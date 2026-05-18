सतत वाढणाऱ्या इंधनाच्या दरामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे मासिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या इंजिनच्या महागड्या बाइक्स वापरण्याऐवजी १००cc क्षमतेची मोटारसायकल निवडणे फायद्याचे ठरत आहे. बाजारपेठेतील बहुतांश १००cc बाइक्स प्रतिलीटर ६५ किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देतात. यामुळे वाहनधारकांच्या पेट्रोलचा मासिक खर्च सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. दीर्घकाळाचा विचार करता हजारो रुपयांची बचत होत असल्याने भारतीय ग्राहकांसाठी ‘हाय मायलेज’ हीच पहिली पसंती बनली आहे.
इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने भारतीय बाजारपेठेत काही ठराविक बाइक्सची विक्री वेगाने वाढली आहे:
कम्युटर सेगमेंटमध्ये बजाज कंपनीकडेही CT 110X आणि प्लेटिना ११० (Platina 110) सारखे दमदार पर्याय उपलब्ध आहेत. या बाइक्स त्यांच्या रफ-अँड-टफ बिल्ड क्वालिटी आणि सर्वोत्तम इंधन कार्यक्षमतेसाठी ओळखल्या जातात.
जर तुम्ही नवीन बाईक घेण्याचा विचार करत असाल, तर वाहन विम्याच्या (Vehicle Insurance) दरांमध्ये संभाव्य वाढ होण्यापूर्वीच खरेदी करणे शहाणपणाचे ठरेल. तसेच, महिन्याच्या अखेरीस डीलरकडून मिळणाऱ्या डिस्काउंटचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या शोरूमला भेट द्या, कारण जास्त वाट पाहिल्यास ऑन-रोड किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजच्या महागाईच्या काळात जास्त मायलेज देणारी दुचाकी निवडणे हा एक स्मार्ट आर्थिक निर्णय आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी या १००cc साध्या मोटारसायकली सर्वात जास्त ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ ठरतात. या गाड्यांचा देखभालीचा खर्च अत्यंत कमी असतो आणि भविष्यात त्यांची रीसेल व्हॅल्यूही चांगली मिळते. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमध्ये या बाइक्स सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत आहेत.
