Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

ST बसमध्ये सवलतीचा प्रवास आता कटकटीचा होणार आहे. कारण एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी वृद्धांना तासंतास रांगेत थांबावे लागत आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:07 PM
Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Follow Us:
Follow Us:
  • सवलतीच्या प्रवासासाठी आता ‘NCMC कार्ड’ अनिवार्य, 200 रुपये मोजावे लागणार
  • सवलत हवी असेल तर आधी काढा NCMC कार्ड, नाहीतर तिकीटही मिळणार नाही
  • तासनतास रांगेत उभे वृद्ध!
चिमूर: महाराष्ट्र राज्य कार्ड परिवहन महामंडळाच्या वतीने १३ फेब्रुवारीच्या आदेशापूर्वी एसटीमधून सवलतीने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींना आधारकार्ड दाखवून सवलतीची रक्कम कापून सोपा व सहज प्रवास करता येत होता. मात्र आता शासनाकडून सवलतीच्या प्रवासासाठी एनसीएमसी काढण्यासाठी २०० रुपये जमा ठेवावे लागणार आहे. तसे न केल्यास सवलतीतील प्रवासाला तिकीट काढणेही कठीण जाणार आहे. विशेष म्हणजे एसटीतून ग्रामीण प्रवासी मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्याकडे मोबाइल सुविधा, ऑनलाईन व्यवहाराचे प्रशिक्षण नाही. अशा सवलतीच्या दराने प्रवास करण्याची डोकेदुखी वाढणार आहे.

गणपतीपुळेला पर्यटकांची पहिली पसंती; शिमगोत्सवात पर्यटकांबरोबरच चाकरमान्यांची गर्दी

राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटीतील प्रवासासाठी काही विशिष्ट प्रवाशांसाठी विशेष सवलत ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के, ६५ वर्षावरील महिला व पुरुषांसाठी मोफत प्रवास, दिव्यांग महिला व पुरुषांसाठी ७५ टक्के, अंध व्यक्तीच्या सोबतच्या व्यक्तीला ५० टक्के तसेच पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व विशेष रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरामध्ये प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी आधारकार्ड दाखवून नगदी सवलतीच्या दरामध्ये तिकीट काढून प्रवास करण्याची सुविधा होती. आता मात्र, शासनाकडून एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातूनच सवलतीच्या दराने प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे बसस्थानकांवर एनसीएमसी कार्ड काढण्यासाठी विशेषतः वृध्दांची गर्दी पहावयास मिळत असून वृध्द प्रवाशांना तासंतास रांगेत उभे करण्याचे काम परिवहन महामंडळाकडून केले जात आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

तासंतास रांगेत ताटकळतात वृध्द

या सवलतीच्या कार्डसाठी फॉर्म भरून झाल्यानंतर फिंगर प्रिंट मशीनवर अंगठा अथवा कुठलेही बोट ठेवून त्याचा ठसा आल्यावर आपल्या मोबाइल नंबरवर ओटीपी क्रमांक येतो. ओटीपी सांगून पुढील कृती करण्यात येते. मात्र, अनेकदा वृध्दांचे ठसेच उमटत नाही.

सवलतीचा प्रवास झाला कटकटीचा

राज्य परिवहन महामंडळाचा पूर्वीचा सवलतीचा प्रवास हा नागरिकांसाठी अधिक सुलभ पध्दतीचा होता. त्यामुळे शिक्षित, अशिक्षीत, ग्रामीण पुरुष, महिलाही सहजपणे सवलतीचा प्रवास करू शकत होते. मात्र, नव्याने सुरू केलेल्या एनसीएमसी कार्डच्या सक्तीमुळे ग्रामीण भागातील व्यक्ती, अशिक्षित महिला व पुरुषांना सवलतीचा प्रवास कटकटीचा ठरणार आहे. त्यातही कार्ड बनविणे, ते सांभाळून ठेवणे व प्रवासाच्यावेळी ते जवळ बाळगण्याची कसरत यापुढे प्रवाशांना करावी लागणार आहे.

Central Railway : गर्दीच ठरतेय जीवघेणी! ठाणे रेल्वे स्थानकात वर्षाला २८७ अपघात, ‘मरे’वरील अपघाती मृत्यूंचा धक्कादायक आकडा

सवलतीच्या दरात प्रवास करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड काढावे लागणार असून त्यासाठी प्रत्येक प्रवाशाला २०० रुपये खर्च करावे लागणार आहे. यात १० रुपये फॉर्मसाठी अधिकचे खर्च करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कार्ड काढल्यावर त्यात कमीत कमी १०० रुपये जमा ठेवावे लागणार असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. प्रवाशांकडून जर कार्ड गहाळ झाले तर त्याला नवीन कार्ड मिळविण्याकरिता १४९ रुपयांचा खर्चही करावा लागणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Aadhaar is not enough ncmc card now mandatory for st travel concessions in chandrapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम
1

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत
2

सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत

Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष
3

Dombivali News: डोंबिवलीत ‘भागवत सप्ताहा’चा भक्तीमय सोहळा संपन्न; पर्यावरणपूरक होळी आणि मातीच्या दिव्यांच्या रांगोळीने वेधले लक्ष

Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?
4

Ahilyanagar News: आता लक्ष सभापतीपदाच्या निवडीकडे! स्थायी समितीवर कोणाला संधी मिळणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट

Maharashtra Budget Live : महामानवांना अर्थसंकल्पातून अभिवादन; चवदार तळे अन् बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळांचा होणार कायापालट

Mar 06, 2026 | 03:21 PM
Maharashtra Budget Live: अखेर निर्णय झालाच; फडणवीसांकडून शेतकऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ कर्जमाफीची घोषणा

Maharashtra Budget Live: अखेर निर्णय झालाच; फडणवीसांकडून शेतकऱ्यांसाठी ‘इतक्या’ कर्जमाफीची घोषणा

Mar 06, 2026 | 03:21 PM
मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

Mar 06, 2026 | 03:16 PM
तुमचीही मुलं विनाकारण चिडचिड करतात का? ‘व्हिटॅमिन्स’च्या कमतरतेमुळे असू शकतो हा बदल; जाणून घ्या उपाय!

तुमचीही मुलं विनाकारण चिडचिड करतात का? ‘व्हिटॅमिन्स’च्या कमतरतेमुळे असू शकतो हा बदल; जाणून घ्या उपाय!

Mar 06, 2026 | 03:13 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमडी’चा विळखा! ९६ लाखांचे ड्रग्ज जप्त; महाविद्यालयीन विद्यार्थी टार्गेटवर

Mar 06, 2026 | 03:13 PM
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर 

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र बजेट २०२६ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या 10 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या सविस्तर 

Mar 06, 2026 | 03:11 PM
Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Chandrapur News: आधारकार्ड पुरेसे नाही! एसटी सवलतीसाठी आता NCMC कार्ड सक्तीचे, नवीन नियमामुळे वाढली प्रवाशांची डोकेदुखी

Mar 06, 2026 | 03:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM