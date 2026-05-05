BMW ची लक्झरी कन्वर्टिबल कार भारतात लाँच; 250 टॉप स्पीड आणि जबरदस्त फीचर्स… किंमत वाचून डोक्याला लावाल हात

BMW ने भारतीय बाजारात आपली नवी लक्झरी कन्वर्टिबल कार सादर केली आहे. BMW M440i xDrive ही गाडी दमदार इंजिन, प्रीमियम फीचर्स आणि जबरदस्त स्पीडमुळे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. ही एक कन्वर्टिबल गाडी आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 11:12 AM
  • BMW M440i xDrive मध्ये 3.0L माइल्ड-हायब्रिड इंजिन असून 374hp पॉवर आणि 500Nm टॉर्क मिळतो.
  • ही गाडी 0 ते 100 किमी/ताशी वेग फक्त 4.9 सेकंदात गाठते आणि टॉप स्पीड 250 किमी/ताशी आहे.
  • या लक्झरी कारची भारतात एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.09 कोटी ठेवण्यात आली आहे.
भारतात सामान्य गाड्यांसोबतच महागड्या आणि लक्झरी गाड्यांची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतीय ग्राहकांची हीच मागणी पाहून वाहन निर्माता वेगवेगळ्या सेगमेंटमधील दमदार गाड्या भारतात लाँच करत असतात. वाहन निर्माता कंपनी BMW ने अलीकडेच M440i xDrive भारतात लाँच केली आहे. ही एक लक्झरी कन्वर्टिबल कार आहे. वाहन निर्माताने लाँच केलेल्या नव्या गाडीमध्ये कोणते खास फीचर्स, देण्यात आले आहेत, याचे इंजिन किती दमदार आहे आणि या गाडीची किंमत किती आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

नव्या BMW गाडीची भारतात एंट्री

वाहन निर्माता बीएमडब्‍ल्‍यूने भारतीय बाजारात एक नवीन गाडी लाँच केली आहे. कंपनीने अधिकृतपणे 4 मे रोजी BMW M440i xDrive कन‍वर्टिबल भारतात लाँच केली आहे. (फोटो सौजन्य – BMW) 

काय आहे विशेषत:?

कंपनीने ही गाडी कन्वर्टिबल स्वरुपात लाँच केली आहे. या गाडीचे छत 50 किलोमीटरच्या वेगाने 18 सेकंदात खोलू किंवा बंद केले जाऊ शकते.

BMW M440i xDrive चे फीचर्स

लाँच करण्यात आलेल्या नव्या गाडीमध्ये एलईडी लाइट, 14.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टिम, 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, हेड्स-अप डिस्‍प्‍ले, डिजिटल की, 12 स्‍पीकरचे हर्मन कार्डन ऑडियो सिस्‍टम, एम लेदर स्‍टेयरिंग व्‍हील, वेंटिलेटिड सीट, 360 डिग्री कॅमेरा, पार्किंग असिस्‍ट, 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, सहा एयरबॅग, ब्रेक असिस्‍ट, एबीएस, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डीएससी सारखे अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत.

दमदार इंजिन

बीएमडब्‍ल्‍यूने भारतीय बाजारात लाँच केलेल्या नव्या लक्झरी कन्वर्टिबल गाडीमध्ये तीन लीटरची क्षमता असलेले माइल्‍ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजिन दिले आहे. या इंजिनने गाडीला 374 हॉर्स पावर आणि 500 न्‍यूटन मीटरचे टॉर्क मिळते. यासोबतच गाडीमध्ये आठ स्‍पीड ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशन दिले आहे. ही गाडी 4.9 सेकंदात 0 ते 100 किलोमीटरच्या वेगाने चालवली जाऊ शकते. याची टॉप स्‍पीड 250 किलोमीटर प्रति तास आहे.

नव्या गाडीची किंमत

कंपनीने ही गाडी भारतात 1.09 करोड रुपयांच्या एक्‍स शोरूम किंमतीत लाँच केली आहे. यासोबतच यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बदल करू शकता. मात्र यानंतर किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

