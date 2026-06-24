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मृत्यूशी खेळ! थेट ११ हजार व्होल्टेजच्या खांबावर जाऊन आरामात बसला पठ्ठ्या; कारण जाणून व्हाल हैराण, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:20 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशमधील एक तरुणी थेट वीजेच्या खांबावर जाऊन बसला आहे. यामुळे वीज विभाग अधिकारी आणि पोलिसही चक्रावले होते. सध्या या घटनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Man Climb on High Voltage electric pole

मृत्यूशी खेळ! थेट ११ हजार व्होल्टेजच्या खांबावर जाऊन आरामात बसला पठ्ठ्या; कारण जाणून व्हाल हैराण, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • थेट ११ हजार व्होल्टेजच्या खांबावर जाऊन आरामात बसला पठ्ठ्या
  • कारण जाणून व्हाल हैराण
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. सध्या एक अत्यंत आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणाने थेट यमराजाला आमंत्रण दिले आहे. हा तरुण थेट ११ व्होल्टच्या हायटेंशन खांबावार जाऊन बसला आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. या घटनेने पोलिस आणि वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली होती. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून उत्तर प्रदेशमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. पण हा तरुण नेमका वीजेच्या खांबावर जाणून का झोपला होता हे जाणून घेऊया.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज येथील आहे. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुण ११ हजार व्होल्टच्या हाय-टेन्शन विजेच्या खाबांवार चढूनम आरामात झोपला आहे. त्याला खांबावर पाहून स्थानिक लोकांमध्ये गोंधळ उडाला होता. यानंतर नागरिकांनी तातडीने वीज विभाग आणि पोलिसांनी याची माहिती दिली. या घटनेमुळे वीज विभागातही खळबळ उडाली होती. वीज विभागाने तातडीने खबरदारी घेत वीजपुरवठा खंडित केला. यानंतर पोलिसांनी बचाव पथकाच्या मदतीने तरुणाला सुखरुप उतरवले.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @AhteshamFIN या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर तरुण नेशत आल्याचे लक्षात आले. तसेच लाईट गेल्यामुळे त्रासाने चिडून थेट वीजेच्या खांबावर जाऊन बसला होता. सध्या हा व्हिडिओ पाहून लोक हैराण झाले आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man sits on 11000 volt electric pole video goes viral

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Published On: Jun 24, 2026 | 05:20 PM

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