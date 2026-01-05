Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Ed Takes Action Against Youtuber Anurag Dwivedi And Siezed His Land Rover Bmw Car

ED चा YouTuber Anurag Dwivedi ला दणका! आधी मर्सिडीज आणि आता Land Rover ,BMW Car जप्त

युपीचा करोडपती युट्युबर अनुराग द्विवेदीच्या दोन आलिशान कार, Land Rover आणि Defender कार ED कडून जप्त. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:53 PM
ED चा YouTuber Anurag Dwivedi ला दणका

ED चा YouTuber Anurag Dwivedi ला दणका

Follow Us:
Follow Us:
  • युट्युबर अनुराग द्विवेदीवर ED ची कारवाई
  • कोटींची मालमत्ता केली जप्त
  • जाणून घ्या आतापर्यंतची कारवाई
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यातील रहिवासी आणि करोडपती यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी यांच्यावर ED ने सोमवारी मोठी कारवाई केली आहे. कोलकाता झोनल कार्यालयाने धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली.

ईडीकडून 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ आणि वाराणसी येथे एकूण 9 ठिकाणी झडती मोहीम राबवण्यात आली. ही सर्व ठिकाणे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी तसेच विविध ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टेबाजी अ‍ॅप्सशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात गुन्ह्याच्या उत्पन्नाचा (POC) वापर करून मनी लॉन्डरिंग केल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे.

असा डिस्काउंट पुन्हा येणे नाही! Honda च्या ‘या’ Cars वर 1.33 लाखांपर्यंतची सूट मिळवण्याची संधी

झडतीदरम्यान ईडीने अनुराग द्विवेदी यांच्या लँड रोव्हर डिफेंडर आणि BMW Z4 या दोन आलिशान गाड्या PMLA, 2002 च्या तरतुदीनुसार जप्त केल्या आहेत. यासोबतच अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणेही हस्तगत करण्यात आली आहेत.

महागड्या गाड्या जप्त

यापूर्वी 17 डिसेंबर रोजी ईडीने लखनऊ, उन्नाव आणि दिल्ली येथे अनुराग द्विवेदी यांच्याशी संबंधित 10 ठिकाणी झडती घेतली होती. त्या कारवाईत लॅम्बॉर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एन्डेवर आणि थार यांसह चार महागड्या गाड्या, आक्षेपार्ह कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे तसेच सुमारे 20 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती.

तब्बल 3 कोटींची संपत्ती जप्त

या प्रकरणाच्या तपासात यापूर्वी दुबईतील हवाला चॅनेल्सच्या माध्यमातून रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केल्याचा मोठा खुलासा झाला होता. यासोबतच विमा पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि बँक खात्यांतील शिल्लक यांसह सुमारे 3 कोटी रुपयांची चल मालमत्ता धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 17(1A) अंतर्गत जप्त करण्यात आली होती.

Jawa Yezdi ची ‘ही’ लोकप्रिय बाईक आता Amazon आणि Flipkart वर उपलब्ध

ही चौकशी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने सुरू केली असून, ती बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित आहे. तपासात असेही समोर आले की, सिलिगुडी येथील सोनू कुमार ठाकूर आणि विशाल भारद्वाज या आरोपींनी म्यूल बँक खात्यांचा (बनावट खाती) आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून ऑनलाइन सट्टेबाजी पॅनल चालवले होते.

दुबईत खरेदी केलेली मालमत्ता

ईडीच्या तपासात असेही आढळून आले आहे की, अनुराग द्विवेदीने बेकायदेशीर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म्सचा सक्रियपणे प्रचार केला. तसेच हवाला चॅनेल्स आणि म्यूल खात्यांद्वारे गुन्ह्याची कमाई मिळवून, त्या पैशांतून दुबईमध्ये स्थिर मालमत्ता खरेदी करण्यात आली.

तपासात हेही स्पष्ट झाले आहे की, अनुराग द्विवेदी सध्या भारताबाहेर दुबईत वास्तव्यास असून, ईडीकडून वारंवार समन्स बजावूनही ते तपासासाठी हजर झालेला नाही. यापूर्वी या प्रकरणात ईडीने तीन आरोपींना अटक केली असून, 1 ऑगस्ट 2025 रोजी माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), कोलकाता येथे अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

याशिवाय, या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे 27 कोटी रुपयांची चल मालमत्ता फ्रीज करण्यात आल्याची माहिती ईडीकडून देण्यात आली आहे.

Web Title: Ed takes action against youtuber anurag dwivedi and siezed his land rover bmw car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 09:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM