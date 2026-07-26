कॉलर पकडली, शर्ट फाडला... मेरठच्या रस्त्यावर पत्नीने पतीची काढली इज्जत; Video Viral

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ही घटना मेरठच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील व्हिक्टोरिया पार्कजवळ घडली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत सोनम आणि तिचा पती संचित भारती या दोघांमध्ये मोठा वाद सुरु असतो. हा वाद पुढे इतका वाढतो की पत्नी सोनम पतीचे कपडे फाडत त्याच्यावर हल्ला करु लागते. ती सुरुवातीला पतीची काॅलर पकडते आणि त्यातून झालेल्या झटापटीत त्याचा शर्ट देखील फाटतो. यानंतर संतापलेला पती तोच फाटलेला शर्ट पत्नी सोनमच्या अंगावर फेकतो आणि तिथून निघून जातो. हा भांडणामागचं नेमकं कारण काय होत ते तर स्पष्ट झालं नाही पण व्हिडिओतील दृष्यांना मात्र नक्कीच सर्वांना थक्क करुन सोडलं.
नात्यातील दुरावा हा कोणत्याही कारणामुळे वाढू शकतो पण कोणत्या वेळी कधी आणि कुठे कशी प्रतिक्रिया द्यावी याचे भान आपल्याला असायला हवे. बऱ्याचदा जोडपे सार्वजनिक ठिकाणी आपली मर्यादा ओलांडताना दिसतात जे फार चुकीचे आहे. व्हिडिओतही असेच काहीसे दृष्य दिसले ज्यानंतर नातेसंबंधातील परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
UP: In Meerut, wife grabbed husband’s collar, tore his clothes. Husband threw the torn shirt at wife’s face. Sonam and Sanchit’s family dispute spilled from home to the street. pic.twitter.com/ISbsJe6VaZ — mkhqa (@mkhqa119) July 25, 2026
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व्हिडिओ @mkhqa119 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर या घटनेचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मेरठमध्ये पत्नीने पतीचा कॉलर पकडला आणि त्याचे कपडे फाडले. पतीने तो फाटलेला शर्ट पत्नीच्या तोंडावर भिरकावला. सोनम आणि संचित यांच्यातील कौटुंबिक वाद घराबाहेर रस्त्यावर येऊन पोहोचला’. ही घटना सध्या इंटरनेटवर चांगलीच चर्चेत असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घडलेल्या प्रकारावर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “सार्वजनिक ठिकाणी वागण्यालाही काही मर्यादा असतात”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजकाल लोकांना कॅमेऱ्यासमोर काहीही करायची सवय झाली आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “पण त्या दोघांमध्ये नक्की कशावरुन वाद सुरु होता?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.