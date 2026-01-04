Maduro Arrested: हुकूमशहांचा काळ जवळ! अमेरिकेची पुढची शिकार होणार ‘Putin’; झेलेन्स्की यांच्या विधानाने राजकीय वातावरण तापले

Zelenskyy reaction to Nicolas Maduro arrest 2026 : शनिवारी पहाटे व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अमेरिकन विशेष सैन्याने ज्या धाडसाने अटक केली, त्याचे पडसाद आता जगभर उमटू लागले आहेत. या ऐतिहासिक घटनेवर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) यांनी दिलेली प्रतिक्रिया सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली आहे. झेलेन्स्की यांनी अप्रत्यक्षपणे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना लक्ष्य करत, हुकूमशहांचा अंत आता जवळ असल्याचे संकेत दिले आहेत.
युरोपीय सुरक्षा सल्लागारांच्या भेटीनंतर एका पत्रकार परिषदेत बोलताना झेलेन्स्की म्हणाले, “जर हुकूमशहांना अशा प्रकारे हाताळणे शक्य असेल, तर वॉशिंग्टनला आता नक्कीच माहित आहे की पुढचे मोठे पाऊल कोणाविरुद्ध उचलायचे आहे.” झेलेन्स्की यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले तरी, त्यांचा रोख रशिया आणि तिथल्या नेतृत्वाकडे असल्याचे स्पष्ट होते. या विधानामुळे पत्रकार परिषदेत हास्याची लाट उसळली, पण त्यामागील गंभीर राजकीय संदेशाने क्रेमलिनच्या गोटात मात्र अस्वस्थता निर्माण केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maduro Arrested : ‘कायर लोकांनो या…’ मादुरोचं चॅलेंज ट्रम्पने स्वीकारलं, सहपत्नीक घातल्या बेड्या; व्हेनेझुएलात आता अमेरिकन राजवट
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुष्टी केली आहे की, मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) यांना न्यूयॉर्कमध्ये आणण्यात आले आहे. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये मादुरो हातकड्यांमध्ये आणि चप्पल घालून फेडरल एजंट्सच्या ताब्यात दिसत आहेत. त्यांच्यावर ‘नार्को-दहशतवाद’ आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांची तस्करी केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. ट्रम्प यांनी या मोहिमेला ‘स्टनिंग आणि पॉवरफुल’ (Stunning and Powerful) असे संबोधले आहे.
Ukraine President Zelenskyy on Venezuela President Maduro: “What can I say here? If this can be done to dictators, like that, then the United States of America know what they should do next.” Zelenskyy suggests US should capture Putin. But US too has violated sovereignty. pic.twitter.com/VnbbMSYLoH — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 4, 2026
credit : social media and Twitter
रशियाने या कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याला ‘सशस्त्र आक्रमकता’ (Armed Aggression) म्हटले असून, मादुरो यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. “एका सार्वभौम देशाच्या निवडून आलेल्या नेत्याचे अशा प्रकारे अपहरण करणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अपमान आहे,” असे रशियाने म्हटले आहे. मात्र, अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, मादुरो यांच्यावर २५ वर्षांपासून ड्रग्ज तस्करीचा आरोप होता आणि त्यांना आता अमेरिकन न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kamala Harris: ‘ड्रग्ज ही केवळ थाप आहे!’ Venezuela कारवाईमागील खरं सत्य कमला हॅरिस यांनी केलं उघड, मादुरोच्या अटकेवर संताप
तज्ज्ञांच्या मते, झेलेन्स्की यांचे विधान हे पुतिन यांच्यासाठी एक मानसिक युद्ध आहे. जर अमेरिका व्हेनेझुएलामध्ये घुसून तिथल्या प्रमुखाला अटक करू शकते, तर भविष्यात रशियाच्या नेतृत्वाबद्दलही अशाच हालचाली होऊ शकतात, अशी भीती आता रशियाच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झाली आहे. या अटकेने जगभरातील हुकूमशहा नेत्यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अमेरिकन न्यायव्यवस्थेपासून कोणीही सुरक्षित नाही.
Ans: झेलेन्स्की म्हणाले की, जर हुकूमशहांना अशा प्रकारे अटक करणे शक्य असेल, तर अमेरिकेला आता पुढचे पाऊल (Next Step) कोणाविरुद्ध उचलायचे हे नीट ठाऊक आहे.
Ans: मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला सध्या न्यूयॉर्कमधील एका फेडरल डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार आहे.
Ans: रशियाने याला 'सशस्त्र आक्रमकता' म्हटले असून अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.