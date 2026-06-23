निसान टेक्टॉनचा पहिला लूक समोर; ‘बेबी पेट्रोल’ म्हणून मारणार एन्ट्री

निसान कंपनीने आपल्या बहुप्रतिक्षित ‘टेक्टॉन’ या एसयूव्हीची सर्वात स्पष्ट झलक दाखवणारा नवा टीझर रिलीज केला आहे. आगामी ९ जुलै रोजी मुंबईत या गाडीचे ग्लोबल डेब्यू होणार असून, त्यापूर्वीच या मिडसाईज एसयूव्हीच्या फ्रंट डिझाईनची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी कंपनीने या गाडीला ‘बेबी पेट्रोल’ अशी ओळख दिली होती. भारताच्या अत्यंत चुरशीच्या मिडसाईज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये निसानसाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी लाँचिंग ठरणार आहे.
‘निसान पेट्रोल‘पासून प्रेरित फ्रंट डिझाईन
नवीन टीझरमध्ये टेक्टॉन एसयूव्ही काळ्या रंगात दिसत असून तिचा पुढचा भाग कंपनीच्या प्रीमियम ‘निसान पेट्रोल’ या मोठ्या गाडीसारखा बोल्ड आणि भारदस्त ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये आडव्या पट्ट्यांची मोठी ग्रिल देण्यात आली आहे, ज्यामुळे गाडीला दमदार रोड प्रेझेन्स मिळतो. ग्रिलच्या मध्यभागातून एक लाल रंगाची पट्टी जाते, जी चमकणाऱ्या निसान लोगोला जोडते. याशिवाय बोनेटच्या पुढच्या बाजूला ठळक अक्षरात ‘TEKTON’ असे नाव लिहिलेले दिसते. बोनेटचा मधला भाग थोडा उंच असून, बंपरच्या कडांना व्हर्टिकल एलईडी डे-टाइम रनिंग लाईट्स आणि चौकोनी एलईडी हेडलॅम्प्स देण्यात आले आहेत, जे गाडीला रफ-अँड-टफ लूक देतात.
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बॉक्सी आणि मस्कुलर स्टाईलिंग
यापूर्वी समोर आलेल्या माहितीनुसार, टेक्टॉनचा लूक पारंपरिक बॉक्सी एसयूव्हीसारखा असेल. यामध्ये सपाट रूफलाईन, मोठे व्हील आर्चेस, रूफ रेल्स आणि पाठीमागे एकमेकांना जोडलेले कनेक्टेड एलईडी टेल-लॅम्प्स पाहायला मिळतील. हा बॉक्सी अवतार तिला बाजारातील इतर गाड्यांपेक्षा वेगळा ठरवेल.
फीचर्सने सुसज्ज केबिन
निसान टेक्टॉन ही गाडी नवीन रेनॉल्ट डस्टरच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल, पण तिचे डिझाईन पूर्णपणे वेगळे असेल. गाडीच्या इंटीरियरमध्ये ड्युअल डिजिटल डिस्प्ले, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी आणि ३६०-डिग्री कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेसाठी यात ६ एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आणि हाय-एंड व्हेरिएंट्समध्ये ‘लेव्हल २ एडास’ सारखे सेफ्टी फीचर्स दिले जाऊ शकतात.
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दमदार टर्बो पेट्रोल इंजिन
या गाडीमध्ये नवीन रेनॉल्ट डस्टरसारखेच इंजिन पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. याच्या बेस व्हेरिएंटमध्ये १.०-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन (१०० पीएस पॉवर आणि १६० एनएम टॉर्क) असू शकते. तर टॉप व्हेरिएंट्समध्ये १.३-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन (१६३ पीएस पॉवर आणि २८० एनएम टॉर्क) दिले जाऊ शकते, ज्याला मॅन्युअल आणि डीसीटी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय असेल. भविष्यात कंपनी याचे स्ट्रॉन्ग हायब्रिड व्हर्जनही बाजारात आणू शकते. भारतात लाँच झाल्यानंतर या गाडीची थेट स्पर्धा ह्युंडाई क्रेटा, किया सेल्टॉस आणि मारुती ग्रँड विटारा या गाड्यांशी असेल.