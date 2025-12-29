TATA Sierra चा दबदबा, आव्हान देण्यासाठी 3 धाकड SUV येणार बाजारात, सेल्टोसपासून डस्टरपर्यंत सर्व तयार

केवळ 5 लाखाच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता 5 स्वस्त कार्स, रोज ऑफिसला जाण्यासाठी ठरतील उत्तम; दगदग होईल कमी
Kia Seltos
टाटा सिएरानंतर, सर्वात चर्चेत असलेली कार म्हणजे नवीन किआ सेल्टोस. किआने अलीकडेच त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय कार, सेल्टोसचे फेसलिफ्ट केलेले मॉडेल सादर केले. कंपनी 2 जानेवारी रोजी भारतात ते लाँच करणार आहे. ही दुसऱ्या पिढीची सेल्टोस असेल, ज्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. ही तिच्या सेगमेंटमधील सर्वात मोठी कार असेल, ज्याची लांबी 4.430 मिमी असेल आणि तिचा व्हीलबेस 2,690 मिमी असेल. तिचे केबिन पूर्णपणे नवीन आहे आणि त्यात वापरण्यास सोपी फिजिकल बटणे आहेत. इंजिन पर्यायांमध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन, तसेच मॅन्युअल, आयएमटी, डीसीटी आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय समाविष्ट आहे.
Renault Duster
रेनॉल्टची लोकप्रिय कार, डस्टर, एका नवीन अवतारात परतणार आहे. कंपनी २६ जानेवारी रोजी तिसऱ्या पिढीतील डस्टरचे अनावरण करणार आहे. ही कार भारतात टाटा सिएराशी स्पर्धा करेल. भारतात लाँच होणाऱ्या डस्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय मॉडेलच्या तुलनेत वेगळ्या डिझाइनचे हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स असतील. ग्राहकांच्या पसंतीनुसार पॅनोरॅमिक सनरूफ देखील देऊ शकतो. त्यात शक्तिशाली १.०-लिटर आणि १.३-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन देखील मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Nissan Tekton
निसान टेकटन २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. ही एसयूव्ही रेनॉल्ट डस्टरसोबत शेअर केलेल्या CMF-B प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. कंपनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ती अनावरण करेल, जून २०२६ पर्यंत लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, निसानने टेकटनसाठी फक्त टीझर जारी केले आहेत, परंतु यावरून, आम्हाला त्याबद्दल बरेच काही आधीच माहिती आहे.
निसान टेकटनची एक्स-शोरूम किंमत ₹११ लाख ते ₹१९ लाख दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. हे ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस, टाटा सिएरा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशक, फोक्सवॅगन टायगुन आणि एमजी अॅस्टरशी स्पर्धा करेल.