KTM बाईक! विक्रीत सुपरहीट, इमेजमध्ये ट्रोल! भारतीय तरुणाईची लाडकी KTM सोशल मीडियावर ‘छपरी बाईक’ का ठरली?

KTM ही उत्कृष्ट इंजिनिअरिंग आणि दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाणारी बाईक असली, तरी काही रायडर्सच्या स्टंटबाजी आणि भडक मॉडिफिकेशनमुळे तिची सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे.
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विस्तार
भारतीय रस्त्यांवर आपल्या ‘ऑरेंज’ रंगाने आणि वेगवान इंजिनने तरुणाईला वेड लावणारी बाईक म्हणजे KTM. नुकत्याच समोर आलेल्या मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, KTM इंडियाने वार्षिक १०८% वाढ नोंदवत जबरदस्त विक्री केली आहे. विशेषतः २५० सीसी आणि ३९० सीसी मॉडेल्सना मार्केटमध्ये मोठी मागणी आहे. पण एकीकडे विक्रीचे विक्रम मोडीत काढत असतानाच, सोशल मीडियावर या बाईकला ‘छपरी बाईक’ म्हणून प्रचंड ट्रोल केले जाते. उत्तम इंजिनिअरिंग असूनही या ब्रँडची प्रतिमा अशी का झाली? याचा आढावा घेऊया.
१. स्टंटबाजी आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या अनेक व्हिडिओंमध्ये तरुणाई KTM बाईकवर जीवघेणे स्टंट करताना दिसते. विना हेल्मेट गाडी चालवणे, झिग-झॅग ड्रायव्हिंग आणि गोंधळ घालणारे सायलेन्सर यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात या बाईकबद्दल नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे. काही टवाळखोर मुलांच्या वर्तणुकीमुळे संपूर्ण ब्रँड आणि शिस्तप्रिय रायडर्सनाही ‘छपरी’ हे विशेषण सुनावले जाते.
KTM चा मुळचा ‘रेडी टू रेस’ लूक आधीच आक्रमक आहे. मात्र, अनेक मालक त्यात आणखी भडक बदल करतात. निऑन रंगाचे व्हील्स, अवाजवी लाईट्स आणि कर्कश हॉर्न यामुळे या बाईकच्या मूळ सौंदर्यापेक्षा ती अधिक ‘शो-ऑफ’ची वस्तू वाटू लागली आहे.
३. ‘एन्ट्री लेव्हल’चा सोपा प्रवेश
KTM ने १२५ आणि २०० सीसीच्या रूपात कमी किमतीत स्टायलिश बाईक्स उपलब्ध करून दिल्या. कमी बजेट असलेल्या तरुणांनाही ही बाईक सहज घेता येऊ लागली. यामुळे रॅश ड्रायव्हिंग करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आणि ब्रँडची ‘एक्सक्लुझिव्हिटी’ कमी होऊन ती टवाळक्या करणाऱ्यांची ओळख बनली.
खरोखर बाईक खराब आहे का? बिल्कुल नाही! तांत्रिकदृष्ट्या KTM ही एक उत्कृष्ट मशीन आहे. हलकी फ्रेम, पॉवरफुल इंजिन आणि हाय-टेक फीचर्समुळे ती ट्रॅक रायडिंगसाठी सर्वोत्तम मानली जाते. अगदी अलीकडेच ‘रुफ ऑफ आफ्रिका’ सारख्या कठीण रेसमध्येही २०२६ च्या ३९० एंड्युरो आर मॉडेलने आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
निष्कर्ष कोणतीही बाईक ‘छपरी’ नसते, तर ती चालवणाऱ्याची मानसिकता तशी असू शकते. KTM ची विक्री पाहता, ती आजही भारतीयांची पहिली पसंती आहे. मात्र, ही बदनामी थांबवायची असेल, तर रायडर्सना जबाबदारीने गाडी चालवणे आणि ट्रॅफिक नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. शेवटी, ‘ऑरेंज’ रंग हा वेगाचा आणि उत्सवाचा असावा, भीतीचा नाही!
Web Title: Ktm bike publicity impact auto news marathi