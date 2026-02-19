“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

मराठी सिनेविश्वातील नावाजलेला अभिनेता म्हणजे प्रियदर्शन जाधव. चला हवा येऊ द्या आणि अशा इतर अनेक विनोदी मालिका आणि सिनेमातून प्रियदर्शन जाधव याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. प्रियदर्शनने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट सध्या अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.
अमेरिकेतला फोटो पोस्ट करत प्रियदर्शनने कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, गेले 6 ते 8 महिन्यांपासून मी काहीसा मानसिक ताण तणावात होतो. हे दिवस माझ्यासाठी कठीण होते. नवं प्रोजेक्ट म्हणावं असं काहीच नव्हतं. नवीन काम हाती नव्हतं. नवीन चित्रपट, नाटक किंवा टेलिव्हिजन प्रोजेक्ट काहीच नव्हतं. रिकामी डोकंम माणसाला अतिविचार करायला भाग पाडतं. आणि नको नको त्या विचारांनी मी ग्रासलो होतो. कामांचे प्रोजेक्ट्स आणि रिलीज सतत पुढे ढकलले जात होते. ही वेळ म्हणजे माझ्या संयमाची परिक्षा होती. एकट्यात राहत होतो ,लोकांपासून दूर पळत होतो. कधी खूप आनंदी वाटायचं, तर कधी वैयक्तिक आयुष्यात खूप असुरक्षित वाटायचं. स्वभाव चिडचिडा झाला होता. येणारा प्रत्येक दिवस अर्थहिन वाटायचा. यासगळ्यात तर शांत झोप काय असते ते विसरलोच होतो.
या नैराश्याच्या अंधारात आशेचा किरण सापडला ते अमेरिकेच्य़ा दौऱ्यामुळे. अमेरिकेचा दौरा माझ्यासाठी एक आशीर्वाद ठरला. हा फोटो लास वेगासमध्ये काढलेला आहे. मी पूर्ण रात्र कॅसिनोमध्ये जागाच होतो. माझं नशीब अनुभवत होतो आणि आश्चर्य म्हणजे मी 203 डॉलर जिंकले! ते पैसे घेतले आणि आम्ही सगळे मिळून ॲरिझोनातील ग्रँड कॅनियनला गेलो आणि खूप छान वेळ घालवला.कधी कधी आयुष्यातील वादळी काळातविनोद अशक्य गोष्टींवरही मात करू शकतो.प्रेम कोणत्याही संकटातून आपल्याला पार नेऊ शकतं. वाईट नशीब मोठा आवाज करतं, पण शहाणपणाला कधी शांतपणे कधी नमतं घ्यायचं हे माहित असतं.मला आशा आहे की सगळं काही ठीक होईल. अशा शब्दात अभिनेता प्रियदर्शन जाधव सोशल मीडियावर पोस्ट करत व्यक्त झाला. त्याच्या या पोस्टवर अनेक मराठी कलाकारांनी देखील कमेेंट करत त्याला पाठींबा दिला. आपण सगळेच कधी ना कधी या परिस्थितीतून जातो पण आम्ही सगळे तुझ्याबोरबर आहोत अशा आशयाच्या कमेंट केल्या आहेत. ‘