‘मुसलमान कुत्र्यांपेक्षाही…’; ट्रम्प समर्थक खासदाराच्या वादग्रस्त पोस्टने जगभरात खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

कॉंग्रेस खासदार रँडी फाईन यांनी त्याच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी कुत्र्यांचे फोटो शेअर करत मुस्लिमांबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. रँडी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जर आम्हाला निवडण्यास भाग पाडले गेले तर कुत्रे आणि मुसलमान यांच्या निवड कठीण आहे. त्यांच्या या विधानावरुन मोठा वाद पेटला आहे. त्यांचे हे विधानावरुन त्यांनी मुस्लिमांना कुत्र्यांपेक्षा कमी लेखले जात असल्याचा अर्थ काढला जात आहे.
फाईन यांनी हे विधान पॅलेस्टिनी-अमेरिकन कार्यकर्त्या नेरदीन किस्वानी यांच्या जुन्या पोस्टवरुन केले आहे. न्यूयॉर्कमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांच्या विष्ठेवरुन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर नेरदीन किस्वानी यांनी पोस्ट केली होती. या पोस्टला फाइन यांनी उत्तर देत काही लोक कुत्र्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. हे लोक आम्हाला मुस्लिम आणि पाळीव प्राण्यांमध्ये निवड करायला लावणार असतील तर आम्ही कुत्र्यांची निवड करु हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
फाइन यांच्या विधानावरुन अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद पेटला आहे. अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स (CAIR)ने या विधाना भडकाऊ म्हटले आहे. डेमोक्रॅटिक खासदारांनी देखील याचा तीव्र निषेध केला आहे. याला घृणास्पद इस्लामोफोबिया म्हटले जात आहे. तसेच फाइन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांनी देखील त्यांच्यावर वर्णद्वेषी टीका केली आहे.
A major Muslim leader in NYC is calling for dogs to be forbidden because they “bother some Muslims.” If Mainstream Muslims make us choose between keeping our dogs and them going home, the choice is easy. pic.twitter.com/FvaLpYE0oB — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 17, 2026
