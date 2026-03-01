Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

हिंगोली नगरपालिकेतील अर्थसंकल्पीय बैठकीत घडलेल्या प्रकारामुळे या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांचे कुटुंबीय किंवा नातलग हे अर्थसंकल्पीय बैठकीला उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे. 

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:38 PM
male family members sitting in the seats of female corporators Hingoli news

हिंगोली मध्ये महिला नगरसेविकांच्या जागेवर त्यांचे घरचे पुरुष सदस्य बसल्याचे समोर आले (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Hingoli News : हिंगोली : नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या आहेत. यामध्ये महिलांना ५० टक्के राजकीय आरक्षण देऊन त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सक्षम करण्याचा शासनाचा उद्देश असताना हिंगोली नगरपालिकेतील अर्थसंकल्पीय बैठकीत घडलेल्या प्रकारामुळे या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांचे कुटुंबीय किंवा नातलग हे अर्थसंकल्पीय बैठकीला उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे.

हिंगोली महापालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र यावेळी एक धक्कादायक प्रकार घडलेला दिसून आला आहे. या बैठकीला एकूण १७ महिला नगरसेविका असताना केवळ एकमेव नगरसेविका उपस्थित होत्या. उर्वरित तब्बल १६ जागांवर त्यांच्या पती, पिता किंवा पुत्र अशा नातेवाईकांनीच खुर्च्या व्यापल्याचे चित्र दिसून आले. महिला आरक्षणाचा उद्देश महिलांना स्वनिर्णयाचा अधिकार देणे हा असताना प्रत्यक्षात सत्ता पुरुष नातेवाईकांच्या हातीच असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली.

हे देखील वाचा : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

आरक्षणाची अंमलबजावणी कागदोपत्री ?
हिंगोली जिल्ह्यात वसमत, कळमनुरी व हिंगोली या तीनही नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदे महिलांकडे आहेत. तसेच नगरसेवक पदांमध्येही ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र महिलांच्या जागेवर पुरुष नातेवाईक बसत असतील, तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच हरवतो, अशी तीव्र चर्चा शहरात
रंगली आहे. सभागृहात अधिकृत सदस्यांव्यतिरिक्त इतरांना मज्जाव असतानाही हा प्रकार घडला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या गजरातच महिला आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे.

हे देखील वाचा : जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’

मुख्याधिकारी नॉट रिचेबल
नियमांची अशा प्रकारची पायमल्ली होत असेल, तर ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.या प्रकाराबाबत मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचा फोन नॉट रिचेबल येत आहे.  या संदर्भात सभागृहातील फोटो समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असल्याने आता मुख्याधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Male family members sitting in the seats of female corporators hingoli news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर
1

Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

ST प्रवर्गात समावेश करावा; बंजारा समाजाच्या मागणीची दखल, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
2

ST प्रवर्गात समावेश करावा; बंजारा समाजाच्या मागणीची दखल, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

Nanded News : नांदेडमध्ये वाहणार विकासगंगा! शंभर दिवसांत विकासकामांचा धडाका, अनेक प्रकल्पांना मंजूरी
3

Nanded News : नांदेडमध्ये वाहणार विकासगंगा! शंभर दिवसांत विकासकामांचा धडाका, अनेक प्रकल्पांना मंजूरी

मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब
4

मनपाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू; स्थायी समितीसह अन्य सदस्यांच्या निवडीवर होणार लवकरच शिक्कामोर्तब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 01, 2026 | 05:49 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

Mar 01, 2026 | 05:46 PM
Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त

Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त

Mar 01, 2026 | 05:42 PM
Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

Mar 01, 2026 | 05:39 PM
महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

महिला सक्षमीकरणावर उमटले प्रश्नचिन्ह? महिला नगरसेविकांच्या खुर्च्यांवर पुरुषराज! पती, पिता किंवा पुत्राने घेतला कारभार हाती

Mar 01, 2026 | 05:38 PM
Badlapur: बदलापूरमध्ये आक्षेपार्ह रीलवरून तणाव! भाजप महिला आघाडी अध्यक्षाच्या मुलीवर गुन्हा दाखल

Badlapur: बदलापूरमध्ये आक्षेपार्ह रीलवरून तणाव! भाजप महिला आघाडी अध्यक्षाच्या मुलीवर गुन्हा दाखल

Mar 01, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM