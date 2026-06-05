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कार मधील पाच महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स; जे अपघाताच्या वेळी तुमचा जीव वाचवू शकतात! जाणून घ्या

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

आपण एखादं वाहन चालवत असू, तर आपल्याला त्या वाहनाच्या सेफ्टी फीचर्स बद्दल थोडी का होईना माहिती असायला हवी. आज आपण कारच्या अशा पाच सेफ्टी फीचर्स बद्दल समजून घेऊयात जे अपघाताच्या वेळी, तुमचा जीव वाचवण्यासाठी मदत करतात,

कार मधील पाच महत्त्वाचे सेफ्टी फीचर्स; जे अपघाताच्या वेळी तुमचा जीव वाचवू शकतात! जाणून घ्या

सौजन्य (Chatgpt)

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विस्तार

असं म्हणतात कि अपघात वेळ सांगून येत नसतो. आपण एखादं वाहन चालवत असू, तर आपल्याला त्या वाहनाच्या सेफ्टी फीचर्स बद्दल थोडी का होईना माहिती असायला हवी. आज आपण कारच्या अशा पाच सेफ्टी फीचर्स बद्दल समजून घेऊयात जे अपघाताच्या वेळी, तुमचा जीव वाचवण्यासाठी मदत करतात,

1.Crumple Zone (क्रंपल झोन)

कारच्या पुढील आणि मागील भागात असणारी ही रचना, जेव्हा कारची धडक होते त्या उर्जेला शोषून घेण्यासाठी बनवलेली असते. या उर्जेच्या शोषल्या गेल्यामुळे केबिनमध्ये बसलेल्या प्रवाशांना धक्क्याची तीव्रता कमी जाणवते आणि गंभीर दुखापत होत नाही.

2.Airbags (एअरबॅग्स)

अपघात झाल्या क्षणी अगदी काही मिलीसेकंदांत या एअरबॅग्स उघडतात. त्या चालकाच्या आणि प्रवाशांच्या डोक्याला, छातीला आणि चेहऱ्याला स्टीअरिंग, डॅशबोर्ड किंवा काचांवर आदळण्यापासून वाचवतात. एअरबॅग्स हा एक महत्त्वाचा सेफ्टी फीचर कारमध्ये असतो.

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3.Seat Belts (सीट बेल्ट)

सीट बेल्ट हा वाहनातील सर्वात मुलभूत आणि प्रभावी असा सुरक्षा उपाय आहे. अपघाताच्या वेळी जेव्हा शरीर वेगाने पुढे ढकलले जाते, त्याला सीट बेल्ट रोखतो आणि त्यामुळे एअरबॅग्स जास्त प्रभावी पणे काम करू शकतात.

4.Passenger Cell (मजबूत प्रवासी केबिन)

आत्ताच्या आधुनिक कारमध्ये प्रवाशांच्या भोवती चांगल्या शक्तीची स्टीलची फ्रेम असते. अपघातात कारच्या बाहेरच्या भागाचे नुकसान झाले, तरी प्रवासी केबिन जास्तीत जास्त सुरक्षित राहावे हेच याचे उद्दिष्ट्य असते.

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5.Electronic Stability Control (ESC)

ESC हे आधुनिक इलेक्ट्रोनिक तंत्रज्ञान वाहनांना घासाराण्यापासून, उलटण्यापासून वाचण्यास मदत करते. वाहनाच्या चालकाचे नियंत्रण सुटण्याच्या शक्यता कमी करून अपघातांची शक्यताच कमी करते.

याशिवाय ABS म्हणजे Anti-lock Braking System ज्यात वाहनांचे ब्रेक घसरड्या रस्त्यांवरून आणि नॉर्मल रस्त्यांवरून विशिष्ट प्रकारे लागले जातात, जेणेकरून अपघात टाळता यावा. AEB म्हणजे Automatic Emergency Braking ज्यात अपघातसदृश ऐनवेळी वाहनाची स्वयंचलित प्रणाली ब्रेक लावण्याचे काम करते. लहान मुलांसाठीच्या विशिष्ट सीट ज्या कारमध्ये घट्ट बसवलेल्या असतात. यांसारख्या बऱ्याच सुरक्षा प्रणालींमुळे अपघाताचे प्रमाण आटोक्यात येण्यास मदत होत आहे.

Web Title: Five car safety features fo accidental situation

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Published On: Jun 05, 2026 | 02:55 PM

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