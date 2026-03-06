Iran-US War: इराणविरोधात अमेरिकेचे ‘मिशन’ अधिक आक्रमक; अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिले संकेत

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि सेंट्रल कमांडचे प्रमुख ॲडमिरल ब्रेड कूपर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेचा मुख्य उद्देश हे केवळ हल्ले करणं हे नाही. तर इराणची पुन्हा शस्त्रे बनवण्याची क्षमता कायमची नष्ट करणं हा आहे. अमेरिकेने इराणवर आजवर मोठे हल्ले केले आहे. गेल्या सहा दिवसांत अमेरिकन बॉम्बर्सनी इराणमधील सुमारे 200 हून अधिक ठिकाणी अचूक हल्ले केले आहेत. यामध्ये तेहरानजवळील महत्त्वाच्या ठिकाणांचाही समावेश आहे. या
या हल्ल्यात इराणचं संपूर्ण नौदल उद्ध्वस्त करण्याचा विचार आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत इराणची 30 पेक्षा जास्त युद्धनौका आणि ड्रोन कॅरिअर बुडवले आहेत. या हल्ल्यामुळे इराणची क्षमता घटली आहे. या हल्ल्यांमुळे इराणच्या बॅलिस्टिक मिसाइल हल्ल्यांमध्ये 90 टक्क्यांनी आणि ड्रोन हल्ल्यांमध्ये 83 टक्क्यांनी घट झाली आहे, असे अमेरिकेने सांगितले आहे.
अमेरिका आता केवळ इराणच्या शस्त्रास्त्रांनाच नाही, तर ज्या ठिकाणी ही शस्त्रे बनवली जातात, त्या ‘इंडस्ट्रियल बेस’लाही लक्ष्य करत आहे. यामुळे भविष्यात इराणला पुन्हा ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्रे बनवणे कठीण होणार आहे. अमेरिकेच्या ‘B-2’ स्टेल्थ बॉम्बर्सनी जमिनीत गाडलेल्या मिसाइल लॉन्चरवर 2000 पाउंडचे शक्तिशाली ‘पेनेट्रेटर’ बॉम्ब टाकून मोठे नुकसान केले आहे.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेजवळ इतका शस्त्रास्त्र साठा आहे की ते हे युद्ध दीर्घकाळ चालवू शकतात. “ही लढाई आम्ही जिंकण्यासाठी लढत आहोत,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, इराणच्या समर्थनाबद्दल पसरणाऱ्या अफवा उदाहरणार्थ अमेरिकन विमान पाडल्याची बातमी अशा बातम्या अमेरिकेने पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत.
इराणने आतापर्यंत १२ वेगवेगळ्या देशांवर हल्ले केले आहेत, त्यामुळे मध्य-पूर्वेतील अनेक देश अमेरिकेच्या या मोहिमेला पाठिंबा देत आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलच्या एकत्रित शक्तीमुळे इराणची कोंडी झाली आहे. इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि मिसाइल विकासाची महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी अमेरिका ही आक्रमक पावले उचलत आहे.
‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’च्या माध्यमातून अमेरिका इराणला लष्करीदृष्ट्या पांगळं बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे युद्ध आता एका निर्णायक वळणावर असून, इराणची शस्त्र निर्माण करण्याची क्षमता संपवण्यावर अमेरिकेचा पूर्ण भर आहे.