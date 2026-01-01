Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Burkina Faso And Mali Have Said That American Citizens Will Now Face The Same Rules They Face When Traveling To The United States

Trump Travel Ban : जशास तसे उत्तर! अमेरिकेच्या ‘ट्रॅव्हल बॅन’ला भीक न घालता ‘या’ दोन देशांनीही घातली US citizensवर बंदी

Mali Burkina Faso ban US citizens : बुर्किना फासो आणि माली यांनी म्हटले आहे की आता अमेरिकन नागरिकांनाही अमेरिकेत जाताना ज्या नियमांना तोंड द्यावे लागते त्याच नियमांना तोंड द्यावे लागेल.

Updated On: Jan 01, 2026 | 03:02 PM
Burkina Faso and Mali have said that American citizens will now face the same rules they face when traveling to the United States

Trump Travel Ban : जशास तसे उत्तर! अमेरिकेच्या 'ट्रॅव्हल बॅन'ला भीक न घालता 'या' दोन देशांनीही लावला US citizensवर बॅन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३९ देशांवर घातलेल्या प्रवासबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून बुर्किना फासो आणि माली या आफ्रिकन देशांनी अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे.
  • “तुम्ही आमच्यावर बंदी घातली, तर आम्ही तुमच्यावर घालणार” या ‘परस्पर देवाणघेवाण’ (Reciprocity) तत्त्वाचा वापर करत या दोन्ही देशांनी अमेरिकन पर्यटकांना आणि नागरिकांना व्हिसा नाकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
  • या वादाचा थेट परिणाम २०२६ च्या फिफा विश्वचषकावर होण्याची शक्यता आहे, कारण प्रवासबंदी असलेल्या यादीत विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेल्या देशांचाही समावेश आहे.

Mali Burkina Faso ban US citizens : नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत तणावपूर्ण ठरली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ३९ देशांच्या नागरिकांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातल्यानंतर, आता याला जोरदार प्रत्युत्तर मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील दोन प्रमुख देश माली (Mali) आणि बुर्किना फासो (Burkina Faso) यांनी अमेरिकन नागरिकांच्या आपल्या देशातील प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, यामुळे अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत.

नेमका वाद काय आहे? (The Reciprocity Rule)

डिसेंबर २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने सुरक्षेचे कारण देत एक नवीन ‘ट्रॅव्हल बॅन’ (Travel Ban) जाहीर केला. यामध्ये ३९ देशांचा समावेश आहे, ज्यांच्या नागरिकांना आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे अशक्य झाले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला ‘भेदभावपूर्ण’ म्हणत माली आणि बुर्किना फासोच्या सरकारांनी ‘समानतेचे तत्व’ लागू केले आहे. “जर आमचे नागरिक अमेरिकेत जाऊ शकत नाहीत, तर अमेरिकन नागरिकही आमच्या देशात येऊ शकणार नाहीत,” अशी स्पष्ट भूमिका या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मांडली आहे.

फिफा विश्वचषक २०२६ आणि प्रवाशांची कोंडी

हा वाद केवळ राजनैतिक स्तरापुरता मर्यादित नसून त्याचा फटका खेळाडूंना आणि क्रीडाप्रेमींनाही बसणार आहे. २०२६ मध्ये अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमध्ये फिफा विश्वचषक (FIFA World Cup) आयोजित केला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी बंदी घातलेल्या ३९ देशांच्या यादीत असे अनेक देश आहेत ज्यांचे संघ या विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत (उदा. सेनेगल, आयव्हरी कोस्ट). आता या देशांचे चाहते आणि नागरिक अमेरिकेत येऊ शकणार नाहीत. प्रत्युत्तरादाखल आफ्रिकन देशांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे अमेरिकन पर्यटकांनाही आता आफ्रिकेची वारी करणे कठीण झाले आहे.

अमेरिकेचे दावे आणि आफ्रिकेचा संताप

अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने असा दावा केला होता की, बुर्किना फासो आणि मालीमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढत आहेत आणि तिथल्या सरकारांकडे प्रवाशांची पडताळणी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. मात्र, माली सरकारने हे दावे फेटाळून लावत म्हटले आहे की, “हा निर्णय घेण्यापूर्वी अमेरिकेने आमच्याशी कोणतीही चर्चा केली नाही. हा आमच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान आहे.” यापूर्वी शेजारील नायजर (Niger) या देशानेही अमेरिकन नागरिकांना व्हिसा देणे बंद केले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण साहेल (Sahel) प्रदेशात अमेरिकेविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय पर्यटनावर होणारा परिणाम

बुर्किना फासो आणि माली हे देश त्यांच्या सांस्कृतिक वारसा आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखले जातात. दरवर्षी हजारो अमेरिकन नागरिक या देशांना भेट देतात. मात्र, नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक पर्यटकांचे प्लॅन्स रद्द झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे जगभरात अशा प्रकारचे ‘व्हिसा युद्ध’ सुरू होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या दोन देशांनी अमेरिकन नागरिकांवर बंदी घातली आहे?

    Ans: माली (Mali) आणि बुर्किना फासो (Burkina Faso) या दोन आफ्रिकन देशांनी अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे.

  • Que: या बंदीचे मुख्य कारण काय आहे?

    Ans: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३९ देशांच्या नागरिकांवर लावलेल्या प्रवासबंदीला प्रत्युत्तर (Reciprocity) म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • Que: फिफा विश्वचषक २०२६ वर याचा काय परिणाम होईल?

    Ans: बंदी घातलेल्या देशांमधील चाहते आणि नागरिक विश्वचषक पाहण्यासाठी अमेरिकेत जाऊ शकणार नाहीत, ज्यामुळे या स्पर्धेच्या सर्वसमावेशकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Published On: Jan 01, 2026 | 03:01 PM

