मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बाईक मॉडिफिकेशनची फॅशन की मृत्यूला आमंत्रण? जाणून घ्या चुकीच्या बदलांमुळे कसे होतात अपघात

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

फॅशन किंवा लूक बदलण्याच्या नादात बाईकचे सायलेन्सर, टायर्स आणि हँडलबार यामध्ये केलेले अनधिकृत बदल गाडीचा तांत्रिक समतोल पूर्णपणे बिघडवतात. यामुळे वळणावर गाडीचे नियंत्रण सुटणे, टायर घसरणे किंवा इंजिन ओव्हरहीट होणे अशा समस्या निर्माण होऊन थेट जीवघेणे अपघात घडतात.

बाईक मॉडिफिकेशनची फॅशन की मृत्यूला आमंत्रण? जाणून घ्या चुकीच्या बदलांमुळे कसे होतात अपघात
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजकाल तरुणाईमध्ये आपल्या बाईकचा लूक आणि आवाज बदलण्यासाठी बाईक मॉडिफिकेशन  करण्याची मोठी क्रेझ पाहायला मिळते. युनिक दिसण्याच्या नादात अनेक जण सायलेन्सर, टायर्स आणि हँडलबारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करतात. परंतु, हे वरवर आकर्षक दिसणारे बदल चालत्या गाडीचा समतोल बिघडून थेट जीवघेण्या अपघाताला कारणीभूत ठरत आहेत. कंपन्या कोट्यवधी रुपये खर्च करून संशोधनानंतर गाडीची रचना सुरक्षित बनवतात, ज्यामध्ये अनधिकृत बदल केल्यास खालील धोके निर्माण होतात.

१. सायलेन्सर बदलणे

गाडीचा आवाज मोठा आणि भारदस्त करण्यासाठी अनेक जण मूळ सायलेन्सर काढून ‘आफ्टरमार्केट सायलेन्सर’ बसवतात. यामुळे केवळ ध्वनी प्रदूषणच होत नाही, तर इंजिनच्या बॅक-प्रेशरवर परिणाम होतो. चुकीच्या सायलेन्सरमुळे इंजिन ओव्हरहीट होऊ शकते आणि अचानक चालत्या गाडीचा वेग अनियंत्रित होऊन अपघात घडू शकतो.

गाडी चालवताना बॅटरी नेमकी कशी चार्ज होते? जाणून घ्या सोप्या भाषेत

२. खूप रुंद किंवा बारीक टायर्स

गाडीला स्पोर्टी लूक देण्यासाठी मूळ टायर्स बदलून अतिशय रुंद किंवा अगदी बारीक टायर्स बसवले जातात.

रुंद टायर्स: यामुळे गाडी जड होते, स्टीअरिंग फिरवताना जास्त ताकद लागते आणि घाटात किंवा वळणावर गाडी वळवताना समतोल बिघडतो.

बारीक टायर्स: अतिशय बारीक टायर्समुळे रस्त्यासोबत असणारी टायरची पकड कमी होते. अचानक ब्रेक दाबल्यास किंवा पावसाळ्यात गाडी घसरून भीषण अपघात होतात.

Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

३. हँडलबार बदलणे

अनेक चालक स्टाईल म्हणून जास्त उंचीचे किंवा खूप खाली झुकलेले हँडलबार लावतात. बाईक बनवताना चालकाचे वजन आणि इंजिनचा केंद्रबिंदू लक्षात घेऊन हँडलबार डिझाईन केला जातो. यात बदल केल्यास वळणावर गाडी नियंत्रित करणे कठीण होते. तसेच, लांबच्या प्रवासात चालकाच्या हाताला आणि पाठीला पेटके येतात, ज्यामुळे अचानक नियंत्रण सुटू शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, चुकीच्या पद्धतीने केलेले मॉडिफिकेशन थेट गाडीच्या एरोडायनॅमिक्सवर परिणाम करते. केवळ दिखाव्यासाठी सुरक्षिततेशी तडजोड करणे स्वतःचा आणि रस्त्यावरील इतरांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे बाईक मॉडिफाय करण्यापूर्वी तिच्या तांत्रिक बाजूंचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Web Title: Bike modification causing accidents automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 05:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर,नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल!गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्या
1

यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर,नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल!गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्या

चालत्या गाड्यांचे ‘ब्रेक फेल’ होण्याचे काय कारण असते? यापासून वाचण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची दक्षता घ्यावी? समजून घ्या
2

चालत्या गाड्यांचे ‘ब्रेक फेल’ होण्याचे काय कारण असते? यापासून वाचण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची दक्षता घ्यावी? समजून घ्या

न दिसणारा धोका ओळखून कार स्वतःच थांबणार! पाहा कशी असेल भविष्यातील स्मार्ट हायटेक ड्रायव्हिंग!
3

न दिसणारा धोका ओळखून कार स्वतःच थांबणार! पाहा कशी असेल भविष्यातील स्मार्ट हायटेक ड्रायव्हिंग!

टाटा मोटर्सची मोठी झेप; ‘प्रवास ५.०’ मध्ये नवीन अल्ट्रा प्राइम आणि स्टारबस प्राइम श्रेणी लाँच!
4

टाटा मोटर्सची मोठी झेप; ‘प्रवास ५.०’ मध्ये नवीन अल्ट्रा प्राइम आणि स्टारबस प्राइम श्रेणी लाँच!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाईक मॉडिफिकेशनची फॅशन की मृत्यूला आमंत्रण? जाणून घ्या चुकीच्या बदलांमुळे कसे होतात अपघात

बाईक मॉडिफिकेशनची फॅशन की मृत्यूला आमंत्रण? जाणून घ्या चुकीच्या बदलांमुळे कसे होतात अपघात

Jul 14, 2026 | 05:52 PM
Maharashtra News : धान उत्पादकांवर पुन्हा संकट; नेमकं कारण घडलं?

Maharashtra News : धान उत्पादकांवर पुन्हा संकट; नेमकं कारण घडलं?

Jul 14, 2026 | 05:47 PM
Pratap Sarnaik : महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

Pratap Sarnaik : महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

Jul 14, 2026 | 05:44 PM
दिघीतील ‘एमडी’च्या हायटेक प्रयोगशाळेचा पर्दाफाश; केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण पोलिसांची कारवाई

दिघीतील ‘एमडी’च्या हायटेक प्रयोगशाळेचा पर्दाफाश; केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण पोलिसांची कारवाई

Jul 14, 2026 | 05:32 PM
Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Private Job Salary Trends: खाजगी नोकरीत ५ वर्षांच्या अनुभवानंतर नक्की किती पगार मिळायला हवा? पाहा सविस्तर रिपोर्ट

Jul 14, 2026 | 05:27 PM
RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

RBI Digital Rupee: इंटरनेट आणि बँक खात्याशिवाय होणार व्यवहार! काय आहे RBI चा ‘डिजिटल रुपया’? UPI पेक्षा कसा आहे भारी?

Jul 14, 2026 | 05:23 PM
Mulank 1 चा स्वभाव? तुमचा पार्टनर 1,10,19,28 या तारखांना जन्मला असेल तर नक्की वाचा

Mulank 1 चा स्वभाव? तुमचा पार्टनर 1,10,19,28 या तारखांना जन्मला असेल तर नक्की वाचा

Jul 14, 2026 | 05:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा