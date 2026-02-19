Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Actor Priyadarshan Jadhav Who Makes The Audience Laugh Out Loud Is He Suffering From Mental Depression Social Media Post Is A Hot Topic

“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

ज्याने रसिकप्रेक्षकांना खळखळून हसवलं त्या विनोदी कलाकाराच्या पोस्टने नेटकऱ्यांना भावूक केलं आहे. कोण आहे हा अभिनेता चला तर जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 19, 2026 | 04:43 PM
“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत
Follow Us:
Follow Us:
  • ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात?
  • सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत
मनोरंजन विश्वास अनेक सेलिब्रिटी हे यशाच्या शिखरावर पोहोचलेले असताना देखील असं काहीतरी घडलं की त्यांना मानसिक ताण तणावातून जावं लागलं. असाच एक विनोदी अभिनेता मानसिक नैराश्याचा सामना करत असल्याचं दिसून आलं आहे. ज्याने रसिकप्रेक्षकांना खळखळून हसवलं त्या विनोदी कलाकाराच्या पोस्टने नेटकऱ्यांना भावूक केलं आहे. कोण आहे हा अभिनेता चला तर जाणून घेऊयात.

मराठी सिनेविश्वातील नावाजलेला अभिनेता म्हणजे प्रियदर्शन जाधव. चला हवा येऊ द्या आणि अशा इतर अनेक विनोदी मालिका आणि सिनेमातून प्रियदर्शन जाधव याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. प्रियदर्शनने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट सध्या अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

काय म्हणाला प्रियदर्शन जाधव ?

अमेरिकेतला फोटो पोस्ट करत प्रियदर्शनने कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, गेले 6 ते 8 महिन्यांपासून मी काहीसा मानसिक ताण तणावात होतो. हे दिवस माझ्यासाठी कठीण होते. नवं प्रोजेक्ट म्हणावं असं काहीच नव्हतं. नवीन काम हाती नव्हतं. नवीन चित्रपट, नाटक किंवा टेलिव्हिजन प्रोजेक्ट काहीच नव्हतं. रिकामी डोकंम माणसाला अतिविचार करायला भाग पाडतं. आणि नको नको त्या विचारांनी मी ग्रासलो होतो. कामांचे प्रोजेक्ट्स आणि रिलीज सतत पुढे ढकलले जात होते. ही वेळ म्हणजे माझ्या संयमाची परिक्षा होती. एकट्यात राहत होतो ,लोकांपासून दूर पळत होतो. कधी खूप आनंदी वाटायचं, तर कधी वैयक्तिक आयुष्यात खूप असुरक्षित वाटायचं. स्वभाव चिडचिडा झाला होता. येणारा प्रत्येक दिवस अर्थहिन वाटायचा. यासगळ्यात तर शांत झोप काय असते ते विसरलोच होतो.

या नैराश्याच्या अंधारात आशेचा किरण सापडला ते अमेरिकेच्य़ा दौऱ्यामुळे. अमेरिकेचा दौरा माझ्यासाठी एक आशीर्वाद ठरला. हा फोटो लास वेगासमध्ये काढलेला आहे. मी पूर्ण रात्र कॅसिनोमध्ये जागाच होतो. माझं नशीब अनुभवत होतो आणि आश्चर्य म्हणजे मी 203 डॉलर जिंकले! ते पैसे घेतले आणि आम्ही सगळे मिळून ॲरिझोनातील ग्रँड कॅनियनला गेलो आणि खूप छान वेळ घालवला.कधी कधी आयुष्यातील वादळी काळातविनोद अशक्य गोष्टींवरही मात करू शकतो.प्रेम कोणत्याही संकटातून आपल्याला पार नेऊ शकतं. वाईट नशीब मोठा आवाज करतं, पण शहाणपणाला कधी शांतपणे कधी नमतं घ्यायचं हे माहित असतं.मला आशा आहे की सगळं काही ठीक होईल. अशा शब्दात अभिनेता प्रियदर्शन जाधव सोशल मीडियावर पोस्ट करत व्यक्त झाला. त्याच्या या पोस्टवर अनेक मराठी कलाकारांनी देखील कमेेंट करत त्याला पाठींबा दिला. आपण सगळेच कधी ना कधी या परिस्थितीतून जातो पण आम्ही सगळे तुझ्याबोरबर आहोत अशा आशयाच्या कमेंट केल्या आहेत.

एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

 

Web Title: Actor priyadarshan jadhav who makes the audience laugh out loud is he suffering from mental depression social media post is a hot topic

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 04:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी
1

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…
2

कार्तिक-अनन्याचा ‘तू मेरी मैं तेरा’ आता OTT वर रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल? घ्या जाणून…

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!
3

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

नागबंधमची गरुडझेप! ट्रेलरने येताच केले धुमशान; IMDb 2026 चा अहवाल, ‘Entry असावी तर अशी…’
4

नागबंधमची गरुडझेप! ट्रेलरने येताच केले धुमशान; IMDb 2026 चा अहवाल, ‘Entry असावी तर अशी…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

Feb 19, 2026 | 04:43 PM
IND vs NED, T20 World Cup : हार्दिक पंड्याचा ‘तो’ अद्भुत षटकार! प्रेक्षकांसह प्रशिक्षक गंभीरही आश्चर्यचकीत; प्रतिक्रिया VIRAL

IND vs NED, T20 World Cup : हार्दिक पंड्याचा ‘तो’ अद्भुत षटकार! प्रेक्षकांसह प्रशिक्षक गंभीरही आश्चर्यचकीत; प्रतिक्रिया VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:30 PM
जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:15 PM
टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

Feb 19, 2026 | 04:12 PM
क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

Feb 19, 2026 | 03:56 PM
‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 19, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM