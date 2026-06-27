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India Seychelles: PM Modi रचणार इतिहास, सेशेल्सला पोहचले; 3 दिवसांचा दौरा ठरणार खास

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सेशेल्सच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. सेशेल्सची राजधानी व्हिक्टोरिया येथे आगमन झाल्यावर पंतप्रधान मोदींचे भव्य स्वागत करण्यात आले. सेशेल्स भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?

पंतप्रधान मोदींची सेशेल्सला भेट (फोटो सौजन्य - X.com)

पंतप्रधान मोदींची सेशेल्सला भेट (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • पंतप्रधान मोदींचा हा सेशेल्सचा दुसरा दौरा आहे.
  • सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी प्रोटोकॉल मोडला
  • भारतासाठी सेशेल्स का महत्त्वाचे आहे, जाणून घ्या 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर सेशेल्समध्ये दाखल झाले आहेत. सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी यांनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉल मोडला. या स्वागताने भारावून गेलेल्या पंतप्रधान मोदींनी सेशेल्सच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सेशेल्स हा एक महत्त्वाचा सागरी भागीदार आणि हिंद महासागरातील एक जवळचा मित्र आहे. ते या दौऱ्याबद्दल उत्साहित आहेत, ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांतील लोकांच्या हितासाठी आपले दीर्घकालीन संबंध अधिक दृढ करणे आणि सहकार्य वाढवणे हा आहे. ते सेशेल्स प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निमंत्रणावरून राजनयिक दौरा करत आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा सेशेल्समधील कार्यक्रम

आपल्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत आणि संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हर्मिनी यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. रवाना होण्यापूर्वी एका निवेदनात पंतप्रधान म्हणाले की, सेशेल्स हा भारताचा एक महत्त्वाचा सागरी शेजारी आणि ‘व्हिजन ओशन’ व ‘ग्लोबल साउथ’ या भारताच्या सामायिक वचनबद्धतेमधील एक प्रमुख भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधील चिरस्थायी मैत्री अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने द्विपक्षीय चर्चा करण्याची त्यांनी उत्सुकता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आपण आपल्या लोकांच्या प्रगतीसाठी आणि हिंद महासागर क्षेत्रात सुरक्षा व समृद्धीला चालना देण्यासाठी एकत्र काम करू.

मी सेशेल्सला जात आहे, जिथे मी त्यांच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होणार आहे. यावर्षी हे अधिक विशेष आहे कारण हा सुवर्ण महोत्सवी सोहळा आहे. यावर्षी भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध परस्पर विश्वास, सामायिक लोकशाही मूल्ये, विविधतेचा आदर आणि दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये असलेले सखोल, सौहार्दपूर्ण संबंध यावर आधारित आहेत – नरेंद्र मोदी 

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भारतीय युद्धनौका आणि सैनिकही सेशेल्समध्ये दाखल

भारतीय सशस्त्र दलाची एक तुकडी आणि भारतीय नौदलाच्या दोन युद्धनौका सेशेल्सच्या राष्ट्रीय दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी २०१५ मध्ये सेशेल्सला भेट दिली होती. या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेला संबोधित करतील आणि असे करणारे ते भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरतील. ते म्हणाले की, हा ऐतिहासिक प्रसंग दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या मजबूत लोकशाही मूल्यांचे आणि संसदीय परंपरांचे प्रतीक आहे.

सेशेल्स नक्की कुठे आहे?

सेशेल्स हे पश्चिम हिंद महासागरात वसलेले ११५ बेटांचे एक राष्ट्र आहे, जे अंदाजे ४५५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापते. मादागास्करच्या ईशान्येला आणि आफ्रिकेच्या मुख्य भूमीच्या (केनिया) पूर्वेला अंदाजे १,६०० किलोमीटर अंतरावर वसलेले हे राष्ट्र, आपल्या स्वच्छ पांढऱ्या वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी, प्रवाळ बेटांसाठी आणि दुर्मिळ वन्यजीवांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील समुद्रकिनारे आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटक सेशेल्सला भेट देतात. सेशेल्सची राजधानी व्हिक्टोरिया असून ती माहे बेटावर वसलेली आहे.

भारत-सेशेल्स संबंध

भारत आणि सेशेल्स यांच्यात सामायिक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि लोकांमधील संबंधांवर आधारित दीर्घकालीन घनिष्ठ भागीदारी आहे. हिंद महासागर क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा सागरी शेजारी म्हणून, भारताच्या ‘व्हिजन ओशन’ (या प्रदेशातील सुरक्षा आणि विकासासाठी परस्पर आणि सर्वसमावेशक प्रगती) आणि ‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील देश) प्रति भारताच्या वचनबद्धतेमध्ये सेशेल्सला एक विशेष स्थान आहे. भारत आणि सेशेल्सचे संरक्षण दल हिंद महासागर क्षेत्रात चाचेगिरीविरोधी मोहीम, गस्त आणि सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत जवळून सहकार्य करतात. भारताने सेशेल्सच्या तटरक्षक दलाकडे अनेक नौदल जहाजे आणि डॉर्नियर विमाने सुपूर्द केली आहेत.

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भारतासाठी सेशेल्सचे महत्त्व

हिंदी महासागरातील सामरिक स्थानामुळे सेशेल्स भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी, सागरी व्यापारी मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि हिंद महासागर प्रदेशातील ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला (समुद्री अर्थव्यवस्थेला) चालना देण्यासाठी, सेशेल्स भारताचा एक प्रमुख सागरी आणि संरक्षण भागीदार आहे. चाचेगिरी, अवैध मासेमारी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी भारत आणि सेशेल्स सातत्याने एकत्र काम करत आहेत. सेशेल्सकडे एक मोठे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आहे, जे सागरी संसाधनांचा अधिक चांगला आर्थिक वापर, तेल आणि वायू उत्खननासाठी भारताकरिता महत्त्वाचे आहे. सेशेल्सच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ११% लोक भारतीय वंशाचे आहेत, ज्यामुळे परस्पर संबंध अधिक दृढ होतात.

Web Title: Where is seychelles located pm modi visit for 3 days and why it is important for india

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Published On: Jun 27, 2026 | 06:45 PM

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