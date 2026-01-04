Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maduro Arrested : ‘कायर लोकांनो या…’ मादुरोचं चॅलेंज ट्रम्पने स्वीकारलं, सहपत्नीक घातल्या बेड्या; व्हेनेझुएलात आता अमेरिकन राजवट

Nicolas Maduro Viral Video : स्टेजवरून अमेरिकेला 'कायर' म्हणणाऱ्या आणि त्याचे स्थान उघड करणाऱ्या निकोलस मादुरोचे आव्हान व्हाईट हाऊसने स्वीकारले आणि त्याला पकडण्यासाठी सैन्य पाठवले.

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:37 AM
The White House answered Maduro's taunt by deploying troops to his disclosed location for his capture

डोळ्यांवर पट्टी, हातात बेड्या! मादुरो आता न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अमेरिकेला “कायर” म्हणून आव्हान देणाऱ्या निकोलस मादुरो यांना अमेरिकन ‘डेल्टा फोर्स’ने त्यांच्या राजवाड्यातून अटक केली असून, त्यांना न्यूयॉर्कला नेण्यात आले आहे.
  • राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझॉल्व्ह’ (Operation Absolute Resolve) अंतर्गत ही कारवाई केली असून, व्हेनेझुएलावर तात्पुरती अमेरिकन राजवट जाहीर केली आहे.
  • मादुरो यांनी व्हिडिओद्वारे “मिराफ्लोरेसमध्ये येऊन मला पकडा” असे आव्हान दिले होते, जे अमेरिकेने स्वीकारत अवघ्या काही तासांत पूर्ण केले.

Nicolas Maduro Viral Video : जगाच्या राजकारणात आजपर्यंतची सर्वात मोठी आणि धक्कादायक लष्करी कारवाई घडली आहे. व्हेनेझुएलाचे हुकूमशहा राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांनी अमेरिकेला दिलेले खुले आव्हान त्यांना महागात पडले आहे. “कायर लोकांनो, उशीर करू नका, मी याच ठिकाणी तुमची वाट पाहत आहे,” असे म्हणणाऱ्या मादुरो यांना अमेरिकेच्या विशेष दलाने (Delta Force) शनिवारी पहाटे त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली. या ऐतिहासिक अटकेचा व्हिडिओ आणि फोटो खुद्द व्हाईट हाऊसने जारी केला असून, संपूर्ण जग या कारवाईने हादरले आहे.

काय होतं मादुरोचं ‘ते’ आव्हान?

काही दिवसांपूर्वी मादुरो यांनी एका सभेत छाती ठोकून अमेरिकेला आव्हान दिले होते. “तुम्ही मला घाबरवता? मला घेऊन जा, मी माझ्या मिराफ्लोरेस राजवाड्यात तुमची वाट पाहत आहे. कायर लोकांनो, उशीर करू नका!” असा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. या आव्हानाला अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) यांनी थंडपणे प्रतिसाद देत म्हटले होते, “तुम्हाला जर आधी माहित नसेल, तर आता माहित करून घ्या.” त्यानंतर अवघ्या काही तासांत अमेरिकेने आपली लष्करी ताकद दाखवून दिली.

‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्युट रिझॉल्व्ह’: रात्रीच्या अंधारात थरार

शनिवारी पहाटे २:०० च्या सुमारास अमेरिकेच्या १५० हून अधिक विमानांनी आणि हेलिकॉप्टर्सनी कराकसच्या आकाशात झेप घेतली. अमेरिकेच्या एलिट ‘डेल्टा फोर्स’ने (Delta Force) मिराफ्लोरेस पॅलेस आणि फोर्ट टिउना येथील लष्करी तळावर धाड टाकली. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) यांना त्यांच्या बेडरूममधून ताब्यात घेण्यात आले. या मोहिमेदरम्यान एकही गोळी न झाडता इतकी मोठी कारवाई करण्यात आली की व्हेनेझुएलाच्या लष्कराला सावरण्याची संधीही मिळाली नाही.

ट्रम्प यांची मोठी घोषणा: “आम्ही आता व्हेनेझुएला चालवू!”

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार-ए-लागो येथून पत्रकार परिषद घेत या कारवाईची पुष्टी केली. ट्रम्प यांनी मादुरो यांचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यात ते डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेल्या अवस्थेत अमेरिकन युद्धनौकेवर दिसत आहेत. ट्रम्प म्हणाले, “व्हेनेझुएला आता मुक्त झाला आहे. जोपर्यंत तिथे लोकशाही सरकार येत नाही, तोपर्यंत अमेरिका या देशाचा कारभार पाहील आणि तिथल्या तेल साठ्यांचा उपयोग जगाच्या कल्याणासाठी करेल.” मादुरो यांना ड्रग्ज तस्करी आणि नार्को-टेररिझमच्या आरोपाखाली न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात उभं केलं जाणार आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या या ‘परप वॉक’ (Perp Walk) व्हिडिओवर जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. “आम्हाला अधिकृत निमंत्रण मिळाल्याने आनंद झाला,” अशा उपरोधिक कमेंट्स नेटकरी करत आहेत. मादुरो यांची ही अटक लॅटिन अमेरिकेतील राजकारणाला पूर्णपणे बदलून टाकणारी ठरणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: निकोलस मादुरो यांना कोणी आणि कधी अटक केली?

    Ans: अमेरिकन लष्कराच्या डेल्टा फोर्सने (Delta Force) ३ जानेवारी २०२६ रोजी पहाटे व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकस येथे ही कारवाई केली.

  • Que: मादुरो यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: त्यांच्यावर नार्को-टेररिझम (मादक पदार्थांची तस्करी), भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी संघटनांना मदत केल्याचे गंभीर आरोप अमेरिकन न्यायालयाने लावले आहेत.

  • Que: अटकेनंतर मादुरो यांना कुठे नेण्यात आले आहे?

    Ans: मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कमधील एका डिटेंशन सेंटरमध्ये नेण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल.

