MG EV Buy Back Program: एमजीचा बाजारात बोलबाला! इलेक्ट्रिक कार्सवर असा बायबॅक प्लान, ग्राहक आनंदाने हुरळले; खरेदीची लगबग

पुनर्विक्री मूल्याच्या चिंतांपासून मुक्तता
भारतात पहिल्यांदाच एखादी कार कंपनी त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी हमीदार बाय-बॅक प्रोग्राम देत आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट त्यांच्या EV खरेदी करताना त्यांच्या भविष्यातील पुनर्विक्री मूल्याबद्दल काळजी करणाऱ्या ग्राहकांच्या चिंता दूर करणे आहे. आता, त्यांना काही वर्षांत त्यांच्या EV किती किमतीत विकल्या जातील याची काळजी करण्याची गरज राहणार नाही. हा कार्यक्रम लॉकटन इंडिया इन्शुरन्सच्या समर्थनासह आणि जुनो जनरल इन्शुरन्सच्या भागीदारीत ऑफर केला जातो.
MG Motors च्या Cars आताच खरेदी करून घ्या! ‘या’ तारखेपासून किमतीत होणार वाढ
काय फायदे आहेत?
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटरच्या अॅश्युअर्ड बाय-बॅक प्रोग्राम अंतर्गत, एमजी ईव्ही मालक त्यांचे वाहन ३, ४ किंवा ५ वर्षांनी निश्चित किमतीत परत विकू शकतात. ही निश्चित किंमत वाहनाच्या खरेदी किमतीच्या ४०% ते ६०% पर्यंत असू शकते. ही टक्केवारी निवडलेल्या योजनेवर अवलंबून असेल. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की हा अॅश्युअर्ड बाय-बॅक प्रोग्राम केवळ खाजगी ग्राहकांसाठी नाही तर एमजी ईव्हीच्या व्यावसायिक ताफ्यावर देखील लागू होतो. याचा अर्थ असा की ज्या कंपन्या त्यांच्या व्यवसायासाठी एमजी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करतात त्या देखील या बाय-बॅक सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
BaaS आणि लाइफटाइम वॉरंटी नंतर आता बाय-बॅक
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग मेहरा यांनी सांगितले की, ग्राहक-केंद्रित ब्रँड म्हणून, एमजी नेहमीच अशा उपक्रमांसाठी वचनबद्ध आहे. बॅटरी-अॅज-अ-सर्व्हिस आणि ईव्ही बॅटरीवरील लाइफटाइम वॉरंटी सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ग्राहकांना ईव्हीकडे आकर्षित करण्यात, त्यांना पुनर्विक्री मूल्याच्या चिंतेपासून मुक्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाईल. भारतातील मोठ्या प्रमाणात ईव्ही सेगमेंटमध्ये हा अशा प्रकारचा पहिला कार्यक्रम आहे. हे कोणत्याही वित्त किंवा कर्ज योजनेशी जोडलेले नाही, म्हणजेच ग्राहक त्यांच्या सोयीनुसार ते निवडू शकतात. या सुविधेचा अर्थ असा आहे की ग्राहक त्यांचे वाहन परत करू शकतात, परत करू शकतात किंवा बदलू शकतात.
Tata Sierra vs MG Hector facelift: कोणत्या SUV ची बात न्यारी? जाणून घ्या फीचर्स