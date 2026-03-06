कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

सीएनजी कार चालवण्यास खूपच किफायतशीर असतात आणि त्या खूप कमी प्रदूषण करतात. पेट्रोल आणि डिझेल कारपेक्षा सीएनजी कार थोड्या महाग आहेत, परंतु त्या दरमहा तुमचे खूप पैसे वाचवू शकतात. चला 2026 मधील काही बेस्ट सीएनजी कारबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या चांगला मायलेज देतात.
जर तुम्ही कमी किमतीत नवीन कार घरी आणण्याचा विचार करत असाल, तर अल्टो के10 हा एक उत्तम पर्याय आहे. या कारच्या टिकाऊपणा आणि कॉम्पॅक्ट आकारामुळे, ही कार ट्रॅफिकमध्ये चालवण्यासाठी देखील उत्तम ठरते. मायलेजच्या बाबतीत, ही कार 33.85 किमी/किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे कमी बजेट असलेल्यांसाठी ती एक उत्तम पर्याय बनते.
ही कार मिडल क्लास कुटुंबांची पहिली पसंती मानली जाते आणि आजही बाजारात याची मजबूत मागणी आहे. ही कार केवळ प्रवाशांना बसण्यासाठी भरपूर जागा देत नाही, तर याचे मायलेजही सुमारे 34.05 km/kg पर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय या कारमध्ये विश्वासार्ह इंजिन, कमी मेंटेनन्स खर्च आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त फीचर्स मिळतात. त्यामुळेच ही कार अनेक कुटुंबांसाठी आजही एक लोकप्रिय आणि परवडणारा पर्याय ठरते.
जर तुम्ही कार खरेदी करताना मजबुती आणि सेफ्टीला सर्वात जास्त प्राधान्य देत असाल, तर ही कार उत्तम पर्याय ठरू शकते. टाटाच्या Twin Cylinder Technology मुळे CNG सिलेंडर असतानाही मागील बाजूला सामान ठेवण्यासाठी चांगली जागा मिळते. याशिवाय ही कार सुमारे 27 km/kg पर्यंत मायलेज देते. मजबूत बांधणी आणि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगमुळे ही कार सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मानली जाते.
जर तुम्हाला हॅचबॅकपेक्षा थोडी मोठी आणि आरामदायी सेडान कार घ्यायची असेल, तर हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. ही कार दिसायला प्रीमियम असून आतूनही खूप आरामदायी आहे. आकर्षक डिझाइनसोबतच ही कार सुमारे 33.73 km/kg मायलेज देते. त्यामुळे स्टाइल आणि बचत या दोन्ही गोष्टींचा उत्तम समतोल या कारमध्ये पाहायला मिळतो.
