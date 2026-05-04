नवीन गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? मे महिन्यात लॉन्च होत आहेत या गाड्या

एप्रिलमध्ये फोक्सवॅगन टायगुन, टेस्ला मॉडेल वाय एल आणि मर्सिडीज-बेंझ सीएलए यांसारख्या अनेक प्रमुख गाड्या लॉन्च झाल्या. यावर्षी मे महिन्यातही भारतीय बाजारपेठेत अनेक नवीन गाड्या लॉन्च होणार आहेत. या नव्या गाड्यांमध्ये आधुनिक फीचर्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर भर दिसून येतो, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगले आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मिळणार आहेत मे महिन्यात कोणत्या नवीन गाड्या लॉन्च होत आहे त्यांची यादी जाणून घेऊया
सध्या पाचव्या पिढीत उपलब्ध असलेली होंडा सिटी फेसलिफ्ट, २२ मे रोजी लॉन्च होणार आहे. ज्यामध्ये तिच्या लेआउटमध्ये अनेक बदल असतील. होंडा सिटी फेसलिफ्टमध्ये सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच १.५-लिटर नॅरोबॉडी इंजिन आणि हायब्रीड इंजिन असण्याची शक्यता आहे, जे अंदाजे १२१ एचपी आणि १२६ एचपी शक्ती निर्माण करतील. होंडा सिटी फेसलिफ्टमधील प्रमुख बदलांमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मोठी स्क्रीन, पॉवर ड्रायव्हर सीट आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या गा़डीची वैशिष्ट्ये म्हणजे ADAS टेक्नॉलॉजी, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, उत्कृष्ट मायलेज
होंडा सिटी फेसलिफ्टसोबतच, होंडा २२ मे रोजी झेडआर-व्ही (ZR-V) लॉन्च करणार आहे. ही प्रीमियम पाच-सीटर एसयूव्ही भारतात CBU (पूर्ण तयार युनिट) म्हणून दाखल होईल आणि स्कोडा कोडियाक लाउंजशी स्पर्धा करेल. ZR-V मध्ये सुमारे १८० हॉर्सपॉवर निर्माण करणारे २.०-लिटर पेट्रोल-हायब्रीड इंजिन असण्याची शक्यता आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेली टोयोटा अर्बन क्रूझर अबेला, ही मूलतः मारुती सुझुकी ई-विटाराचा एक नवीन व्हेरिएंट आहे आणि मेमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही दोन बॅटरी पर्यायांसह येते: ४९ किलोवॅट आणि ६१ किलोवॅट. मोठ्या व्हेरिएंटमध्ये १७१.६ hp चे इंजिन असून ते १८९ Nm टॉर्क निर्माण करते, तर लहान व्हेरिएंट १०६ hp निर्माण करते. ५४३ किमीपर्यंतच्या दाव्याच्या रेंजसह, अबेला टू-व्हील ड्राइव्ह आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह या दोन्ही प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल. तिची LFP बॅटरी AC आणि DC दोन्ही प्रकारच्या फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. टोयोटाची ही SUV हायब्रिड तंत्रज्ञानासह येणार असून, इंधन बचतीसाठी उत्तम पर्याय मानली जाते. या गाडीमध्ये हायब्रिड इंजिन, आरामदायी इंटीरियर , मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे.
टाटाच्या २०२६ मधील सर्वाधिक अपेक्षित लाँचपैकी एक म्हणजे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक सिएरा, जी मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. टाटाच्या वाढत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही श्रेणीमध्ये ही गाडी हॅरियर ईव्हीच्या खालच्या श्रेणीत ठेवली जाईल. एसयूव्हीमध्ये आयसीई सिएराचे रेट्रो-मॉडर्न प्रमाण आणि बाह्यरेखा कायम राहण्याची शक्यता असली तरी, ईव्ही आवृत्ती बंद ग्रिल, स्प्लिट हेडलॅम्प सेटअप आणि पूर्ण-रुंदीच्या एलईडी लाइट बारमुळे वेगळी दिसेल.
Ans: हो, कारण या महिन्यात अनेक नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना तुलना करून योग्य कार निवडण्याची संधी मिळेल.
Ans: EV (इलेक्ट्रिक): कमी खर्च, पर्यावरणपूरक पेट्रोल/डिझेल: लांब प्रवासासाठी सोयीस्कर , तुमच्या वापरानुसार निर्णय घ्यावा.
Ans: Honda City Facelift, Toyota Urban Cruiser Ebella, Tata Sierra EV, MG Majestor, Honda ZR-V इत्यादी