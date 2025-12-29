Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

केवळ 5 लाखाच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता 5 स्वस्त कार्स, रोज ऑफिसला जाण्यासाठी ठरतील उत्तम; दगदग होईल कमी

आज आम्ही तुम्हाला अशा पाच गाड्यांबद्दल सांगणार आहोत ज्या तुम्ही ₹५ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये सहज खरेदी करू शकता. नव्या वर्षासाठी तुम्ही योजना आखत असाल तर या कार्स तुमच्या दैनंदिन प्रवासासाठी उत्तम आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:51 AM
रूपये 5 लाखाच्या खाली स्वस्तात मस्त कार (फोटो सौजन्य - TATA cars, Maruti Suzuki)

  • नव्या वर्षात खरेदी करा ५ लाखात कार 
  • ५ लाखापेक्षा कमी किमतीतील कार्स ऑफिससाठी ठरतील उत्तम 
  • देतील कमालीचे मायलेज आणि उत्तम सोय 
जर तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये आरामात बसणारी आणि तुमच्या दैनंदिन कामाच्या प्रवासासाठी आदर्श असलेली कार शोधत असाल, तर हे आर्टिकल तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशा पाच कारबद्दल सांगणार आहोत ज्या तुम्ही तुमच्या ₹५ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये सहज खरेदी करू शकता. या कार दैनंदिन प्रवासासाठीदेखील आदर्श आहेत, कारण त्यांचा देखभाल खर्च खूपच कमी आहे. 

नव्या वर्षात तुम्ही कार शिकण्याचा आणि कार घेण्याचा विचार करत असाल आणि फारच कमी बजेट असेल तर तुम्ही या कार्सचा नक्कीच विचार करू शकता. रोज ट्रेनचे, बसचे धक्के सहन करत जाण्यापेक्षा स्वतःच्या मालकीची अगदी कमी बजेटमधील स्वस्त आणि मस्त कार तुम्हीही आता खरेदी करू शकता. कोणत्या आहेत या कार्स जाणून घ्या 

Maruti Suzuki S-Presso

भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीची S-Presso ही भारतातील सर्वात परवडणाऱ्या कारपैकी एक आहे. त्यामुळे, तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये ही कार खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. मारुती सुझुकी एस-प्रेसोची किंमत ₹3.49 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. ही कार 1.0-लिटर पेट्रोल इंजिनद्वारे समर्थित आहे जी 66 पीएस पॉवर आणि 89 एनएम टॉर्क निर्माण करते. सीएनजी आवृत्तीमध्ये, ही कार प्रति किलोग्रॅम 33 किलोमीटर पर्यंत मायलेज देते.

Maruti Suzuki Alto K10 

मारुती सुझुकी अल्टो K10 ही एक परवडणारी कार आहे जी तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये सहज खरेदी करू शकता. मारुती सुझुकी अल्टो K10 ची किंमत ₹3.69 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. ही कार 1.0-लिटर K10B इंजिनने चालते जी 67 पीएस पॉवर निर्माण करते. CNG आवृत्तीमध्ये, ही कार प्रति किलोग्रॅम 33.85 किलोमीटर पर्यंत इंधन बचत देते.

Renault Kwid

रेनॉल्ट क्विड ही आणखी एक उत्तम कार आहे जी तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये सहज खरेदी करू शकता. रेनॉल्ट क्विडची किंमत ₹4.29 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. त्यात 1.0-लिटर इंजिन आहे जे 68 पीएस पॉवर आणि 91 एनएम टॉर्क निर्माण करते. त्याची इंधन कार्यक्षमता अंदाजे 22 किलोमीटर प्रति लिटर आहे.

Maruti Suzuki Celerio

तुम्ही तुमच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बजेटमध्ये मारुती सुझुकी सेलेरियो सहज खरेदी करू शकता. या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 4.69 लाख रुपये आहे. यामध्ये 1.0-लिटर इंजिन आहे जे 67 पीएस पॉवर आणि 89 एनएम टॉर्क निर्माण करते. या कारचे सीएनजी व्हर्जन प्रति किलोग्रॅम अंदाजे 34 किलोमीटर इंधन बचत देते.

Tata Tiago

टाटा मोटर्स ही एक आघाडीची भारतीय कार उत्पादक कंपनी आहे. टाटा टियागो ही देखील एक परवडणारी कार आहे, ज्याची एक्स-शोरूम किंमत ₹4.57 लाख आहे. या कारमध्ये 1.2-लिटर रेव्होट्रॉन इंजिन आहे जे 86 पीएस पॉवर आणि 113 एनएम टॉर्क निर्माण करते. त्याची इंधन कार्यक्षमता 23 ते 26 किलोमीटर प्रति लिटर पर्यंत असते.

Web Title: 5 best cars under 5 lakh tata tiago maruti suzuki s presso alto kwid details

Published On: Dec 29, 2025 | 11:51 AM

