Bihar Politics : बिहारच्या राजकारणातील नीतीश कुमार पर्व समाप्त! मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी आली समोर

नीतीश कुमार हे राज्यसभेवर गेल्यानंतर बिहारच्या राजकारणामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. नवीन मंत्रीमंडळामध्ये कोणाला संधी मिळणार आणि कोण मुख्यमंत्री होणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 05:40 PM
Who will be next CM of Bihar after Nitish Kumar and the possible list of the cabinet

नीतीश कुमार यांच्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री कोण आणि मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी समोर आली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • नीतीश कुमार यांनी बिहारच्या राजकारणातून काढता पाय
  • नीतीश कुमारांनंतर कोण होणार बिहारचे मुख्यमंत्री
  • बिहारचे संभाव्य मंत्रिमंडळ आले समोर
Bihar Politics : बिहार : नीतीश कुमार यांनी बिहारच्या (Bihar News) मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार होत दिल्लीचा मार्ग स्वीकारला आहे. नीतीशकुमार हे राज्यसभेवर जाणार असल्यामुळे बिहारच्या राजकारणात मोठ्या बदलांची चर्चा रंगली आहे. नवीन सरकार स्थापनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी राज्यसभेत प्रवेश करण्याच्या निर्णयामुळे नवीन सत्ताप्रणालीबाबत चर्चा वाढली आहे. जर त्यांनी असे केले तर बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल असे म्हटले जात आहे आणि त्यासाठीचा फॉर्म्युला जवळजवळ निश्चित झाला आहे.

 

मीडिया रिपोर्टनुसार, नवीन सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की यावेळी भाजप मुख्यमंत्री होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, मित्रपक्ष जेडीयूला उपमुख्यमंत्र्यांसह अंदाजे १५ मंत्रिपदे मिळू शकतात. असे वृत्त आहे की या फॉर्म्युल्यानुसार, भाजपला मुख्यमंत्र्यांसह अंदाजे १५ मंत्रिपदे मिळू शकतात, तर जेडीयूला एक उपमुख्यमंत्री आणि १५ मंत्रिपदे मिळण्याची चर्चा आहे.

हे देखील वाचा : बजेटमध्ये कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय! 16 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी

मित्रपक्षांनाही मिळणार प्रतिनिधित्व 

एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांनाही सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोक जनशक्ती पक्षाला (आर) दोन मंत्रिपदे मिळू शकतात. शिवाय, एचएएम आणि आरएलएम यांना प्रत्येकी एक मंत्रिपद मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नितीश कुमार यांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक

दरम्यान, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजता त्यांच्या निवासस्थानी जेडीयू खासदार, आमदार आणि एमएलसींची महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्रीही उपस्थित राहतील. राज्यसभा लढवण्याचा त्यांचा निर्णय आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीवर चर्चा होऊ शकते असे मानले जाते.

उपमुख्यमंत्रीपदासाठी निशांत कुमार यांच्या नावाची चर्चा

नवीन सरकारभोवती आणखी एक चर्चा अशी आहे की बिहारमध्ये यावेळी फक्त एकच उपमुख्यमंत्री असू शकतो. जेडीयू कोट्यातून निर्माण होणाऱ्या या पदासाठी निशांत कुमार यांचे नाव जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे. ते लवकरच औपचारिकपणे जेडीयूमध्ये सामील होऊन सक्रिय राजकारणात प्रवेश करू शकतात अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

हे देखील वाचा  : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

मुख्यमंत्रीपदाची शर्यत
जर नितीश कुमार राज्यसभेत गेले तर मुख्यमंत्रिपदासाठी अनेक नावांची चर्चा होत आहे. त्यापैकी सध्याचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते. विधानसभेतील भाजपची संख्यात्मक ताकद त्यांचा दावा मजबूत करू शकते असे मानले जाते. तथापि, राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की भाजप कधीही धक्कातंत्र वापरुन आश्चर्यकारक निर्णय घेऊ शकते. अशीही चर्चा आहे की पक्ष इतर मागासवर्गीय वर्गातील नेत्याला किंवा मुख्यमंत्रिपदासाठी महिला उमेदवाराला उभे करू शकतो.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज पाटणा येथे येत आहेत, जिथे ते राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी भाजप नेत्यांशी भेट घेण्याची अपेक्षा आहे. असे मानले जाते की या बैठकीत बिहारच्या राजकारणाबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो.

Published On: Mar 06, 2026 | 05:40 PM

