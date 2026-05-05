Car Care Tips : सावधान! कारमध्ये ‘हे’ वॉर्निंग साइन्स दिसताच करा सर्व्हिसिंग; नाहीतर मोठे नुकसान होईल

Car Care Tips : अनेकदा गाडी वापरताना लोक तिच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.  या निष्पकाळजीपणामुळे अनेकदा मोठ्या अपघाताला बळी पडू शकता.

Updated On: May 05, 2026 | 02:10 PM
  • कारमध्ये हे वॉर्निंग साइन्स दिसताच करा सर्व्हिसिंग
  • दुर्लक्ष केल्यास होईल मोठे नुकसान
  • जाणून घ्या सविस्तर
Car Care Tips : अलीकडच्या धकधकीच्या काळात लोकांसाठी कार केवळ चैनीची वस्तू राहिलेली नाही. ऑफिस असो किंवा ट्रीप लोकांचा प्रवास सुखकर होत चालला आहे. पण अनेकदा गाडी वापरताना लोक तिच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.  या निष्पकाळजीपणामुळे अनेकदा मोठ्या अपघाताला बळी पडू शकता. तुमच्या कारची सुरक्षा प्रामुख्याने ब्रेक पॅड्स, टायर आणि बॅटरी या तीन गोष्टींवर अवलंबून असते. यामुळे या गोष्टींबाबात कोणतीही वार्गिंग साइन्स मिळाल्यास दुर्लक्ष करु नये.

ब्रेक पॅड्स

गाडी थांबवण्यासाठी ब्रेक पॅड्स अत्यंत महत्त्वाचे असतात. यामुळे २५ ते ४० किलोमीटरनंतर ते बदलने गरजेचे असते.  जर ब्रेक लावताना कारमध्ये चीं-चीं असा कर्कश आवाज आला तर ब्रेक पॅड्स घासले गेले समजावे. यशिवाय ब्रेक मारताना पायाला कंपने जाणवली किंवा गाडी थांबण्यास जास्त वेळ लागला तर याकडे दुर्लक्ष करु नये. ब्रेक निकामी झाल्याचे हे संकेत आहेत. यामुळे तातडीने ब्रेक पॅड्स दुरुस्त करुन घ्यावेत.

टायर

टायर ४० ते ६० हजार किलोमीटर नंतर किंवा ४ ते ५ वर्षानंतर बदलावेत. टायरला तडा गेला असेल, बाजुला फुगवटा आला असेल तर तातडीने यार बदलावा. याशिवाय सतत टायरची हवा जात असेल तर ते खराब झाल्याचे लक्षण आहे. खास करुन पावसाळ्यात विशेष काळजी घ्यावी. कारण  पावळ्यात गुळगुळीत रस्त्यामुळे टार घसरु शकतात. यामुळे अपघात होऊ शकतो. तसेच गाडी चालवताना टायरचा आवाज वाढला तर वेळीच चेक करुन घ्या.

बॅटरी

बॅटरीशिवाय तुमची कार सुरु होऊ शकत नाही. कारच्या बॅटरीचे आयुष्य साधरण ३ ते ५ वर्षाचे असते. जर गाडी लवकर सुरु होत नसेल किंवा हेडलाईट्सची लाईट कमी झाली असेल तर बॅटरी खराब होत चालल्याचे समजावे.  याशिवाय बॅटरिच्या टर्मिनलवर पांढरी किंवा निळी पावडर जमा झाली असल्यास ती त्वरीत बदलावी.

कार चालवताना येणारे छोटे छोटे आवाज, किंवा बदल हे सर्व्हिसंगसाठी वॉर्निंग साइन्स आहेत. यामुळे वेळेवर सर्व्हिसिंग करा. खराब पार्ट्स बदलून तुमची गाडी आणि तुम्हीही सुरक्षित राहाल. यामुळे या वॉर्निंग साइन्सकडे दुर्लक्ष करु नका.

Published On: May 05, 2026 | 02:10 PM

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल 'इतका' Tax
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

