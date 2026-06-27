Honda 0 Alpha EV च्या इंटिरियरची पहिली झलक समोर; आधुनिक केबिन आणि प्रगत फीचर्सची चर्चा रंगली

होंडाची आगामी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही Honda 0 Alpha EV पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या वाहनाचे नवे स्पाय फोटो समोर आले असून, त्यामधून प्रथमच इंटिरियरची झलक पाहायला मिळाली आहे. आतापर्यंत या एसयूव्हीच्या बाह्यरचनेबाबत चर्चा सुरू होती, मात्र आता केबिनमधील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि फीचर्सही समोर आल्याने वाहनप्रेमींची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. मार्च २०२६ पासून भारतात या मॉडेलची चाचणी सुरू असून, २०२७ च्या सुरुवातीला ती बाजारात दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्पाय फोटोंनुसार Honda 0 Alpha EV चे केबिन अत्याधुनिक आणि तंत्रज्ञानकेंद्री असणार आहे. डॅशबोर्डवर मध्यभागी मोठी फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आली असून, तिच्यासोबत चालकासाठी स्वतंत्र डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्लेही देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले थ्री-स्पोक फ्लॅट-बॉटम स्टीअरिंग व्हीलच्या मागे बसवण्यात आला आहे. याशिवाय रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग नियंत्रित करण्यासाठी पॅडल शिफ्टर्सही मिळण्याची शक्यता आहे, जे आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांमधील महत्त्वाचे फीचर मानले जाते.
विशेष म्हणजे, मोठी टचस्क्रीन असूनही होंडाने काही आवश्यक फंक्शन्ससाठी फिजिकल बटणांचा वापर कायम ठेवला आहे. सेंटर कन्सोलवर दिसणारी बटणे क्लायमेट कंट्रोल, सीट व्हेंटिलेशन आणि इतर सुविधांसाठी असू शकतात. त्यामुळे डिजिटल इंटरफेससोबतच वापरण्यास सोपे पारंपरिक कंट्रोल्सही ग्राहकांना मिळणार आहेत.
या एसयूव्हीच्या डॅशबोर्डला स्कूप्ड आणि मल्टी-लेयर डिझाइन देण्यात आले असून, त्यामुळे केबिनला वेगळा आणि प्रीमियम लूक मिळतो. मात्र, हे वाहन अद्याप चाचणीच्या टप्प्यात असल्याने अंतिम उत्पादन मॉडेलमध्ये काही डिझाइन बदल होण्याची शक्यता आहे.
बाह्यरचनेच्या बाबतीत Honda 0 Alpha EV कंपनीच्या सध्याच्या डिझाइनपेक्षा पूर्णपणे वेगळी दिसते. बॉक्सी स्टाइल, चौकोनी फ्रंट प्रोफाइल, मजबूत बंपर्स आणि दमदार रोड प्रेझेन्समुळे या एसयूव्हीला आकर्षक व्यक्तिमत्त्व मिळाले आहे. तसेच चौकोनी व्हील आर्च, जवळपास सरळ उभा टेलगेट आणि उभ्या रचनेतील स्लीम टेललॅम्प्समुळे तिचा लूक अधिक उठावदार बनतो.
पॉवरट्रेनविषयी कंपनीने अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र, या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये इंडोनेशियातील CATL प्रकल्पातून मिळणारे बॅटरी पॅक वापरले जाण्याची शक्यता आहे. बॅटरीची क्षमता, एका चार्जमध्ये मिळणारी रेंज आणि फास्ट चार्जिंगसंबंधीची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
भारतीय बाजारात दाखल झाल्यानंतर Honda 0 Alpha EV मध्यम आकाराच्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही विभागात स्पर्धा करणार आहे. तिची टक्कर Mahindra BE 6, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Tata Sierra EV, Maruti Suzuki e Vitara आणि Toyota Urban Cruiser EV यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी होण्याची शक्यता आहे. आधुनिक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान, आकर्षक केबिन आणि दमदार फीचर्सच्या बळावर Honda 0 Alpha EV भारतीय ईव्ही बाजारात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करू शकते. आता कंपनीकडून या एसयूव्हीची किंमत, बॅटरी पॅक आणि ड्रायव्हिंग रेंजसंदर्भातील अधिकृत घोषणेची वाहनप्रेमींना उत्सुकता लागली आहे.