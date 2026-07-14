बाईक मॉडिफिकेशनची फॅशन की मृत्यूला आमंत्रण? जाणून घ्या चुकीच्या बदलांमुळे कसे होतात अपघात

आजकाल तरुणाईमध्ये आपल्या बाईकचा लूक आणि आवाज बदलण्यासाठी बाईक मॉडिफिकेशन करण्याची मोठी क्रेझ पाहायला मिळते. युनिक दिसण्याच्या नादात अनेक जण सायलेन्सर, टायर्स आणि हँडलबारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करतात. परंतु, हे वरवर आकर्षक दिसणारे बदल चालत्या गाडीचा समतोल बिघडून थेट जीवघेण्या अपघाताला कारणीभूत ठरत आहेत. कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करून संशोधनानंतर गाडीची रचना सुरक्षित बनवतात, ज्यामध्ये अनधिकृत बदल केल्यास खालील धोके निर्माण होतात.
१. सायलेन्सर बदलणे
गाडीचा आवाज मोठा आणि भारदस्त करण्यासाठी अनेक जण मूळ सायलेन्सर काढून ‘आफ्टरमार्केट सायलेन्सर’ बसवतात. यामुळे केवळ ध्वनी प्रदूषणच होत नाही, तर इंजिनच्या बॅक-प्रेशरवर परिणाम होतो. चुकीच्या सायलेन्सरमुळे इंजिन ओव्हरहीट होऊ शकते आणि अचानक चालत्या गाडीचा वेग अनियंत्रित होऊन अपघात घडू शकतो.
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२. खूप रुंद किंवा बारीक टायर्स
गाडीला स्पोर्टी लूक देण्यासाठी मूळ टायर्स बदलून अतिशय रुंद किंवा अगदी बारीक टायर्स बसवले जातात.
रुंद टायर्स: यामुळे गाडी जड होते, स्टीअरिंग फिरवताना जास्त ताकद लागते आणि घाटात किंवा वळणावर गाडी वळवताना समतोल बिघडतो.
बारीक टायर्स: अतिशय बारीक टायर्समुळे रस्त्यासोबत असणारी टायरची पकड कमी होते. अचानक ब्रेक दाबल्यास किंवा पावसाळ्यात गाडी घसरून भीषण अपघात होतात.
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३. हँडलबार बदलणे
अनेक चालक स्टाईल म्हणून जास्त उंचीचे किंवा खूप खाली झुकलेले हँडलबार लावतात. बाईक बनवताना चालकाचे वजन आणि इंजिनचा केंद्रबिंदू लक्षात घेऊन हँडलबार डिझाईन केला जातो. यात बदल केल्यास वळणावर गाडी नियंत्रित करणे कठीण होते. तसेच, लांबच्या प्रवासात चालकाच्या हाताला आणि पाठीला पेटके येतात, ज्यामुळे अचानक नियंत्रण सुटू शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, चुकीच्या पद्धतीने केलेले मॉडिफिकेशन थेट गाडीच्या एरोडायनॅमिक्सवर परिणाम करते. केवळ दिखाव्यासाठी सुरक्षिततेशी तडजोड करणे स्वतःचा आणि रस्त्यावरील इतरांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे बाईक मॉडिफाय करण्यापूर्वी तिच्या तांत्रिक बाजूंचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.