टू-व्हीलर VS फोर-व्हीलर सस्पेन्शन; दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या शॉक ॲब्जॉर्बरमधील हा आहे मुख्य फरक! जाणून घ्या

टू-व्हीलर आणि फोर-व्हीलर गाड्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक फरक म्हणजे त्यांचे वजन आणि संतुलन राखण्याची पद्धत. याच कारणामुळे दोन्ही गाड्यांच्या सस्पेन्शन आणि शॉक ॲब्जॉर्बरच्या रचनेत मोठा फरक असतो. हा मुख्य फरक खालीलप्रमाणे समजून घेता येईल,
१. डिझाईन आणि रचना
२. वजन पेलण्याची क्षमता
४. आराम आणि कार्यक्षमता
दुचाकीचे सस्पेन्शन हे मर्यादित जागेत काम करते, तर चारचाकीमधील यंत्रणा अधिक जागा घेते आणि प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देते.
थोडक्यात सांगायचे तर: दुचाकीचे सस्पेन्शन हे हलक्या वजनासाठी आणि चालकाच्या थेट संतुलनासाठी असते, तर चारचाकीचे सस्पेन्शन हे अवाढव्य वजन पेलण्यासाठी आणि गाडी स्थिर ठेवण्यासाठी तयार केलेले असते.