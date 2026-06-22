सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Keir Starmer Resign : ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! PM स्टार्मर आज राजीनामा देणार? त्यांच्याच पक्षातील खासदारांकडून मागणी

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:46 AM IST
जाहिरात
सारांश

Keir Starmer Resign Update : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आज आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याच लेबर पक्षातून दबाव वाढत असून ट्रम्प यांनी देखील स्टार्मर राजीनामा देणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे.

Keir Starmer Resign

Keir Starmer Resign : ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापलथ! PM स्टार्मर आज राजीनामा देणार? त्यांच्याच पक्षातील खासदारांनकडून मागणी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापलथ
  • PM स्टार्मर आज राजीनामा देणार?
  • त्यांच्याच पक्षातील खासदारांनकडून मागणी
Keir Starmer Resign News in Marathi : लंडन : ब्रिटनच्या राजकाराणात पुन्हा मोठ्या उलथापलथाची चिन्हे दिसू लागली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर (Keir Starmer) आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास स्टार्मर हे गेल्या एका दशकात पदावरुन हटणारे सहावे पंतप्रधान ठरतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील कीर स्टारमर यांच्या राजीनाम्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Trump on Hormuz : होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराण कराराबाबत ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितलं

मंत्रीमंडळाच्या दबावापुढे झुकले स्टार्मर

ब्रिटिश माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टार्मर यांच्याच लेबर पक्षातील खासदारांनीच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लेबर पक्षातील जवळपास, ९५ खासदारांनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले. जानेवारी २०२६ पासूनच त्यांच्याबद्दल खासदारांचे नकारात्मक मत झाले होते.

लोकप्रियतेत घट

स्टार्मर यांची लोकप्रियता जनतेमध्येही कमी होत चालली आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये लेबर पक्षाच्या सततच्या पराभवामुळे, जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) प्रकरणाशी जोडले गेल्यामुळे, देशाच्या संरक्षण खर्चावरुन आणि पक्षातील मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांवरुन स्टार्मर यांटी लोकप्रियता ढासळली असल्याचे दिसून आले आहे.

बर्नहॅम यांची मजबूत दावेदारी

गेल्या आठवड्यात ब्रिटनच्या मेकर्सफील्ड पोटनिवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकीत अँडी बर्नहॅम यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. या निकालानंतर अँडी बर्नहॅम यांची लोकप्रियता पाहता पक्षातील अनेक जेष्ठ नेत्यांनी स्टार्मर यांना पाउतार होण्यास सांगितले.

अँडी बर्नहॅम हे लेबर पक्षाचेच नेते असून अत्यंत लोकप्रिय नेते मानले जातात. यामुळे स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्याकडे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. याशिवाय माजी आरोग्यमंत्री वेस स्ट्रीटींग यांनी देखील पंतप्रधान पदासाठी नेतृत्त्वस्पर्धेत उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांना ८१ लेबर खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात आहे.

ट्रम्प यांची टिका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी देखील स्टारमर राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर पोस्ट करत जाहीरपणे, कीर स्टार्मर राजीनामा देतील असे म्हटले. ट्रम्प यांच्या मते, स्टारमर स्थलांतर आणि उर्जा धोरणांबाबत योग्य निर्णय घेण्यावर अपयशी ठरले आहेत.

आता काय करणार स्टार्मर?

सध्या लेबर पक्षातील खासराकांडून कीर स्टारमर यांनी स्वत:चा राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे घसरती लोकप्रियता, एपस्टाईन प्रकरण, स्थानिका निवडणुकांमधील पराभव आणि पक्षांतर्गत बंडामुळे स्टारमर यांच्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची शक्यता अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे सध्या त्यांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण ब्रिटनचे लक्ष लागले आहे.

ओस पडलेले रस्ते, मद्य विक्रीवर बंदी…, G-7 शिखर परिषद संपताच फ्रान्समध्ये गोंधळ; कारण काय?

Web Title: Will keir starmer resign uk politics faces major upheaval

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Nepal Border: कालापानी आणि लिपुलेखवर नेपाळकडे आहेत ठोस पुरावे; संसदेतील ‘त्या’ वक्तव्यावर बालेन शाह यांचे मोठे स्पष्टीकरण
1

India-Nepal Border: कालापानी आणि लिपुलेखवर नेपाळकडे आहेत ठोस पुरावे; संसदेतील ‘त्या’ वक्तव्यावर बालेन शाह यांचे मोठे स्पष्टीकरण

Iran-US Peace Talks: ‘अणुबॉम्ब नको, पण युरेनियम सोडणार नाही’; शांततेच्या टेबलावर मसूद पेझेश्कियान यांचा आक्रमक अवतार
2

Iran-US Peace Talks: ‘अणुबॉम्ब नको, पण युरेनियम सोडणार नाही’; शांततेच्या टेबलावर मसूद पेझेश्कियान यांचा आक्रमक अवतार

US Iran: ‘पश्चिम आशियातील संबंध कायमस्वरूपी बदलू शकतात,’ स्वित्झर्लंडमध्ये इराणसोबतच्या चर्चेवर जेडी व्हान्स यांचे मोठे विधान
3

US Iran: ‘पश्चिम आशियातील संबंध कायमस्वरूपी बदलू शकतात,’ स्वित्झर्लंडमध्ये इराणसोबतच्या चर्चेवर जेडी व्हान्स यांचे मोठे विधान

ओस पडलेले रस्ते, मद्य विक्रीवर बंदी…, G-7 शिखर परिषद संपताच फ्रान्समध्ये गोंधळ; कारण काय?
4

ओस पडलेले रस्ते, मद्य विक्रीवर बंदी…, G-7 शिखर परिषद संपताच फ्रान्समध्ये गोंधळ; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हामुळे चेहरा काळवंडला आहे? दुधाच्या सायीमध्ये मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

उन्हामुळे चेहरा काळवंडला आहे? दुधाच्या सायीमध्ये मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

Jun 22, 2026 | 09:43 AM
Aasiya Kazi Welcome Baby Girl: टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री झाली आई, घरी छोट्या परीचं आगमन; चाहत्यांना दिली गुडन्यूज

Aasiya Kazi Welcome Baby Girl: टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री झाली आई, घरी छोट्या परीचं आगमन; चाहत्यांना दिली गुडन्यूज

Jun 22, 2026 | 09:34 AM
Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Masik Durgashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी देवी दुर्गेला या वस्तू करा अर्पण, तुमच्या अडचणी होतील दूर

Jun 22, 2026 | 09:30 AM
NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षेचा निकाल कधी लागणार? आन्सर-की डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत पाहा एका क्लिकवर….

NEET UG 2026: नीट यूजी परीक्षेचा निकाल कधी लागणार? आन्सर-की डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत पाहा एका क्लिकवर….

Jun 22, 2026 | 09:27 AM
Keir Starmer Resign : ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! PM स्टार्मर आज राजीनामा देणार? त्यांच्याच पक्षातील खासदारांकडून मागणी

Keir Starmer Resign : ब्रिटनच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! PM स्टार्मर आज राजीनामा देणार? त्यांच्याच पक्षातील खासदारांकडून मागणी

Jun 22, 2026 | 09:26 AM
Share Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! ‘हे’ स्टॉक्स चमकवतील तुमचं नशिब; तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

Share Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! ‘हे’ स्टॉक्स चमकवतील तुमचं नशिब; तज्ज्ञांनी केली खरेदीची शिफारस

Jun 22, 2026 | 09:06 AM
Gold Price Drop: सोन्याची किंमत ₹15,000 ने घसरली… युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव का वाढतात? इराण-अमेरिका करारानंतर दिलासा मिळाला

Gold Price Drop: सोन्याची किंमत ₹15,000 ने घसरली… युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव का वाढतात? इराण-अमेरिका करारानंतर दिलासा मिळाला

Jun 22, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा