Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटीतील प्रवासासाठी काही विशिष्ट प्रवाशांसाठी विशेष सवलत ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के, ६५ वर्षावरील महिला व पुरुषांसाठी मोफत प्रवास, दिव्यांग महिला व पुरुषांसाठी ७५ टक्के, अंध व्यक्तीच्या सोबतच्या व्यक्तीला ५० टक्के तसेच पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व विशेष रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरामध्ये प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी आधारकार्ड दाखवून नगदी सवलतीच्या दरामध्ये तिकीट काढून प्रवास करण्याची सुविधा होती. आता मात्र, शासनाकडून एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातूनच सवलतीच्या दराने प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे बसस्थानकांवर एनसीएमसी कार्ड काढण्यासाठी विशेषतः वृध्दांची गर्दी पहावयास मिळत असून वृध्द प्रवाशांना तासंतास रांगेत उभे करण्याचे काम परिवहन महामंडळाकडून केले जात आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या सवलतीच्या कार्डसाठी फॉर्म भरून झाल्यानंतर फिंगर प्रिंट मशीनवर अंगठा अथवा कुठलेही बोट ठेवून त्याचा ठसा आल्यावर आपल्या मोबाइल नंबरवर ओटीपी क्रमांक येतो. ओटीपी सांगून पुढील कृती करण्यात येते. मात्र, अनेकदा वृध्दांचे ठसेच उमटत नाही.
राज्य परिवहन महामंडळाचा पूर्वीचा सवलतीचा प्रवास हा नागरिकांसाठी अधिक सुलभ पध्दतीचा होता. त्यामुळे शिक्षित, अशिक्षीत, ग्रामीण पुरुष, महिलाही सहजपणे सवलतीचा प्रवास करू शकत होते. मात्र, नव्याने सुरू केलेल्या एनसीएमसी कार्डच्या सक्तीमुळे ग्रामीण भागातील व्यक्ती, अशिक्षित महिला व पुरुषांना सवलतीचा प्रवास कटकटीचा ठरणार आहे. त्यातही कार्ड बनविणे, ते सांभाळून ठेवणे व प्रवासाच्यावेळी ते जवळ बाळगण्याची कसरत यापुढे प्रवाशांना करावी लागणार आहे.
सवलतीच्या दरात प्रवास करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड काढावे लागणार असून त्यासाठी प्रत्येक प्रवाशाला २०० रुपये खर्च करावे लागणार आहे. यात १० रुपये फॉर्मसाठी अधिकचे खर्च करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कार्ड काढल्यावर त्यात कमीत कमी १०० रुपये जमा ठेवावे लागणार असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. प्रवाशांकडून जर कार्ड गहाळ झाले तर त्याला नवीन कार्ड मिळविण्याकरिता १४९ रुपयांचा खर्चही करावा लागणार आहे.