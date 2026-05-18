पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Updated On: May 18, 2026 | 05:13 PM
मुंबई: देशभरात १५ मे रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर इंधनाच्या किमतींनी पुन्हा एकदा उच्चांक गाठला आहे. आज, १८ मे रोजीही देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला महागड्या पेट्रोलची झळ सोसावी लागत आहे. सध्या नवी दिल्लीत पेट्रोल प्रतिलीटर ९४ रुपयांवर पोहोचले असताना, मुंबईत या दराने तब्बल १०४ रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. पेट्रोलच्या या वाढत्या किमतींमुळे दैनंदिन प्रवासासाठी बजेट मोटरसायकलींची (Budget Motorcycles) मागणी प्रचंड वाढली असून, ग्राहक आता सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या गाड्या शोधत आहेत.

बजेट बाइक्समुळे पेट्रोलचे बिल ३० टक्क्यांनी होणार कमी

सतत वाढणाऱ्या इंधनाच्या दरामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे मासिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या इंजिनच्या महागड्या बाइक्स वापरण्याऐवजी १००cc क्षमतेची मोटारसायकल निवडणे फायद्याचे ठरत आहे. बाजारपेठेतील बहुतांश १००cc बाइक्स प्रतिलीटर ६५ किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देतात. यामुळे वाहनधारकांच्या पेट्रोलचा मासिक खर्च सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. दीर्घकाळाचा विचार करता हजारो रुपयांची बचत होत असल्याने भारतीय ग्राहकांसाठी ‘हाय मायलेज’ हीच पहिली पसंती बनली आहे.

पेट्रोल महागताच ‘या’ बजेट बाइक्सना सर्वाधिक मागणी

इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने भारतीय बाजारपेठेत काही ठराविक बाइक्सची विक्री वेगाने वाढली आहे:

  • हिरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus): मजबूत बांधणी आणि प्रतिलीटर ७० किलोमीटरच्या उत्कृष्ट मायलेजमुळे ही बाईक आजही ग्राहकांची पहिली पसंती आहे.
  • होंडा शाइन १०० (Honda Shine 100): किफायतशीर किंमत आणि स्मूथ ड्रायव्हिंगसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, काही शोरूम्समध्ये या बाइक्सवर २,००० रुपयांपेक्षा कमी EMI चा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना खरेदी करणे अधिक सोपे झाले आहे.

बजाजचे पर्याय आणि खरेदीपूर्वी ‘ही’ खबरदारी घ्या

कम्युटर सेगमेंटमध्ये बजाज कंपनीकडेही CT 110X आणि प्लेटिना ११० (Platina 110) सारखे दमदार पर्याय उपलब्ध आहेत. या बाइक्स त्यांच्या रफ-अँड-टफ बिल्ड क्वालिटी आणि सर्वोत्तम इंधन कार्यक्षमतेसाठी ओळखल्या जातात.

जर तुम्ही नवीन बाईक घेण्याचा विचार करत असाल, तर वाहन विम्याच्या (Vehicle Insurance) दरांमध्ये संभाव्य वाढ होण्यापूर्वीच खरेदी करणे शहाणपणाचे ठरेल. तसेच, महिन्याच्या अखेरीस डीलरकडून मिळणाऱ्या डिस्काउंटचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या शोरूमला भेट द्या, कारण जास्त वाट पाहिल्यास ऑन-रोड किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मध्यमवर्गीयांसाठी स्मार्ट आर्थिक निर्णय

आजच्या महागाईच्या काळात जास्त मायलेज देणारी दुचाकी निवडणे हा एक स्मार्ट आर्थिक निर्णय आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी या १००cc साध्या मोटारसायकली सर्वात जास्त ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ ठरतात. या गाड्यांचा देखभालीचा खर्च अत्यंत कमी असतो आणि भविष्यात त्यांची रीसेल व्हॅल्यूही चांगली मिळते. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमध्ये या बाइक्स सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत आहेत.

Published On: May 18, 2026 | 05:12 PM

May 18, 2026 | 05:12 PM
