‘या’ कमालीच्या स्वस्त डिव्हाईसने मोबाईल फोनच बनवा Dash Cam, केवळ 250 रूपयात होईल काम, वाचतील हजारो रुपये

चांगला डॅशकॅम खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला ३,००० ते १०,००० रुपये खर्च येऊ शकतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की तुमच्याकडे आधीच उच्च दर्जाचा कॅमेरा आहे? हो, तुमचा स्मार्टफोन. एका लहान उपकरणाने, तुम्ही तुमचा जुना किंवा विद्यमान स्मार्टफोन डॅशकॅममध्ये बदलू शकता. चला तुम्हाला याबाबत अधिक माहिती देऊया.
हे लहान उपकरण उपयुक्त ठरेल
Phone Mount नावाच्या एका लहान उपकरणाने तुम्ही तुमचा मोबाइल फोन डॅशकॅममध्ये बदलू शकता. फक्त हातात फोन धरून रेकॉर्डिंग करणे अशक्य आणि असुरक्षित आहे. येथेच एक मजबूत कार फोन माउंट उपयुक्त ठरतो. फोनला फोन माउंटशी जोडून, तुम्ही तो डॅशकॅम म्हणून वापरू शकता. हा एक अतिशय स्वस्त आणि व्यावहारिक उपाय आहे जो तुमचे हजारो रुपये वाचवू शकतो. बाजारात तुम्हाला ₹२५० इतक्या कमी किमतीत एक चांगला फोन माउंट मिळू शकतो.
ते कसे काम करते?
१. योग्य फोन माउंट निवडणेः डॅश कॅम म्हणून वापरण्यासाठी, तुम्हाला असा फोन माउंट आवश्यक आहे जो वाहनाच्या विंडशील्ड किंवा डॅशबोर्डला घट्टपणे जोडता येईल. तुम्ही सक्शन कप असलेले माउंट देखील खरेदी करू शकता. हे सर्वोत्तम आहेत कारण ते कमी हालचाल करतात.
२. प्लेसमेंट महत्वाचे आहेः फोन माउंट करा जेणेकरून मागील कॅमेरा रस्त्याचे संपूर्ण दृश्य कव्हर करेल. माउंट थेट विंडशील्डच्या मध्यभागी किंवा त्याच्या थोडे खाली ठेवा जेणेकरून ते ड्रायव्हरचे दृश्य ब्लॉक करणार नाही.
डॅश कॅम अॅप्स
गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर अनेक उत्कृष्ट डॅश कॅम अॅप्स उपलब्ध आहेत जे तुम्ही वापरू शकता. या अॅप्समध्ये लूप रेकॉर्डिंग सारख्या अनेक उत्तम वैशिष्ट्यांमध्ये आहेत. याचा अर्थ असा की जेव्हा मेमरी भरलेली असते, तेव्हा अॅप स्वयंचलितपणे जुना व्हिडिओ हटवतो आणि नवीन रेकॉर्ड करण्यास सुरुवात करतो. हे अॅप्स व्हिडिओवरील तुमच्या वाहनाचा वेग आणि स्थान देखील रेकॉर्ड करतात. याव्यतिरिक्त, ते इम्पॅक्ट डिटेक्शन वैशिष्ट्यीकृत करतात. याचा अर्थ असा की जर वाहनाला धक्का बसला तर अॅप नंतरच्या वापरासाठी पुरावा म्हणून ते दृश्य आपत्कालीन व्हिडिओ म्हणून जतन करते.
सेटअप करताना या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा