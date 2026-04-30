Crime News: धक्कादायक! जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्याकडून विवाहित महिलेवर अत्याचार; अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्याने अश्लील व्हिडिओच्या आधारे विवाहित महिलेला ब्लॅकमेल करून अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी सध्या फरार असून पोलीस तपास सुरू आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:52 PM
धक्कादायक! जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्याकडून विवाहित महिलेवर अत्याचार

 छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): इन्स्टाग्रामवरून प्रेमाचे जाळे टाकत विवाहित महिलेला गळाला लावले, विश्वास संपादन करत अश्लील व्हिडिओ तयार केले आणि त्याच व्हिडिओच्या आधारे तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक काळ वारंवार ब्लॅकमेल करत अत्याचार केल्याचा संतापजनक प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील आरोपी हा जलसंपदा विभागातील उपविभागीय अभियंता असून गुन्हा दाखल होताच तो फरार झाल्याची माहिती सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे यांनी दिली आहे. वैभव गंगासागर विजय पाटील असे त्याचे नाव आहे.

प्रकरणात ३५ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली. त्यानुसार, जुलै २०२५ मध्ये या इन्स्टाग्राम vaibhavp.27 आयडीवरून पीडितेला फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. वैभव गंगासागर विजय पाटील असे नाव सांगत आरोपीने सुरुवातीला साध्या गप्पांमधून संवाद वाढवला. काही दिवसांतच त्याने पीडितेचा मोबाइल क्रमांक घेत व्हॉट्सअॅपवरून सातत्याने संपर्क ठेवत विश्वास संपादन केला.

१६ जुलै रोजी आरोपीने उल्कानगरी चौकात भेटीस बोलावले. कॉफी घेऊ असे सांगत फॉरच्युनर कारमधून रोजेबाग परिसरातील एका हॉटेलमध्ये नेले. तेथे आधीच्या चॅटिंग नवऱ्याला दाखवेल अशी धमकी देत शरीरसुखाची मागणी केली. त्यानंतर पीडितेच्या आधारकार्ड घेवून त्या हॉटेल मध्ये रुमबुक केली व पीडितेवर बळजबीर अत्याचार केला. याच वेळी आरोपीने दोन मोबाइलवर अश्लील फोटो व व्हिडिओ चित्रित केल्याचे पीडितेने फिर्यादीत म्हटले आहे.

प्रकरणाची माहिती आरोपीच्या वडिलांना मिळाल्यानंतर प्रकरण मिटवून टाकू, काय हवे ते सांगा असा प्रस्ताव देण्यात आल्याचा आरोप देखील पीडितेने फिर्यादीत केला आहे. दरम्यान पीडितेने वारंवार घडलेल्या घटनांना कंटाळून सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठून दिलेल्या तक्रारीवरुन उपविभागीय अभियंत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे करीत आहेत.

पहिल्या घटनेनंतर आरोपीने हे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडितेला वेळोवेळी बोलावले. २५ जुलै रोजी पुन्हा त्याच हॉटेलमध्ये नेऊन जबरदस्ती केली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये दर्गा चौकाजवळून एका एकांत जागी, तर ऑक्टोबरमध्ये ओमकारेश्वर मंदिर परिसरातून स्कॉर्पिओमध्ये नेऊन शहरातील दुसऱ्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. प्रत्येक वेळी धमकी देत पीडितेवर अत्याचार केल्याचे देखील फिर्यादीत नमुद आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 02:51 PM

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

NEET पेपरफुटीचा 'मास्टरमाइंड' CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार 'ॲक्शन मोड'वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

