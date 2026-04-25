काय सांगता शक्यच नाही! केवळ 15 मिनिटात होणार इलेक्ट्रिक ऑटोचे चार्जिंग, ‘या’ दोन कंपनीज मिळून करणार 15000 E3Ws लाँच

इलेक्ट्रिक ऑटो चालकांची कमाई दुप्पट होणार आहे, कारण त्यांच्या इलेक्ट्रिक तीनचाकी गाड्या चार्ज करायला जास्त वेळ लागणार नाही. अतुल ऑटो आणि टेक स्टार्टअप एक्सपोनेन्ट एनर्जीची भागीदारी

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:18 PM
अतुल ऑटो आणि टेक स्टार्टअप एक्सपोनेन्ट एनर्जीची भागीदारी (फोटो सौजन्य - iStock)

  • अतुल ऑटो आणि टेक स्टार्टअप एक्सपोनेन्ट एनर्जीची भागीदारी
  • ऑटो आता होणार १५ मिनिट्समध्ये चार्ज 
  • इलेक्ट्रिक ऑटो चालकांसाठी कमालीची बातमी 
भारतीय बाजारपेठ लवकरच सुपरफास्ट चार्जिंग असलेल्या इलेक्ट्रिक ऑटोंनी भरून जाणार आहे. होय, पुढील तीन वर्षांत, अतुल ऑटो १५,००० इलेक्ट्रिक ऑटो लॉन्च करत आहे, जे फक्त १५ मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज होऊ शकतात. हे कसे शक्य आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, पण याचे उत्तर एक्सपोनेन्ट एनर्जीच्या १५-मिनिटांच्या रॅपिड चार्जिंग तंत्रज्ञानामध्ये आहे. 

अतुल ऑटो आणि एक्सपोनेन्ट एनर्जी यांनी एक धोरणात्मक भागीदारी केली आहे आणि या सुपरफास्ट तंत्रज्ञानामुळे, इलेक्ट्रिक ऑटो आता फक्त १५ मिनिटांत चार्ज होतील. दोन्ही कंपन्या पुढील तीन वर्षांत अशी १५,००० वाहने सादर करतील, जी लोकांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत बनतील आणि विशेष म्हणजे, चार्जिंगशी संबंधित चिंता दूर करतील.

या भागीदारीत विशेष काय आहे?

प्रसिद्ध तीन-चाकी उत्पादक अतुल ऑटो आणि बंगळूर-स्थित एनर्जी टेक स्टार्टअप एक्सपोनेन्ट एनर्जी यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचा उद्देश इलेक्ट्रिक तीन-चाकी चालकांची सर्वात मोठी चिंता दूर करणे आहे: चार्जिंगसाठी लागणारा जास्त वेळ. एक्सपोनेन्ट एनर्जीच्या मालकीच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, ही वाहने जगातील सर्वात जलद गतीने, केवळ १५ मिनिटांत चार्ज होऊ शकतील.

पुढील तीन वर्षांत एक्सपोनेन्टवर चालणारी १५,००० प्रवासी तीनचाकी वाहने बाजारात आणण्याचे दोन्ही कंपन्यांचे उद्दिष्ट आहे. बॅटरीचे आयुष्य आणि पुनर्विक्री मूल्याबद्दलच्या चिंता दूर करण्यासाठी, ही प्रणाली २,००,००० किलोमीटरच्या वॉरंटीसह दिली जात आहे. अतुल ऑटोची वाहने एक्सपोनेन्टच्या OTO प्लॅटफॉर्मचा वापर करतील, जी बॅटरी, पॉवरट्रेन आणि सॉफ्टवेअरची एक एकात्मिक प्रणाली आहे.

चालकांसाठी अत्यंत फायदेशीर

भारतातील लाखो लोकांसाठी इलेक्ट्रिक ऑटो हे उपजीविकेचे साधन आहे. तथापि, चालकांना चार्जिंगशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागते, कारण सध्याच्या प्रणालीला चार्ज होण्यासाठी बराच वेळ लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या कमाईवर परिणाम होतो. चार्जिंगचा वेळ कमी झाल्यामुळे वाहने जास्त काळ रस्त्यावर राहतील, ज्यामुळे अधिक फेऱ्या होतील आणि कमाई वाढेल. ही प्रणाली एक्सपोनेन्टच्या रॅपिड चार्जिंग नेटवर्कवर, तसेच घरातील सामान्य प्लग आणि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनवर काम करेल. ‘एक्सपोनेंट वन’ प्लॅटफॉर्मद्वारे चालकांना सुलभ कर्ज, विमा आणि बायबॅकचे पर्यायही उपलब्ध होतील.

प्रगत रॅपिड चार्जिंग तंत्रज्ञानावर भर

एक्सपोनेंट एनर्जीचे सीईओ, अरुण विनायक यांचा विश्वास आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांना एक उत्तम पर्याय बनवण्यासाठी चार्जिंग वेळ आणि वित्तपुरवठा यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. “आमचे लक्ष केवळ बॅटरी विकण्यावर नाही, तर अशा वाहन प्लॅटफॉर्मवर आहे जे मोठ्या प्रमाणावर ओईएम (OEMs) सोबत काम करू शकेल.” अतुल ऑटोचे एमडी, नीरज चंद्र म्हणाले की, या भागीदारीद्वारे अतुल ऑटो आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये जगातील सर्वात प्रगत रॅपिड चार्जिंग तंत्रज्ञान समाविष्ट करत आहे. यामुळे ग्राहकांना केवळ एक मजबूत वाहनच नाही, तर त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत करणारा एक उपायही मिळेल.

Published On: Apr 25, 2026 | 08:18 PM

