‘या’ चिनी टेक कंपनीच्या इनोव्हेशनला मानला बॉस! डेव्हलप केली अशी बॅटरी जी देईल 3000 किमी रेंज

चीनी टेक कंपनी Huawei ने इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर वाहनांच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा शोध लावला आहे. 2025 च्या जुलैमध्ये, कंपनीने एक नवीन सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी विकसित केल्याचा दावा केला होता. ही बॅटरी एका चार्जवर तब्बल 3000 किमी पेक्षा जास्त रेंज देईल. शिवाय, ती फक्त 5 मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज करता येईल. कंपनी त्यावर काम करत आहे आणि 2027 पर्यंत ती विकसित केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही एक अतिशय महागडी तंत्रज्ञान असणारी कार असेल, ज्याच्या 1kWh चा खर्च अंदाजे 1.20 लाख रुपये असेल. चला त्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया.
कंपनीने दाखल केलेल्या पेटंटवरून असे दिसून आले आहे की या इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरीमध्ये नायट्रोजन-डोपेड सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत, जे एनर्जी डेन्सिटी 400-500 Wh/kg पर्यंत वाढवतात, जे सध्याच्या लिथियम-आयन बॅटरीपेक्षा दोन ते तीन पट जास्त आहे. अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग केवळ 5 मिनिटांत 0-100% चार्ज सुनिश्चित करते. सध्या, सॉलिड-स्टेट बॅटरीच्या व्यावसायिकीकरणातील सर्वात मोठे अडथळे म्हणजे लिथियम इंटरफेसचे स्थिरीकरण आणि हानिकारक दुष्परिणामांचा धोका कमी करणे. पेटंट सूचित करते की सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्सचे नायट्रोजन डोपिंग या दोन्ही आव्हानांना तोंड देऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, हे दावे प्रयोगशाळेतील निकालांवर आधारित आहेत. उच्च उत्पादन खर्चामुळे वास्तविक जगात आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन प्रणालीवर हे मॉडेल लागू करणे अनेक आव्हानांना तोंड देते. सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स बरेच महाग आहेत, ज्याची किंमत प्रति kWh सुमारे $1,400 (अंदाजे 1.20 लाख) आहे.
हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की हुआवेईने एका चार्जवर 3000+ किमीचा दावा केलेली ड्रायव्हिंग रेंज CLTC (चायना लाइट ड्यूटी व्हेईकल टेस्ट सायकल) वर आधारित आहे. याउलट, जर आपण EPA सायकलचा विचार केला तर ही रेंज 2000+ किमी पर्यंत घसरते. हे अजूनही जगात सध्या विक्रीसाठी असलेल्या कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
हुआवेई सध्या पॉवर बॅटरी बनवण्याच्या व्यवसायात नाही, परंतु बॅटरी संशोधन आणि साहित्यात कंपनीने अलिकडच्या काळात केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवरून असे दिसून येते की भविष्यात कंपनीचा या क्षेत्रात येण्याचा मानस आहे.