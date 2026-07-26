रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Meerut Couple High Voltage Drama Wife Tears Husbands Shirt On Road Video Goes Viral

कॉलर पकडली, शर्ट फाडला… मेरठच्या रस्त्यावर पत्नीने पतीची काढली इज्जत; Video Viral

Updated On: Jul 26, 2026 | 09:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

Husband Wife Fight Viral : भररस्त्यात पती-पत्नीमध्ये सुरु झाला हाय व्होल्टेज ड्रामा. पत्नीने पतीची काॅलर पकडत त्याचा शर्ट फाडला आणि दृष्यांनी क्षणात यूजर्सचे लक्ष वेधले.

कॉलर पकडली, शर्ट फाडला... मेरठच्या रस्त्यावर पत्नीने पतीची काढली इज्जत; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मेरठमध्ये भररस्त्यावर पती-पत्नीचा हाय व्होल्टेज वाद; पत्नीने संतापात पतीचे कपडे फाडले.
  • संपूर्ण घटना रस्त्यावर उपस्थित लोकांनी मोबाईलमध्ये कैद केली; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • घटनेनंतर सार्वजनिक ठिकाणी वागणूक आणि नातेसंबंधातील परिपक्वतेवर सोशल मीडियावर चर्चा सुरू.
उत्तर प्रदेशच्या मेरठमधून एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका रस्त्यावर पती-पत्नीचा हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरु असल्याचे दिसते. दोघेही फार संतापलेले असतात आणि यातच पत्नी रागाच्या भरात भररस्त्यावर पतीचे कपडे फाडते. आजूबाजूने जाणारी लोकही ही दृष्ये पाहून थक्क झाली आणि लोकांनी आपल्या फोनमध्ये हे भांडण कैद करण्यास सुरुवात केली. पती-पत्नीमध्ये नक्की कोणत्या कारणावरुन वाद सुरु होता हे तर स्पष्ट झालं नाही परंतु वादाचा हा व्हिडिओ इंटरनेटवर सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

ही घटना मेरठच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील व्हिक्टोरिया पार्कजवळ घडली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत सोनम आणि तिचा पती संचित भारती या दोघांमध्ये मोठा वाद सुरु असतो. हा वाद पुढे इतका वाढतो की पत्नी सोनम पतीचे कपडे फाडत त्याच्यावर हल्ला करु लागते. ती सुरुवातीला पतीची काॅलर पकडते आणि त्यातून झालेल्या झटापटीत त्याचा शर्ट देखील फाटतो. यानंतर संतापलेला पती तोच फाटलेला शर्ट पत्नी सोनमच्या अंगावर फेकतो आणि तिथून निघून जातो. हा भांडणामागचं नेमकं कारण काय होत ते तर स्पष्ट झालं नाही पण व्हिडिओतील दृष्यांना मात्र नक्कीच सर्वांना थक्क करुन सोडलं.

नात्यातील दुरावा हा कोणत्याही कारणामुळे वाढू शकतो पण कोणत्या वेळी कधी आणि कुठे कशी प्रतिक्रिया द्यावी याचे भान आपल्याला असायला हवे. बऱ्याचदा जोडपे सार्वजनिक ठिकाणी आपली मर्यादा ओलांडताना दिसतात जे फार चुकीचे आहे. व्हिडिओतही असेच काहीसे दृष्य दिसले ज्यानंतर नातेसंबंधातील परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral

व्हिडिओ @mkhqa119 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मेरठमध्ये पत्नीने पतीचा कॉलर पकडला आणि त्याचे कपडे फाडले. पतीने तो फाटलेला शर्ट पत्नीच्या तोंडावर भिरकावला. सोनम आणि संचित यांच्यातील कौटुंबिक वाद घराबाहेर रस्त्यावर येऊन पोहोचला’. ही घटना सध्या इंटरनेटवर चांगलीच चर्चेत असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घडलेल्या प्रकारावर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “सार्वजनिक ठिकाणी वागण्यालाही काही मर्यादा असतात”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजकाल लोकांना कॅमेऱ्यासमोर काहीही करायची सवय झाली आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “पण त्या दोघांमध्ये नक्की कशावरुन वाद सुरु होता?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Meerut couple high voltage drama wife tears husbands shirt on road video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral
1

सीजेपीच्या आंदोलनात श्वानाची वाईल्ड कार्ड एंट्री, विद्यार्थ्यांना पाहताच केला जल्लोष; Video Viral

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral
2

नोकरीचा राजीनामा देत पोलीस अधिकारी पोहोचला जंतर-मंतर; म्हणाला, ‘भावांवर गोळी झाडू शकत नाही’; Video Viral

बाईक की टाॅयलेट? तरुणाचा जुगाड इतका अनोखा की पाहून यूजर्सच्या भुवया उंचावल्या, Video Viral
3

बाईक की टाॅयलेट? तरुणाचा जुगाड इतका अनोखा की पाहून यूजर्सच्या भुवया उंचावल्या, Video Viral

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral
4

‘या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत…’, CJP आंदोलनादरम्यान राजनाथ सिंह यांचा जुना Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कॉलर पकडली, शर्ट फाडला… मेरठच्या रस्त्यावर पत्नीने पतीची काढली इज्जत; Video Viral

कॉलर पकडली, शर्ट फाडला… मेरठच्या रस्त्यावर पत्नीने पतीची काढली इज्जत; Video Viral

Jul 26, 2026 | 09:48 AM
Mumbai Local Update: लोकलमधील चोरी, हाणामाऱ्या रोखण्यासाठी सर्व डब्यांवर सीसीटीव्हीची नजर

Mumbai Local Update: लोकलमधील चोरी, हाणामाऱ्या रोखण्यासाठी सर्व डब्यांवर सीसीटीव्हीची नजर

Jul 26, 2026 | 09:25 AM
Pralhad Joshi: शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे अतिरिक्त पदभार; पण पगार का वाढणार नाही? जाणून घ्या नेमके कारण..

Pralhad Joshi: शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे अतिरिक्त पदभार; पण पगार का वाढणार नाही? जाणून घ्या नेमके कारण..

Jul 26, 2026 | 09:24 AM
मुंबईची तहान भागवणाऱ्या तलावांमध्ये ८३.६८% साठा! पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ, तरी पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय अद्याप नाही

मुंबईची तहान भागवणाऱ्या तलावांमध्ये ८३.६८% साठा! पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ, तरी पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय अद्याप नाही

Jul 26, 2026 | 09:00 AM
कौटुंबिक वादातून विवाहितेची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

कौटुंबिक वादातून विवाहितेची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jul 26, 2026 | 09:00 AM
Kitchen Vastu: सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे? जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचा नियम

Kitchen Vastu: सकाळी स्वयंपाकघरात सर्वप्रथम काय स्वच्छ करावे? जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचा नियम

Jul 26, 2026 | 08:50 AM
Crime News: LLB परीक्षेसाठी घराबाहेर पडली अन् कायमची बेपत्ता! पत्नीने भेट दिलेल्या थारमध्येच गोळी झाडून हत्या

Crime News: LLB परीक्षेसाठी घराबाहेर पडली अन् कायमची बेपत्ता! पत्नीने भेट दिलेल्या थारमध्येच गोळी झाडून हत्या

Jul 26, 2026 | 08:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा