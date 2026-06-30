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भारतात पेट्रोल पंप कसा सुरू करावा? डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक जमीन, खर्च आणि लागणारे परवाने

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

भारतात पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी तेल कंपन्यांच्या जाहिरातीनुसार अर्ज करून, योग्य महामार्गावर किंवा शहरी भागात जमीन आणि आवश्यक परवाने मिळवावे लागतात. यामध्ये ग्रामीण भागात १५ ते २५ लाख, तर शहरी व हायवेवर ३० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीची गरज असते.

भारतात पेट्रोल पंप कसा सुरू करावा? डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक जमीन, खर्च आणि लागणारे परवाने
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विस्तार

भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या वाढीमुळे पेट्रोल पंप हा दीर्घकालीन नफा देणारा एक उत्तम व्यावसायिक पर्याय बनला आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम किंवा नायरा एनर्जी यांसारख्या कंपन्यांकडून डीलरशिप मिळवून तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करू शकता.

या व्यवसायाचे महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया

  • जाहिरात व अर्ज: तेल कंपन्या त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर किंवा वृत्तपत्रांत विशिष्ट जागांसाठी जाहिरात काढतात. तिथे तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो.
  • निवड पद्धत: अर्जांची छाननी केल्यानंतर संगणकीय लॉटरी किंवा गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवाराची निवड होते. त्यानंतर कंपनीकडून जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते.
  • पात्रता: अर्जदार भारतीय नागरिक असावा, वय २१ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे आणि शहरी भागासाठी किमान पदवीधर तर ग्रामीण भागासाठी १२ वी उत्तीर्ण असावा.

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२. आवश्यक जमीन

पेट्रोल पंपासाठी लागणारी जमीन ही मुख्य रस्त्याला लागून आणि कायदेशीर कटकटी नसलेली असावी.

  • शहरी किंवा ग्रामीण भाग: किमान ८०० ते १२०० चौ. मीटर (रुंदी आणि खोली किमान ३०×३० मीटर).
  • महामार्ग: राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावर किमान १२०० ते २००० चौ. मीटर जमीन (किमान ४५×४५ मीटर समोरची बाजू) आवश्यक असते.
  • जमीन स्वतःच्या मालकीची असावी किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर घेतलेली असावी.

३. एकूण खर्च आणि गुंतवणूक

या व्यवसायात जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे भांडवल लागते:

  • ग्रामीण भाग: ₹१५ लाख ते ₹२५ लाख.
  • शहरी भाग: ₹३० लाख ते ₹५० लाख.
  • हायवे: ₹५० लाख ते ₹१ कोटी पेक्षा जास्त. (या खर्चामध्ये सुरक्षा ठेव, नागरी बांधकाम, पेट्रोल टाक्या, आणि सुरुवातीचे खेळते भांडवल समाविष्ट असते).

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४. आवश्यक परवाने आणि ना हरकत प्रमाणपत्रे

पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांकडून मंजुरी मिळवावी लागते:

  • मुख्य परवाना: पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेकडून स्फोटक साठवणुकीचा परवाना.
  • ना हरकत प्रमाणपत्र: जिल्हा दंडाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.
  • इतर परवाने: अग्निशामक दल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, महापालिका/ग्रामपंचायत परवानगी आणि वस्तू व सेवा कर नोंदणी.

हा व्यवसाय अत्यंत शिस्तबद्ध आणि कडक नियमांच्या अधीन असला, तरी वाहनांची वाढती संख्या पाहता हा एक स्थिर रोख प्रवाह देणारा उत्तम व्यवसाय ठरू शकतो.

Web Title: How to start petrol pump business in india auto news marathi

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:44 PM

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