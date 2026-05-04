Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Mahindra Xuv 3xo Vs Maruti Brezza Who Is Best In Engine Features And Price Read Comparison Before Buying Suv Auto News In Marathi

Kia Syros Vs Maruti Brezza: इंजिन, फीचर्स आणि किंंमतीमध्ये कोणी मारली बाजी? एसयूवी खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Kia Vs Maruti: किआ सायरोस आणि मारुती ब्रेझा या दोन एसयूव्ही सध्या भारतीय बाजारात जोरदार चर्चेत आहेत. फीचर्स, इंजिन आणि किंमत या तिन्ही बाबतीत दोन्ही गाड्यांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते.

Updated On: May 04, 2026 | 11:17 AM
Kia Syros Vs Maruti Brezza: इंजिन, फीचर्स आणि किंंमतीमध्ये कोणी मारली बाजी? एसयूवी खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Kia Syros Vs Maruti Brezza: इंजिन, फीचर्स आणि किंंमतीमध्ये कोणी मारली बाजी? एसयूवी खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Follow Us:
Follow Us:
  • किआ सिरोसमध्ये दोन इंजिन पर्याय, तर मारुती ब्रेझामध्ये 1.5L हायब्रिड इंजिन मिळते.
  • सिरोसमध्ये प्रीमियम फीचर्स जास्त, तर ब्रेझामध्ये उपयोगी आणि प्रॅक्टिकल फीचर्स मिळतात.
  • सिरोस किंचित महाग, तर ब्रेझा अधिक परवडणारी एसयूव्ही आहे.
किया भारतीय बाजारपेठेत सिरोस एसयूव्हीसाठी ओळखली जाते. वाहन निर्माता कंपनीद्वारे सादर केल्या जाणाऱ्या या एसयूव्हीची तुलना थेट मारुती ब्रेजासोबत केली जाते. या दोन्ही एसयूव्ही त्यांच्या दमदार फीचर्स आणि परफॉर्मंसाठी ओळखल्या जातात. मात्र दोन्ही गाड्यांमध्ये बराच फरक आहे. याबद्दल आता जाणून घेऊया. तुम्ही Kia Syros किंवा Maruti Brezza या दोन्हीपैकी कोणतीही गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर थांबा. गाडी खरेदी करण्यापूर्वी दोन्हीमधील फरक समजून घ्या.

Hyundai Aura CNG घरी आणण्याचा प्लॅन करताय? 1 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? जाणून घ्या पूर्ण हिशोब

किआ सिरोस Vs मारुती ब्रेझा: इंजिन

किआ सिरोसमध्ये दोन इंजिन पर्याय ऑफर केले जातात. यामध्ये एक लीटरची क्षमता असलेले टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, ज्याद्वारे 120 पीएस पावर आणि 172 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. तर दुसरे 1.5 लीटर क्षमता असलेले इंजित देण्यात आले आहे. ज्याद्वारे 116 पीएस पावर आणि 250 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. दोन्हीमध्ये मॅनुअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशन पर्याय देण्यात आले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

तर मारुती ब्रेझामध्ये 1.5 लीटर क्षमता असलेले के15सी स्‍मार्ट हाइब्रिड इंजिन देण्यात आले आहे. ज्याद्वारे 103.1 पीएस पावर आण 136.8 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिळतो. यामध्ये 48 लीटरचा फ्यूल टँक देण्यात आला आहे. मॅनुअल ट्रांसमिशनसह ही एसयूवी एक लीटरमध्ये 19.89 किलोमीटरपर्यंत चालवली जाऊ शकते. ऑटोमॅटिक ट्रांसमिशनसह ही एसयूवी 19.80 किलोमीटरचे माइलेज ऑफर करते.

किआ सिरोस Vs मारुती ब्रेझा: फीचर्स

किआने सादर केलेल्या सिरोस एसयूव्हीमध्ये अनेक दमदार फीचर्स ऑफर करण्यात आले आहेत. यामध्ये कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन सिस्टीमसह 30-इंचाचा ट्रिनिटी पॅनोरॅमिक डिस्प्ले पॅनल, ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगांचे एंबिएंट लाइट्स, रियर सीट रिक्‍लाइन, स्‍लाइड आणि वेंटिले‍टिड सारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. तर मारुती ब्रेझामध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्‍प्‍ले, 360 डिग्री कॅमेरा, नऊ इंच स्‍मार्ट प्‍ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, की-लेस एंट्री, रियर एसी वेंट, प्रोजेक्‍टर हॅडलँप, शॉर्क फिन एंटीना, गियर शिफ्ट इंडीकेटर सारखे अनेक फीचर्स देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी Mercedes G63 चालवत केलं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन; जाणून घ्या SUV चे दमदार फीचर्स

किआ सिरोस Vs मारुती ब्रेझा: किंमत

दोन्ही गाड्यांच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर, किआ सिरोसची एक्‍स शोरूम किंमत 8.40 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 15.80 लाख रुपये आहे. मारुती ब्रेझाची सुरुवातीची एक्‍स शोरूम किंमत 8.26 लाख रुपये आहे. तर या गाडीच्या टॉप व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 13.01 लाख रुपये आहे.

Web Title: Mahindra xuv 3xo vs maruti brezza who is best in engine features and price read comparison before buying suv auto news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 11:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!
1

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM