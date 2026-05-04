Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Car Safety Alert : सावधान! ‘या’ स्टायलिश अ‍ॅक्सेसरीज आजच फेकून द्या; नाहीतर अपघातात तुमची सुरक्षाच बनेल शत्रू

Car Safety Tips : कारच्या स्टायलिश दिसण्यापेक्षा सर्वात महत्त्वाची तुमची सुरक्षा असते. यामुळे आजच या ॲक्सेसरिज काढून टाका. यामुळे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबातील लोकांचा जीवावर बेतणार नाही.

Updated On: May 04, 2026 | 05:18 PM
Car Safety Tips

Car Safety Alert : सावधान! 'या' स्टायलिश अ‍ॅक्सेसरीज आजच फेकून द्या; नाहीतर अपघातात तुमची सुरक्षाच बनेल शत्रू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • सावधान! ‘या’ स्टायलिश अ‍ॅक्सेसरीज आजच फेकून द्या
  • नाहीतर अपघातात तुमची सुरक्षाच बनेल शत्रू
  • एअरबॅग्स असूनही मरणाला द्याल आमंत्रण
Car Safety Tips : अलीकडे कारला इतरांपेक्षा हटके आणि आकर्षक बनवण्यासाठी लोक विविध प्रकारच्या ॲक्सेसरीज बसवतात. कारला बाजारपेठेतही स्टालिश लुक देण्यासाठी अनेक वस्तूंची भरमार आहे. पण केवळ स्टाईलसाठी चांगल्या असलेल्या वस्तू तुमच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकता. करामधील सेफ्टी फिचर्स हे विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली पद्धतीने डिझाइन केलेल असते. पण यामध्ये अनावश्यक बदल केल्याने लोकांना अपघाताच्या वेळी गंभीर प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. सीट कव्हरपासून ते डॅशबोर्डवरील शोभेच्या वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टी तुमच्या सुरक्षेत बाधा ठरु शकतात. चला, आपल्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या या वस्तूंबद्दल जाणून घेऊयात.

Royal Enfield चा नवा धमाका! लॉंच केलं खास स्टायलिश Heritage Collection, पाहून म्हणाल नादच खुळा

डमी सीटबेल्ट बकल्स

कारमधील सर्वात धोकादायक ॲक्सेसरीज म्हणजे डमी सीट बेल्ट बकल्स. अनेकदा लोक सीटबेल्ट लावावा लागू नये आणि त्याच्या इशारा देणारे बीप साऊंड बंद करण्यासाठी याचा वापर करतात. पण ही चूक सर्वात घातक ठरु शकते. सीटबेल्ट केवळ नियमांसाठी नसून तुमच्या सुरक्षेसाठी आहे. अपघाताच्या वेळी एअरबॅग्स उघडली नाही तर सीटबेल्टमुळे तुमचा जीव वाचू शकतो.

सीट कव्हर्स

गाडीच्या सीट्स स्वच्छ राहण्यासाठी लोक सीट कव्हर्स लावतात. पण सध्याच्या डिजिटल गाड्यांच्या साईड एअरबॅग्स सीटच्या आत बसवलेल्या असतात. जर चुकीच्या आणि घट्ट डिझाइनचे कव्हर लावल्यास अपघाताच्या वेळी एअरबॅग्स  बाहेर येणार नाहीत. यामुळे कारला सुरक्षा असूनही त्याचा उपयोग होणार नाही.

लिफ्ट किट्स आणि बुल बार्स

अनेक लोक आपली एसयुव्ही उंच दिसावी यासाठी लिफ्ट कीट बसवतात. पण यामुळे गाडीचे संतुलन बिघडते. वळणावर किंवा अचानक ब्रेक मारल्यावर गाडी उलटून मोठा अपघात होऊ शकतो.

तसेच कारच्या पुढच्या बाजूला लोखंडी बुल बार किंवा गार्ड लावणे देखील तुमच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरु शकते. यामुळे कारमधील सेन्सर काम करणे बंद होईल आणि परिणामी वेळेवर एअरबॅग्स उघडणार नाहीत. याशिवाय पादचाऱ्याशी टक्क झाल्यास समोरच्या व्यक्तीसाठी ते घातक ठरु शकतात.

तुमच्या कारमध्ये या ॲक्सेसरीज इन्स्टॉल केले असतील तर वेळेतच काढून टाका. जेणेकरु गाडीसोबत तुम्हीही सुरक्षित राहाल. कोणताही बदल करण्यापूर्वी सुरक्षेच्या सर्व निकषांचा विचार करा. अन्यथा तुमची एक चूक मृत्यूला आमंत्रण ठरु शकते.

Car Driving Tips : घाटात गाडी चालवताय? सावधान, ‘हे’ नियम पाळले नाहीत, तर यमराजही वाचवू शकणार नाही

Web Title: Car safety alert dangerous car accessories accident risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

May 18, 2026 | 07:45 PM
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM