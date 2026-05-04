Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नवीन गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? मे महिन्यात लॉन्च होत आहेत या गाड्या

जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मे महिना तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. कारण बाजारामध्ये या महिन्यात एकापेक्षा एक दमदार गाड्या लॉन्च होणार आहेत. जाणून घेऊया या गाड्यांचे वैशिष्ट्य

Updated On: May 04, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
  • मे महिन्यात नवीन गाड्या होणार लॉन्च
  • काय आहेत या गाड्यांची वैशिष्ट्ये
  • मे महिन्यात किती गाड्या लॉन्च होत आहे
 

 

एप्रिलमध्ये फोक्सवॅगन टायगुन, टेस्ला मॉडेल वाय एल आणि मर्सिडीज-बेंझ सीएलए यांसारख्या अनेक प्रमुख गाड्या लॉन्च झाल्या. यावर्षी मे महिन्यातही भारतीय बाजारपेठेत अनेक नवीन गाड्या लॉन्च होणार आहेत. या नव्या गाड्यांमध्ये आधुनिक फीचर्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर भर दिसून येतो, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगले आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मिळणार आहेत मे महिन्यात कोणत्या नवीन गाड्या लॉन्च होत आहे त्यांची यादी जाणून घेऊया

होंडा सिटी फेसलिफ्ट

सध्या पाचव्या पिढीत उपलब्ध असलेली होंडा सिटी फेसलिफ्ट, २२ मे रोजी लॉन्च होणार आहे. ज्यामध्ये तिच्या लेआउटमध्ये अनेक बदल असतील. होंडा सिटी फेसलिफ्टमध्ये सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच १.५-लिटर नॅरोबॉडी इंजिन आणि हायब्रीड इंजिन असण्याची शक्यता आहे, जे अंदाजे १२१ एचपी आणि १२६ एचपी शक्ती निर्माण करतील. होंडा सिटी फेसलिफ्टमधील प्रमुख बदलांमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मोठी स्क्रीन, पॉवर ड्रायव्हर सीट आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या गा़डीची वैशिष्ट्ये म्हणजे ADAS टेक्नॉलॉजी, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, उत्कृष्ट मायलेज

Kia Syros Vs Maruti Brezza: इंजिन, फीचर्स आणि किंंमतीमध्ये कोणी मारली बाजी? एसयूवी खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

होंडा झेडआर-व्ही

होंडा सिटी फेसलिफ्टसोबतच, होंडा २२ मे रोजी झेडआर-व्ही (ZR-V) लॉन्च करणार आहे. ही प्रीमियम पाच-सीटर एसयूव्ही भारतात CBU (पूर्ण तयार युनिट) म्हणून दाखल होईल आणि स्कोडा कोडियाक लाउंजशी स्पर्धा करेल. ZR-V मध्ये सुमारे १८० हॉर्सपॉवर निर्माण करणारे २.०-लिटर पेट्रोल-हायब्रीड इंजिन असण्याची शक्यता आहे.

TVS Motor Company : 8% वाढ! दुचाकी विक्री 4.55 लाख युनिट्सवर… इतकी झाली एकूण वाहनांची विक्री

टोयोटा अर्बन क्रूझर अबेला

या वर्षाच्या सुरुवातीला पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेली टोयोटा अर्बन क्रूझर अबेला, ही मूलतः मारुती सुझुकी ई-विटाराचा एक नवीन व्हेरिएंट आहे आणि मेमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: ४९ किलोवॅट आणि ६१ किलोवॅट. मोठ्या व्हेरिएंटमध्ये १७१.६ hp चे इंजिन असून ते १८९ Nm टॉर्क निर्माण करते, तर लहान व्हेरिएंट १०६ hp निर्माण करते. ५४३ किमीपर्यंतच्या दाव्याच्या रेंजसह, अबेला टू-व्हील ड्राइव्ह आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह या दोन्ही प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल. तिची LFP बॅटरी AC आणि DC दोन्ही प्रकारच्या फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. टोयोटाची ही SUV हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येणार असून, इंधन बचतीसाठी उत्तम पर्याय मानली जाते. या गाडीमध्ये हायब्रिड इंजिन, आरामदायी इंटीरियर , मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे.

टाटा सिएरा ईव्ही

टाटाच्या २०२६ मधील सर्वाधिक अपेक्षित लाँचपैकी एक म्हणजे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक सिएरा, जी मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. टाटाच्या वाढत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही श्रेणीमध्ये ही गाडी हॅरियर ईव्हीच्या खालच्या श्रेणीत ठेवली जाईल. एसयूव्हीमध्ये आयसीई सिएराचे रेट्रो-मॉडर्न प्रमाण आणि बाह्यरेखा कायम राहण्याची शक्यता असली तरी, ईव्ही आवृत्ती बंद ग्रिल, स्प्लिट हेडलॅम्प सेटअप आणि पूर्ण-रुंदीच्या एलईडी लाइट बारमुळे वेगळी दिसेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवीन कार खरेदीसाठी मे महिना योग्य आहे का?

    Ans: हो, कारण या महिन्यात अनेक नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना तुलना करून योग्य कार निवडण्याची संधी मिळेल.

  • Que: इलेक्ट्रिक कार घ्यावी का पेट्रोल/डिझेल?

    Ans: EV (इलेक्ट्रिक): कमी खर्च, पर्यावरणपूरक पेट्रोल/डिझेल: लांब प्रवासासाठी सोयीस्कर , तुमच्या वापरानुसार निर्णय घ्यावा.

  • Que: मे 2026 मध्ये कोणत्या गाड्या लॉन्च होणार आहेत?

    Ans: Honda City Facelift, Toyota Urban Cruiser Ebella, Tata Sierra EV, MG Majestor, Honda ZR-V इत्यादी

Web Title: List of cars launching in may know the features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार
1

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री
2

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये
3

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्
4

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM