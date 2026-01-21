Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

भारतीय दुचाकी बाजारात अनेक कंपन्या आहेत, ज्या उत्तमोत्तम बाईक ऑफर करत असतात. नुकतेच होंडाच्या दोन लोकप्रिय बाईकमध्ये बिघाड झाल्याचे समोर आले आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 21, 2026 | 05:22 PM
  • होंडाच्या कारसोबतच बाईक देखील बाजारात लोकप्रिय
  • अचानक Honda CBR650R आणि CB1000 मध्ये आली खराबी
  • कंपनी मोफत दुरुस्त करणार बाईक
भारतीय दुचाकी बाजारात अनेक नामांकित कंपन्या कार्यरत असून त्या ग्राहकांसाठी दर्जेदार आणि विश्वासार्ह बाईक्स सादर करत असतात. यामध्ये Honda ही कंपनी विशेष लोकप्रिय आहे. होंडा केवळ त्यांच्या कार्ससाठीच नव्हे, तर टिकाऊ इंजिन, उत्तम मायलेज आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्या बाईक्ससाठीही ओळखली जाते. मात्र अलीकडेच कंपनीच्या दोन बाईक मॉडेल्समध्ये तांत्रिक बिघाड आढळून आला आहे. या बिघाडामुळे काही युनिट्सवर परिणाम झाला असून, ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कंपनीने तात्काळ पावले उचलली आहेत. नेमका हा बिघाड काय आहे आणि ग्राहकांनी काय करावे, याची सविस्तर माहिती पुढे जाणून घेऊयात.

कोणत्या बाईकमध्ये आढळली खराबी?

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, होंडा Honda CBR 650r आणि Honda हॉर्नेट 1000SP साठी रिकॉल जारी करण्यात आला आहे.

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

किती युनिट्सवर परिणाम झाला आहे?

होंडाने या दोन्ही बाईक्सच्या किती युनिट्सवर परिणाम झाला आहे हे उघड केलेले नाही. मात्र, उत्पादकाने असे म्हटले आहे की 16 डिसेंबर 2024 ते 4 मे 2025 दरम्यान उत्पादित केलेल्या CBR650R च्या काही युनिट्स आणि 30 सप्टेंबर 2024 ते 22 ऑगस्ट 2025 दरम्यान उत्पादित केलेल्या CB1000 हॉर्नेट एसपीच्या काही युनिट्सवर परिणाम होऊ शकतो.

नेमकी खराबी आली कुठे?

मिळालेल्या माहितीनुसार या दोन्ही बाईकच्या काही युनिट्समध्ये काही घटकांशी संबंधित कारणांमुळे तेलाचा वापर वेगवेगळ्या प्रमाणात होऊ शकतो. जर तेलाची पातळी नियमितपणे तपासली गेली नाही, तर तेलाच्या दाबात बदल होऊन इंजिनच्या सामान्य कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उत्पादक कंपनीने ठराविक कालावधीत तयार करण्यात आलेल्या बाईक्स तपासणीसाठी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये आणण्याचा सल्ला दिला आहे.

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

हे काम करा

कंपनीकडून ज्या ग्राहकांना रिकॉलची माहिती देण्यात येत आहे, त्यांनी आपली बाईक जवळच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जावी. तेथे बाईकची तपासणी केली जाईल आणि ज्या युनिट्समध्ये अशी कोणतीही त्रुटी आढळेल, त्या युनिट्समधील संबंधित भाग कोणताही अतिरिक्त शुल्क न घेता बदलून देण्यात येईल.

Published On: Jan 21, 2026 | 05:22 PM

