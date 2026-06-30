भारतात पेट्रोल पंप कसा सुरू करावा? डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक जमीन, खर्च आणि लागणारे परवाने

भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या वाढीमुळे पेट्रोल पंप हा दीर्घकालीन नफा देणारा एक उत्तम व्यावसायिक पर्याय बनला आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम किंवा नायरा एनर्जी यांसारख्या कंपन्यांकडून डीलरशिप मिळवून तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करू शकता.
या व्यवसायाचे महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
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पेट्रोल पंपासाठी लागणारी जमीन ही मुख्य रस्त्याला लागून आणि कायदेशीर कटकटी नसलेली असावी.
या व्यवसायात जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे भांडवल लागते:
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पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांकडून मंजुरी मिळवावी लागते:
हा व्यवसाय अत्यंत शिस्तबद्ध आणि कडक नियमांच्या अधीन असला, तरी वाहनांची वाढती संख्या पाहता हा एक स्थिर रोख प्रवाह देणारा उत्तम व्यवसाय ठरू शकतो.