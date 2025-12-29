Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • 3 Suv Soon To Launched In India Kia Seltos To Renault Duster Rivals Of Tata Sierra Details

TATA Sierra चा दबदबा, आव्हान देण्यासाठी 3 धाकड SUV येणार बाजारात, सेल्टोसपासून डस्टरपर्यंत सर्व तयार

टाटा सिएराशी स्पर्धा करण्यासाठी इतर कंपन्यांनीही कंबर कसली आहे. सिएराशी स्पर्धा करण्यासाठी लवकरच भारतात नवी चार वाहने लाँच केली जातील. कोणत्या आहेत या कंपनी आणि कोणत्या गाड्या आहेत जाणून घ्या

Updated On: Dec 29, 2025 | 04:08 PM
टाटा सिएराला टक्कर देणार 3 कार्स (फोटो सौजन्य - कारवाले)

टाटा सिएराला टक्कर देणार 3 कार्स (फोटो सौजन्य - कारवाले)

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा सिएराला टक्कर द्यायला येणार 3 कार्स
  • 3 एसयुव्ही देणार नव्या टाटा सिएराला आव्हान 
  • नक्की कधी होणार लाँच 
टाटा सिएरा सध्या ऑटो उद्योगातील सर्वात चर्चेत असलेल्या नावांपैकी एक आहे. प्रत्येकजण त्याबद्दल बोलत आहे. टाटाने त्यांच्या नवीन मध्यम आकाराच्या एसयूव्हीच्या लाँचिंगसह खळबळ उडवून दिली आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत ₹11.49 लाख (एक्स-शोरूम) आधीच चर्चेचा विषय आहे, परंतु लोकांचे लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजे तिचा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप. ही कार ट्रिपल स्क्रीन सेटअपसह अनेक सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्ससह येते. नेहमीप्रमाणे, जेव्हा जेव्हा एखादी नवीन कार बाजारात येते तेव्हा इतर कंपन्या देखील प्रतिसाद म्हणून नवीन वाहने लाँच करतात. इतर कंपन्यांनी देखील टाटा सिएराशी स्पर्धा करण्याची तयारी केली आहे. सिएराशी स्पर्धा करण्यासाठी लवकरच इतर कार लाँच केल्या जातील. चला तुम्हाला या वाहनांबद्दल सांगूया.

केवळ 5 लाखाच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता 5 स्वस्त कार्स, रोज ऑफिसला जाण्यासाठी ठरतील उत्तम; दगदग होईल कमी

Kia Seltos 

टाटा सिएरानंतर, सर्वात चर्चेत असलेली कार म्हणजे नवीन किआ सेल्टोस. किआने अलीकडेच त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय कार, सेल्टोसचे फेसलिफ्ट केलेले मॉडेल सादर केले. कंपनी 2 जानेवारी रोजी भारतात ते लाँच करणार आहे. ही दुसऱ्या पिढीची सेल्टोस असेल, ज्यामध्ये अनेक बदल झाले आहेत. ही तिच्या सेगमेंटमधील सर्वात मोठी कार असेल, ज्याची लांबी 4.430 मिमी असेल आणि तिचा व्हीलबेस 2,690 मिमी असेल. तिचे केबिन पूर्णपणे नवीन आहे आणि त्यात वापरण्यास सोपी फिजिकल बटणे आहेत. इंजिन पर्यायांमध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन, तसेच मॅन्युअल, आयएमटी, डीसीटी आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय समाविष्ट आहे.

Renault Duster 

रेनॉल्टची लोकप्रिय कार, डस्टर, एका नवीन अवतारात परतणार आहे. कंपनी २६ जानेवारी रोजी तिसऱ्या पिढीतील डस्टरचे अनावरण करणार आहे. ही कार भारतात टाटा सिएराशी स्पर्धा करेल. भारतात लाँच होणाऱ्या डस्टरमध्ये आंतरराष्ट्रीय मॉडेलच्या तुलनेत वेगळ्या डिझाइनचे हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स असतील. ग्राहकांच्या पसंतीनुसार पॅनोरॅमिक सनरूफ देखील देऊ शकतो. त्यात शक्तिशाली १.०-लिटर आणि १.३-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन देखील मिळण्याची अपेक्षा आहे.

‘या’ कमालीच्या स्वस्त डिव्हाईसने मोबाईल फोनच बनवा Dash Cam, केवळ 250 रूपयात होईल काम, वाचतील हजारो रुपये

Nissan Tekton 

निसान टेकटन २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. ही एसयूव्ही रेनॉल्ट डस्टरसोबत शेअर केलेल्या CMF-B प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. कंपनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ती अनावरण करेल, जून २०२६ पर्यंत लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, निसानने टेकटनसाठी फक्त टीझर जारी केले आहेत, परंतु यावरून, आम्हाला त्याबद्दल बरेच काही आधीच माहिती आहे.

निसान टेकटनची एक्स-शोरूम किंमत ₹११ लाख ते ₹१९ लाख दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. हे ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस, टाटा सिएरा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशक, फोक्सवॅगन टायगुन आणि एमजी अ‍ॅस्टरशी स्पर्धा करेल.

Web Title: 3 suv soon to launched in india kia seltos to renault duster rivals of tata sierra details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन
1

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी
2

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच
3

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI
4

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM