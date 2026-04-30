Crime News: धक्कादायक! जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्याकडून विवाहित महिलेवर अत्याचार; अश्लील व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल

प्रकरणात ३५ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली. त्यानुसार, जुलै २०२५ मध्ये या इन्स्टाग्राम vaibhavp.27 आयडीवरून पीडितेला फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. वैभव गंगासागर विजय पाटील असे नाव सांगत आरोपीने सुरुवातीला साध्या गप्पांमधून संवाद वाढवला. काही दिवसांतच त्याने पीडितेचा मोबाइल क्रमांक घेत व्हॉट्सअॅपवरून सातत्याने संपर्क ठेवत विश्वास संपादन केला.
१६ जुलै रोजी आरोपीने उल्कानगरी चौकात भेटीस बोलावले. कॉफी घेऊ असे सांगत फॉरच्युनर कारमधून रोजेबाग परिसरातील एका हॉटेलमध्ये नेले. तेथे आधीच्या चॅटिंग नवऱ्याला दाखवेल अशी धमकी देत शरीरसुखाची मागणी केली. त्यानंतर पीडितेच्या आधारकार्ड घेवून त्या हॉटेल मध्ये रुमबुक केली व पीडितेवर बळजबीर अत्याचार केला. याच वेळी आरोपीने दोन मोबाइलवर अश्लील फोटो व व्हिडिओ चित्रित केल्याचे पीडितेने फिर्यादीत म्हटले आहे.
प्रकरणाची माहिती आरोपीच्या वडिलांना मिळाल्यानंतर प्रकरण मिटवून टाकू, काय हवे ते सांगा असा प्रस्ताव देण्यात आल्याचा आरोप देखील पीडितेने फिर्यादीत केला आहे. दरम्यान पीडितेने वारंवार घडलेल्या घटनांना कंटाळून सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठून दिलेल्या तक्रारीवरुन उपविभागीय अभियंत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे करीत आहेत.
पहिल्या घटनेनंतर आरोपीने हे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत पीडितेला वेळोवेळी बोलावले. २५ जुलै रोजी पुन्हा त्याच हॉटेलमध्ये नेऊन जबरदस्ती केली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये दर्गा चौकाजवळून एका एकांत जागी, तर ऑक्टोबरमध्ये ओमकारेश्वर मंदिर परिसरातून स्कॉर्पिओमध्ये नेऊन शहरातील दुसऱ्या ठिकाणी तिच्यावर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. प्रत्येक वेळी धमकी देत पीडितेवर अत्याचार केल्याचे देखील फिर्यादीत नमुद आहे.
