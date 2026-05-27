भारतात Elon Musk ला मोठा झटका! ‘या’ इलेक्ट्रिक बाईकने Tesla ला बॅकफुटवर टाकले, १० पट अधिक विक्रीची नोंद

Updated On: May 27, 2026 | 04:43 PM IST
Tesla India Update : भारतीय बाजारात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची प्रचंड क्रेझ वाढली आहे. या बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगतील सर्वात श्रीमंत उद्योजक एलॉन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीने देखील जोरदार प्रयत्न केला होता. मात्र, एका नव्या इलेक्ट्रिक कंपनीने टेस्लाला बॅकफुटवर टाकले आहे.

VinFast Vs Tesla : सध्या वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमुळे भारतीय लोकांचा कल ईलेक्ट्रिक गाड्यांकडे वळला आहे. भारतीय बाजारात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची प्रचंड क्रेझ वाढली आहे. या बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जगतील सर्वात श्रीमंत उद्योजक एलॉन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीने देखील जोरदार प्रयत्न केला होता. मात्र, एका नव्या इलेक्ट्रिक कंपनीने
टेस्लाला बॅकफुटवर टाकले आहे. व्हिएतनामच्या VinFast या ईव्ही कंपन्यांच्या विक्री टेस्लाच्या तुलनेत तब्बल १० पटीने अधिर वाढली आहे. आतापर्यंत भारतात केवळ टेस्ला ३८३ गाड्या विकू शकली आहे. तर VinFast ने ३,५६८ युनिट्सची बंपर विक्री केली आहे.

फेस्टिव्ह सीजनमध्ये VinFast ची बाजी

गेल्या वर्षी देखील फेस्टिव्ह सीजन्सदरम्यन VinFast टेस्लाला मागे टाकले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनच्या (FADA) च्या रिपोर्टनुसार, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये VinFast आघाडी घेतली होती. सुरुवातीला VinFast ने केवळ ६ गाड्यांपासून सुरुवात केली होती जी ऑक्टोबर मध्ये १३१ वर पोहोचली. तर टेस्ला ने सप्टेंबर ६९ तर ऑक्टोबर मध्ये १०९ कार्स विकल्या.

लोकल मॅन्युफॅक्चरिंग गेम चेंजर

VinFast च्या या अफाट विक्रीमागे भारतीय बाजारपेठेचू अचूक रणीनीत कारणभूत असल्याचे एक्सपर्ट सांगतात. एक्सपर्टच्या मते, VinFast ने भारतात येताच तामिळनाडूत स्वत:चा मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारला होता. ज्यामुळे कंपनीला अवजड आयात शुल्कातून (Import Duty)मोठी सूट मिळाली.

तसेच VinFast ने भारतीय ग्राहकांच्या बजेटचा विचार करुन १७.२९ लाखांची VF6, २१.८९ लाखांची VF7 आणि २४.४९ लाख VF MPV 7 या बजेट फ्रेंडली किमतीत मॉडेल्स लॉंच केल्या. तर दुसरीकडे टेस्लाने केवळ भारतीय आयातीवर भर दिला. टेस्लाची लोकप्रिय Model Y’भारतात तब्बल ६० लाखांना लॉंच झाली. जी भारतीयांच्या बजेटबाहेर ठरली.

भारतीय बाजारात फक्त ‘ब्रँड नेम’ पुरेसे नाही

सध्या भारतीय बाजारात ईव्ही मार्केटमध्ये १५ ते २० लाख रुपयांच्या सेगमेटंची मागणी आहे. VinFast ने या सेगमेंटवर आपली पकड मजबूत केली आहे. एक्सपर्ट्सच्या मते, भारतीय बाजारांमध्ये केवळ ब्रँड असून चालत नाही. भारतीय ग्राहक नेहमी व्हॅल्यू फॉर मनी शोधत असतो. याकडे टेस्लाने दुर्लक्ष केले आणि बॅकफुटवर आले. शिवाय टेस्लाकडे भारतात ५ सुपरचार्जर्स आहेत, जे पायाभूत सुविधांचे मोठे अपयश मानले जाते. यामुळे VinFastने भारतीय बाजारपेठेत बाजी मारली आहे.

