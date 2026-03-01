Iran-Israel युद्धाच्या आगीत इंग्लंडची कोंडी! स्टार क्रिकेटरने मागितली तातडीची मदत; सोशल मीडियावर मांडली व्यथा

दुबईमध्ये १ मार्च रोजी होणारा इंग्लंड लायन्स आणि पाकिस्तान शाहीन यांच्यातील सामना रद्द करण्यात आला आहे. सध्या यूएईचे हवाई क्षेत्र बंद आहे, ज्यामुळे संपूर्ण इंग्लंड लायन्स संघ दुबईमध्ये अडकला आहे. अँड्र्यू फ्लिंटॉफ, जॉनी बेअरस्टो आणि इतर २४ इंग्लिश खेळाडू मायदेशी परतण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ईसीबीने (ECB) स्पष्ट केले आहे की ते दुबईतून खेळाडूंना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी एमिरेट्स अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत.
@emirates we haven’t had any communication post flight getting cancelled.
Tried the lines of communication but nothing. Could someone please be in contact. — Jonny Bairstow (@jbairstow21) March 1, 2026
दरम्यान, जॉनी बेअरस्टोने सोशल मीडियावर एमिरेट्सला मदतीसाठी आवाहन केले. तो म्हणाला, “उड्डाण रद्द झाल्यापासून आम्हाला एमिरेट्सकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आम्ही त्यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही. कृपया कोणी आमच्याशी संपर्क साधू शकेल का?”
Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले
सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तान शाहीन आणि इंग्लंड लायन्स यांच्यातील सामना रद्द करण्यात आला आहे. त्यानंतर ईसीबीने एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये खेळाडूंना आश्वासन देण्यात आले की त्यांना शक्य तितक्या लवकर परत आणले जाईल. ते म्हणाले, “संघ आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीबाबत आम्ही सुरक्षा कर्मचारी आणि सरकारशी चर्चा करत आहोत. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत.” शिवाय, इंग्लंड महिला संघ देखील दुबईमध्ये प्रशिक्षण शिबिरासाठी येणार होता, परंतु तो आता रद्द करण्यात आला आहे.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी प्रवास व्यवस्थेसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बॅकअप प्लॅनवर काम सुरू केले आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे आखाती देशांमध्ये, विशेषतः दुबईसारख्या प्रमुख ट्रान्झिट हबमध्ये विमान वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संपर्कासाठी या हबचा वापर करणाऱ्या अनेक खेळाडू, संघ अधिकारी, सामनाधिकारी, प्रसारण संघ आणि कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांच्या परतीच्या प्रवासाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा स्पर्धेवर थेट परिणाम होत नाही. भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित करण्यात येणारी ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली आणि ८ मार्च रोजी संपेल. या स्पर्धेत एकूण २० संघ सहभागी होत आहेत आणि उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीसाठी फक्त काही संघच शर्यतीत आहेत. श्रीलंका आणि पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडले असल्याने आता सर्व नॉकआउट सामने भारतात होतील.
Israel Vs Iran War: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष संतापले! खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार; ‘या’ मोठ्या घोषणेमुळे जागतिक विश्वात खळबळ
खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, आयसीसीने तात्काळ त्यांच्या प्रवास, लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षा पथकांना सक्रिय केले आहे. प्रत्येकजण सुरक्षितपणे घरी परतावा यासाठी हे पथके अहोरात्र काम करत आहेत. प्रमुख विमान कंपन्यांशी समन्वय साधून पर्यायी मार्गांचा शोध घेतला जात आहे. आयसीसीने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, “आयसीसी ट्रॅव्हल अँड लॉजिस्टिक्स पथक युरोपियन, दक्षिण आशियाई आणि आग्नेय आशियाई केंद्रांद्वारे कनेक्शनसह पर्यायी मार्ग पर्याय ओळखण्यासाठी आणि सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसोबत सक्रियपणे काम करत आहे.” आयसीसीने पुढे म्हटले आहे की, “आयसीसी सुरक्षा सल्लागार संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहेत आणि परिस्थिती विकसित होताना सल्ला देतील. एक समर्पित आयसीसी ट्रॅव्हल सपोर्ट डेस्क देखील सक्रिय करण्यात आला आहे.”