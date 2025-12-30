Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Europe First Ferrari F80 Delivered In Uk Price Specification And Global Rarity News Marathi

Ferrari Car : पहिली Ferrari F80 ब्रिटनमध्ये दाखल; जगात फक्त तीनच कार, डिझाईन पाहून प्रेमात पडाल अन् किंमत वाचून हैराण व्हाल!

युरोपमधील पहिली फेरारी F80 ब्रिटनमधील एका अब्जाधीशाला देण्यात आली आहे. ज्यामुळे या कारबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या फेरारी कारची खास वैशिष्ट्ये कोणती आहेत? जाणून घेऊया...

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:58 PM
पहिली Ferrari F80 ब्रिटनमध्ये दाखल; जगात फक्त तीनच कार

पहिली Ferrari F80 ब्रिटनमध्ये दाखल; जगात फक्त तीनच कार

Follow Us:
Follow Us:
  • पहिली Ferrari F80 ब्रिटनमध्ये दाखल
  • जगात फक्त तीनच कार
  • लक्झरी कार बनवण्यासाठी ओळखली जाणारी फेरारी
जगभरात लक्झरी कार बनवण्यासाठी ओळखली जाणारी फेरारी कार. स्पोर्ट्स कार म्हटलं की सगळ्यात आधी डोक्यात येणारं नाव म्हणजे फेरारी. तिचा आकार लहान मात्र वेग गगनचुंबी. फेरारी ही केवळ भारतातच नाही तर जगभरातील अनेक श्रीमंत लोकांची आवडती कार आहे. अनेक श्रीमंत व्यक्ती पैशाऐवजी ही कार खरेदी करताना केवळ स्टेटस सिम्बॉल पाहतात. ही कार काय आहे, कोणती वैशिष्ट्ये आहेत आणि त्यांना कोणत्या किमतीत ऑफर केली जाते? जाणून घ्या सविस्तर बातमी.. .

फेरारी F80 ही एक अतिशय खास कार

फेरारी जगातील काही सर्वात खास कार ऑफर करते. फेरारी F80 ही उत्पादकाने ऑफर केलेली अशीच एक कार आहे. अलीकडेच, या कारचे एक युनिट एका ब्रिटिश अब्जाधीशाला देण्यात आले.

एमजीचा बाजारात बोलबाला! इलेक्ट्रिक कार्सवर असा बायबॅक प्लान, ग्राहक आनंदाने हुरळले; खरेदीची लगबग

काय खास आहे?

उत्पादक मर्यादित संख्येत ही कार ऑफर करत आहे. युरोपमधील ब्रिटिश अब्जाधीशांना देण्यात येणारी ही एकमेव कार आहे आणि जगात अशा फक्त तीन कार आहेत यावरून तिची विशिष्टता अंदाजे काढता येते.

इंजिन किती पॉवरफूल ?

फेरारीने या कारमध्ये १२०० सीसी व्ही६ हायब्रिड इंजिन बसवले आहे. जे ९०० हॉर्सपॉवर निर्माण करते. इंजिनसोबत हायब्रिड तंत्रज्ञान देखील दिले जात आहे. जे तिची शक्ती १२०० हॉर्सपॉवरपर्यंत वाढवते. ही कार इतकी वेगवान आहे की ती फक्त २.१५ सेकंदात ० ते १०० किलोमीटर प्रति तास वेग वाढवू शकते. ही कार फक्त ५.७५ सेकंदात ० ते २०० किलोमीटर प्रति तास वेग वाढवू शकते. तिचा टॉप स्पीड ताशी ३५० किलोमीटरपर्यंत आहे.

वैशिष्ट्ये काय आहेत?

फेरारीने या कारला कार्बन फायबर अलॉय व्हील्स, कार्बन फायबर बोनेट, सिझर डोअर्स, अॅल्युमिनियम बॉडी आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह तंत्रज्ञान दिले आहे. शिवाय, ही कार खरेदी करण्यापूर्वी बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही बाजू कस्टमाइझ करता येतात.

किंमत काय आहे?

फेरारी F80 ची किंमत सुमारे 3.9 दशलक्ष युरो पासून सुरू होते. कस्टमायझेशनमुळे किंमत वाढते. भारतीय रुपयांमध्ये त्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 30 ते 35 कोटी रुपये असू शकते.

नव्या अवतारात येतेय Renault Duster, 26 जानेवारीला होणार लाँच; फिचर्स आणि किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल

Web Title: Europe first ferrari f80 delivered in uk price specification and global rarity news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 03:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद
1

भारतात 2025 मध्ये Skoda च्या लाखभर वाहनांची विक्री! ग्राहकांनी भरभरून दिला प्रतिसाद

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी
2

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच
3

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI
4

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM
Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Jan 19, 2026 | 08:09 PM
Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Jan 19, 2026 | 08:08 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Jan 19, 2026 | 07:58 PM
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jan 19, 2026 | 07:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM