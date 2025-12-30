Ferrari Car : पहिली Ferrari F80 ब्रिटनमध्ये दाखल; जगात फक्त तीनच कार, डिझाईन पाहून प्रेमात पडाल अन् किंमत वाचून हैराण व्हाल!

फेरारी जगातील काही सर्वात खास कार ऑफर करते. फेरारी F80 ही उत्पादकाने ऑफर केलेली अशीच एक कार आहे. अलीकडेच, या कारचे एक युनिट एका ब्रिटिश अब्जाधीशाला देण्यात आले.
उत्पादक मर्यादित संख्येत ही कार ऑफर करत आहे. युरोपमधील ब्रिटिश अब्जाधीशांना देण्यात येणारी ही एकमेव कार आहे आणि जगात अशा फक्त तीन कार आहेत यावरून तिची विशिष्टता अंदाजे काढता येते.
फेरारीने या कारमध्ये १२०० सीसी व्ही६ हायब्रिड इंजिन बसवले आहे. जे ९०० हॉर्सपॉवर निर्माण करते. इंजिनसोबत हायब्रिड तंत्रज्ञान देखील दिले जात आहे. जे तिची शक्ती १२०० हॉर्सपॉवरपर्यंत वाढवते. ही कार इतकी वेगवान आहे की ती फक्त २.१५ सेकंदात ० ते १०० किलोमीटर प्रति तास वेग वाढवू शकते. ही कार फक्त ५.७५ सेकंदात ० ते २०० किलोमीटर प्रति तास वेग वाढवू शकते. तिचा टॉप स्पीड ताशी ३५० किलोमीटरपर्यंत आहे.
फेरारीने या कारला कार्बन फायबर अलॉय व्हील्स, कार्बन फायबर बोनेट, सिझर डोअर्स, अॅल्युमिनियम बॉडी आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह तंत्रज्ञान दिले आहे. शिवाय, ही कार खरेदी करण्यापूर्वी बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही बाजू कस्टमाइझ करता येतात.
फेरारी F80 ची किंमत सुमारे 3.9 दशलक्ष युरो पासून सुरू होते. कस्टमायझेशनमुळे किंमत वाढते. भारतीय रुपयांमध्ये त्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 30 ते 35 कोटी रुपये असू शकते.