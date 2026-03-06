Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या 'या' आहेत Budget Friendly Cars

जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये उत्तम मायलेज देणारी CNG कार हवी असेल तर मग आज आपण 4 बजेट फ्रेंडली कार्सबद्दल जाणून घेऊयात. विशेष म्हणजे या सर्व कार्स 30km पेक्षा जास्त मायलेज देतात.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:49 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • बेस्ट मायलेज देणारी CNG कार खरेदी करायची आहे?
  • ‘या’ सीएनजी कार्स चांगला मायलेज देण्यात आहे एकदम बेस्ट
  • जाणून घ्या यादी
भारतात आपल्याला विविध प्रकारच्या कार पाहायला मिळतात. यातही उत्तम मायलेज मिळावा म्हणून अनेक कार खरेदीदार CNG Cars ला पहिले प्राधान्य देत असतात. म्हणूनच तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत आजही ग्राहक सीएनजी वाहनांचा सुद्धा विचार करत आहे.

सीएनजी कार चालवण्यास खूपच किफायतशीर असतात आणि त्या खूप कमी प्रदूषण करतात. पेट्रोल आणि डिझेल कारपेक्षा सीएनजी कार थोड्या महाग आहेत, परंतु त्या दरमहा तुमचे खूप पैसे वाचवू शकतात. चला 2026 मधील काही बेस्ट सीएनजी कारबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या चांगला मायलेज देतात.

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

मारुती अल्टो के10 (Maruti Alto K10)

जर तुम्ही कमी किमतीत नवीन कार घरी आणण्याचा विचार करत असाल, तर अल्टो के10 हा एक उत्तम पर्याय आहे. या कारच्या टिकाऊपणा आणि कॉम्पॅक्ट आकारामुळे, ही कार ट्रॅफिकमध्ये चालवण्यासाठी देखील उत्तम ठरते. मायलेजच्या बाबतीत, ही कार 33.85 किमी/किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे कमी बजेट असलेल्यांसाठी ती एक उत्तम पर्याय बनते.

मारुती वॅगन आर (Maruti WagonR)

ही कार मिडल क्लास कुटुंबांची पहिली पसंती मानली जाते आणि आजही बाजारात याची मजबूत मागणी आहे. ही कार केवळ प्रवाशांना बसण्यासाठी भरपूर जागा देत नाही, तर याचे मायलेजही सुमारे 34.05 km/kg पर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय या कारमध्ये विश्वासार्ह इंजिन, कमी मेंटेनन्स खर्च आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त फीचर्स मिळतात. त्यामुळेच ही कार अनेक कुटुंबांसाठी आजही एक लोकप्रिय आणि परवडणारा पर्याय ठरते.

टाटा पंच सीएनजी (Tata Punch iCNG)

जर तुम्ही कार खरेदी करताना मजबुती आणि सेफ्टीला सर्वात जास्त प्राधान्य देत असाल, तर ही कार उत्तम पर्याय ठरू शकते. टाटाच्या Twin Cylinder Technology मुळे CNG सिलेंडर असतानाही मागील बाजूला सामान ठेवण्यासाठी चांगली जागा मिळते. याशिवाय ही कार सुमारे 27 km/kg पर्यंत मायलेज देते. मजबूत बांधणी आणि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगमुळे ही कार सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मानली जाते.

5 स्टार सेफ्टी आणि किंमत अगदी स्वस्त! सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेस्ट आहे ‘ही’ Automatic Car

मारुती सुझुकी डिझायर (Maruti Suzuki Dzire)

जर तुम्हाला हॅचबॅकपेक्षा थोडी मोठी आणि आरामदायी सेडान कार घ्यायची असेल, तर हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. ही कार दिसायला प्रीमियम असून आतूनही खूप आरामदायी आहे. आकर्षक डिझाइनसोबतच ही कार सुमारे 33.73 km/kg मायलेज देते. त्यामुळे स्टाइल आणि बचत या दोन्ही गोष्टींचा उत्तम समतोल या कारमध्ये पाहायला मिळतो.

Published On: Mar 06, 2026 | 03:49 PM

