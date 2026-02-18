Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

अमेरिकेच्या फ्लारोडितील खासदार रॅंडी फाइन यांनी मुस्लिम समाजाबाद्दल वादग्रस्त पोस्ट केली आहे. ज्यामुळे अमेरिकेत मोठा राष्ट्रीय वाद पेटला आहे. रॅंडी फाइन यांच्यावर टीका होत असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:11 PM
Muslims Are Worse Than Dogs Remark Sparks Global Outrage Controversial Post by Trump Supporter Explained

'मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही...'; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प समर्थक खासदाराची वादग्रस्त पोस्ट
  • मुस्लिमांबद्दल केले खळबळजनक विधान
  • जगभरात खळबळ
US Congressman Randy Fine controversial Post : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या (America) राजकीय वर्तुळात मोठा वाद पेटला आहे. फ्लोरिडा येथील डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) समर्थक खासदाराने मुस्लिम समाजाबद्दल सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त पोस्ट केली आहे. यामुळे अमेरिका आणि जगभरात वाद पेटला आहे. या पोस्टमध्ये खासदार रँडी फाइन यांनी मुस्लिमांची तुलना कुत्र्यांशी केली आहे. यामुळे मानवाधिकार संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी त्यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. तसेच रँडी फाइन यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली जात आहे.

US Iran Conflict : ‘युद्ध हाच एकमेव मार्ग…’ ; इराण-अमेरिका अणु चर्चेवर इस्रायलचा खळबळजनक दावा, मध्यपूर्व पेटणार?

नेमकं काय प्रकरण?

कॉंग्रेस खासदार रँडी फाईन यांनी त्याच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी कुत्र्यांचे फोटो शेअर करत मुस्लिमांबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. रँडी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जर आम्हाला निवडण्यास भाग पाडले गेले तर कुत्रे आणि मुसलमान यांच्या निवड कठीण आहे. त्यांच्या या विधानावरुन मोठा वाद पेटला आहे. त्यांचे हे विधानावरुन त्यांनी मुस्लिमांना कुत्र्यांपेक्षा कमी लेखले जात असल्याचा अर्थ काढला जात आहे.

काय आहे विधानामागचे कारण?

फाईन यांनी हे विधान पॅलेस्टिनी-अमेरिकन कार्यकर्त्या नेरदीन किस्वानी यांच्या जुन्या पोस्टवरुन केले आहे.  न्यूयॉर्कमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांच्या विष्ठेवरुन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर नेरदीन किस्वानी यांनी पोस्ट केली होती. या पोस्टला फाइन यांनी उत्तर देत काही लोक कुत्र्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. हे लोक आम्हाला मुस्लिम आणि पाळीव प्राण्यांमध्ये निवड करायला लावणार असतील तर आम्ही कुत्र्यांची निवड करु हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणात वाद

फाइन यांच्या विधानावरुन अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद पेटला आहे. अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स (CAIR)ने या विधाना भडकाऊ म्हटले आहे. डेमोक्रॅटिक खासदारांनी देखील याचा तीव्र निषेध केला आहे. याला घृणास्पद इस्लामोफोबिया म्हटले जात आहे. तसेच फाइन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी देखील त्यांच्यावर वर्णद्वेषी टीका केली आहे.


डोनाल्ड ट्रम्पने फिरवली पाठ; पाकिस्तानची हालात झाली बेक्कार! संरक्षण मंत्र्यांनीच केला ‘टॉयलेट पेपर’ म्हणून उल्लेख

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या राजकारणात कशावरुन वाद पेटला आहे?

    Ans: ट्रम्प समर्थक खासदार रॅंडी फाइन यांनी मुस्लिमाबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात वाद पेटला आहे.

  • Que: ट्रम्प समर्थक खासदार रॅंडी फाइन यांनी मुस्लिमाबद्दल काय विधान केले आहे?

    Ans: रँडी फाइन यांनी मुस्लिमांची तुलना कुत्र्यांशी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर आम्हाला निवडण्यास भाग पाडले गेले तर कुत्रे आणि मुसलमान यांच्या निवड कठीण आहे.

Web Title: Muslims are worse than dogs remark sparks global outrage controversial post by trump supporter explained

Published On: Feb 18, 2026 | 01:09 PM

‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

Feb 18, 2026 | 01:09 PM
