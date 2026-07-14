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Hormuz Tension : ‘व्यापारी जहाजांवरील हल्ले तातडीने थांबवा’ ; होर्मुझबाबत भारताची कठोर भूमिका

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

Hormuz Tension : होर्मुझमधील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. तसेच संबंधित देशांना तातडीने हल्ले थांबवण्याची आणि सागरी वाहतूकीचा मार्ग पुन्हा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.

India on Hormuz Attacks

Hormuz Tension : 'व्यापारी जहाजांवरील हल्ले तातडीने थांबवा' ; होर्मुझबाबत भारताची कठोर भूमिका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारताकडून हल्ल्यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त
  • होर्मुझबाबत भारताची कठोर भूमिका
  • हल्ले तातडीने थांबवण्याची मागणी
Hormuz Tension : नवी दिल्ली : होर्मुझ सामुद्रधुनीत पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले. या निवेदनात होर्मुझमधील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांचा कठोर शब्दांत निषेध करण्यात आला.

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काय म्हणाला भारत?

आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग सुरक्षित आणि निर्बंधविरहित सुरु करण्याची मागणी भारताने केली.परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, व्यापारी जहाजे आणि नागरिकांच्या पायाभूत सुविधांवरील हल्ले तातडीने थांबवावेत. संबंधित देशांनी संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने हा वाद सोडवावा, असे आवाहन भारताने केले आहे.

तसेच भारताने नवी दिल्लीतील इराणच्या दूतावासातील प्रमुखांना बोलावूनही होर्मुझमधील हल्ल्यांचा अधिकृतपणे तीव्र निषेध केला. भारताने व्यापारी जहाजांवरील आणि भारतीयांवरील हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत, हेही स्पष्ट केले.

दोन व्यापारी जहाजांवर हल्ला

अलीकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या दोन व्यापारी जहाजांवर हल्ला करण्यात आला होता. यामध्ये यूएईच्या अल-बाहिया आणि एमचटी मोम्बासा यांचा सामावेश असून यावर एकूण ४६ नाविक होते. ज्यामध्ये ३० भारतीय होते. यातील अल-बाहिया जहाजावरील १२ भारतीयांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे, तर एक जण जखमी आहे. तर मोम्बासा जहाजावरील १८ भारतीयांपैकी ९ जण जखमी असून त्यातील दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

मृत भारतीय नाविकांच्या कुटुंबीयांप्रती भारताने दु:ख व्यक्त केले असून जखमींच्या बरे होण्याची प्रार्थना केली आहे. तसेच यूएईमधील परिस्थितीवरही भारत सरकार बारकाईन लक्ष ठेवून आहे. जखमी भारतीयांना आवश्यक ती मदत मिळावी यासाठी यूएई सरकारच्या संपर्कात आहे.

यूएईकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध

यूएईकडून देखील या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. युएईने या हल्ल्याला निर्लज्ज संबोधले आहे. सोमवारी (१३ जुलै) ओमानजवळील होर्मुझच्या दक्षिणेकडील मार्गावर हा हल्ला झाला होता. क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यामुळे जहाजाला भीषण आग लागली होती.

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Web Title: Hormuz tension india demands end to attacks on merchant ships

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:48 PM

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