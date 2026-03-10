इस्लामाबाद-लाहोर, कराची-पेशावरवर होऊ शकतो हल्ला; अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले संकेत, घरीच राहण्याचा इशारा

१. सुरक्षा विरुद्ध धार्मिक मेळावे: एक गंभीर आव्हान
१० मार्चपासून सुरू होणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये धार्मिक मिरवणुकींदरम्यान (विशेषतः रमजानच्या सुरुवातीच्या काळात किंवा संबंधित कार्यक्रमांमध्ये) सुरक्षा ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. अमेरिकन दूतावासाची भीती निराधार नाही; भूतकाळात, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आणि ISIS-K सारख्या दहशतवादी संघटनांनी अशा मोठ्या मेळाव्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गर्दीत आत्मघाती हल्ल्यांचा धोका सर्वाधिक असतो.
२. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांवरील निर्बंध: राजनैतिक संकेत
दुतावासाने केवळ इशाराच दिला नाही तर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवरही पूर्णपणे निर्बंध घातले आहेत. यावरून असे दिसून येते की अमेरिकेकडे विशिष्ट सूचना असू शकतात. राजनैतिक कर्मचाऱ्यांना घरी किंवा त्यांच्या कार्यालयात राहण्यास सांगितले जाते तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की धोका “संभाव्य” वरून “आसन्न” झाला आहे.
३. लो प्रोफाइल आणि इंटरनेट बंद करण्याचे गणित
दुतावासाने आपल्या नागरिकांना लो प्रोफाइल ठेवण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तानमधील सध्याचे राजकीय वातावरण आणि अमेरिकाविरोधी भावना पाहता, कोणतीही छोटीशी घटना मोठ्या निषेधात रूपांतरित होऊ शकते. इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करणे हे प्रशासनाचे गर्दी नियंत्रित करण्याचे एक साधन आहे, परंतु त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि परदेशी लोकांसाठी माहिती देखील बंद होते, ज्यामुळे भीती आणखी वाढते.
४. कॉन्सुलर सेवांचे निलंबन
कराची आणि लाहोरसारख्या शहरांमध्ये कॉन्सुलर सेवांचे निलंबन हे सूचित करते की हे संकट एका दिवसाचे प्रकरण नाही. कराचीमध्ये यापूर्वी चिनी आणि अमेरिकन हितसंबंधांवर हल्ले झाले आहेत. या बंदमुळे पाकिस्तानची असुरक्षित देश म्हणून प्रतिमा आणखी मजबूत होते, ज्याचा तेथील गुंतवणूक आणि पर्यटनावर थेट परिणाम होतो.
५. ट्रम्प यांची सक्रियता आणि पाकिस्तानवरील दबाव
अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे, दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव वाढला आहे. हा इशारा केवळ सुरक्षा इशारा नाही तर देशातील परदेशी राजदूतांच्या सुरक्षिततेसाठी पाकिस्तान सरकारच्या संघर्षाची आठवण करून देतो.
Ans: तांत्रिकदृष्ट्या, हो, परंतु व्यावहारिकदृष्ट्या, हा प्रत्येकासाठी इशारा आहे. जेव्हा अमेरिकेसारखा शक्तिशाली देश आपल्या सुरक्षा उपाययोजना मर्यादित करतो तेव्हा इतर परदेशी मिशन आणि स्थानिक नागरिक देखील उच्च सतर्क असतात.
Ans: याचा अर्थ असा की धार्मिक भावनांमुळे पाकिस्तानमध्ये जमाव भडकवणे खूप सोपे आहे. अगदी लहान अफवा किंवा किरकोळ वाद देखील सांप्रदायिक हिंसाचार किंवा दंगलींमध्ये बदलू शकतो, ज्यावर नियंत्रण ठेवणे पोलिसांना कठीण होते.