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टू-व्हीलर VS फोर-व्हीलर सस्पेन्शन; दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या शॉक ॲब्जॉर्बरमधील हा आहे मुख्य फरक! जाणून घ्या

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

दुचाकीचे सस्पेन्शन हे कमी वजनासाठी आणि चालकाच्या थेट संतुलनासाठी डिझाईन केलेले असते, तर चारचाकीचे सस्पेन्शन अवाढव्य वजन पेलण्यासाठी आणि गाडी स्थिर ठेवण्यासाठी अधिक गुंतागुंतीच्या रचनेचे असते.

टू-व्हीलर VS फोर-व्हीलर सस्पेन्शन; दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या शॉक ॲब्जॉर्बरमधील हा आहे मुख्य फरक! जाणून घ्या
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विस्तार

टू-व्हीलर आणि फोर-व्हीलर गाड्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक फरक म्हणजे त्यांचे वजन आणि संतुलन राखण्याची पद्धत. याच कारणामुळे दोन्ही गाड्यांच्या सस्पेन्शन आणि शॉक ॲब्जॉर्बरच्या रचनेत मोठा फरक असतो. हा मुख्य फरक खालीलप्रमाणे समजून घेता येईल,

१. डिझाईन आणि रचना

  • दुचाकी: दुचाकीमध्ये प्रामुख्याने पुढच्या बाजूला ‘टेलिस्कोपिक फॉर्क’ (नळीसारखी रचना) आणि मागच्या बाजूला ‘ट्विन शॉक’ किंवा ‘मोनोशॉक’ यंत्रणा असते. दुचाकीचे सस्पेन्शन थेट चाकांसोबत जोडलेले असते, जे रस्त्यावरील धक्के थेट चालकापर्यंत पोहोचू देत नाही.
  • चारचाकी: चारचाकी गाड्यांचे वजन खूप जास्त असते. त्यामुळे यात अधिक गुंतागुंतीची यंत्रणा वापरली जाते. यामध्ये इंडिपेंडंट आणि नॉन-इंडिपेंडंट सस्पेन्शनचे प्रकार असतात. यात केवळ शॉक ॲब्जॉर्बर नसून सोबतीला ‘कॉईल स्प्रिंग’ किंवा ‘लीफ स्प्रिंग’ वापरल्या जातात.
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२. वजन पेलण्याची क्षमता

  • दुचाकी: दुचाकीचे सस्पेन्शन कमी वजनासाठी डिझाईन केलेले असते. यामध्ये केवळ चालक आणि एका सहप्रवाशाचे वजन पेलण्याची क्षमता असते.
  • चारचाकी: चारचाकीचे सस्पेन्शन शेकडो किलो वजनाचा भार आणि प्रवाशांचे वजन सांभाळण्यासाठी तयार केले जाते. यामुळेच मोठ्या गाड्यांमध्ये जड कमानी किंवा मजबूत स्प्रिंगचा वापर होतो.
३. गाड्यांचे संतुलन आणि वळण घेण्याची पद्धत
  • दुचाकी: दुचाकी वळवताना चालक गाडी एका बाजूला झुकवतो. त्यामुळे दुचाकीचे सस्पेन्शन हे उभ्या दिशेने येणाऱ्या धक्क्यांसोबतच बाजूच्या दबावालाही सहन करणारे असावे लागते.
  • चारचाकी: चारचाकी वळवताना गाडी झुकत नाही, तर ती एका बाजूला सरकण्याचा (रोल होण्याचा) प्रयत्न करते. हे रोखण्यासाठी चारचाकीमध्ये सस्पेन्शनसोबत ‘अँटी-रोल बार’ सारखी अतिरिक्त यंत्रणा असते, जी गाडीला उलथण्यापासून वाचवते.
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४. आराम आणि कार्यक्षमता

दुचाकीचे सस्पेन्शन हे मर्यादित जागेत काम करते, तर चारचाकीमधील यंत्रणा अधिक जागा घेते आणि प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते.

थोडक्यात सांगायचे तर: दुचाकीचे सस्पेन्शन हे हलक्या वजनासाठी आणि चालकाच्या थेट संतुलनासाठी असते, तर चारचाकीचे सस्पेन्शन हे अवाढव्य वजन पेलण्यासाठी आणि गाडी स्थिर ठेवण्यासाठी तयार केलेले असते.

Web Title: Two wheeler vs four wheeler shocks absorber difference

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Published On: Jul 12, 2026 | 07:02 PM

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