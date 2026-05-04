Kia Syros Vs Maruti Brezza: इंजिन, फीचर्स आणि किंंमतीमध्ये कोणी मारली बाजी? एसयूवी खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

किआ सिरोसमध्ये दोन इंजिन पर्याय ऑफर केले जातात. यामध्ये एक लीटरची क्षमता असलेले टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, ज्याद्वारे 120 पीएस पावर आणि 172 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. तर दुसरे 1.5 लीटर क्षमता असलेले इंजित देण्यात आले आहे. ज्याद्वारे 116 पीएस पावर आणि 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. दोन्हीमध्ये मॅनुअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशन पर्याय देण्यात आले आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
तर मारुती ब्रेझामध्ये 1.5 लीटर क्षमता असलेले के15सी स्मार्ट हाइब्रिड इंजिन देण्यात आले आहे. ज्याद्वारे 103.1 पीएस पावर आण 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. यामध्ये 48 लीटरचा फ्यूल टँक देण्यात आला आहे. मॅनुअल ट्रांसमिशनसह ही एसयूवी एक लीटरमध्ये 19.89 किलोमीटरपर्यंत चालवली जाऊ शकते. ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशनसह ही एसयूवी 19.80 किलोमीटरचे माइलेज ऑफर करते.
किआने सादर केलेल्या सिरोस एसयूव्हीमध्ये अनेक दमदार फीचर्स ऑफर करण्यात आले आहेत. यामध्ये कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन सिस्टीमसह 30-इंचाचा ट्रिनिटी पॅनोरॅमिक डिस्प्ले पॅनल, ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगांचे एंबिएंट लाइट्स, रियर सीट रिक्लाइन, स्लाइड आणि वेंटिलेटिड सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. तर मारुती ब्रेझामध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कॅमेरा, नऊ इंच स्मार्ट प्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, की-लेस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्टर हॅडलँप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर सारखे अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत.
दोन्ही गाड्यांच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर, किआ सिरोसची एक्स शोरूम किंमत 8.40 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्स शोरूम किंमत 15.80 लाख रुपये आहे. मारुती ब्रेझाची सुरुवातीची एक्स शोरूम किंमत 8.26 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्स शोरूम किंमत 13.01 लाख रुपये आहे.