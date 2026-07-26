ओठांवर येईल नॅचरल गुलाबी रंग! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून घरीच तयार करा लिपबाम, विकतचे प्रॉडक्ट वापरणे कायमचे जा विसरून

सुंदर दिसण्यासाठी सर्वच महिला वेगवेगळे स्किन केअर रुटीन फॉलो करतात. फेसवॉश, फेसपॅक, सनस्क्रीन, लिपबाम, टोनर इत्यादी अनेक गोष्टी चेहऱ्यावर कायमच लावल्या जातात. त्वचेची वेगवेगळ्या पद्धतीने काळजी घेतली जाते. पण कायमच चेहऱ्याची काळजी घेतली जाते. ओठांच्या त्वचेकडे व्यवस्थित लक्ष दिले जात नाही. ओठांवर त्वचा निस्तेज आणि काळी पडल्यानंतर बाजारात उपलब्ध असलेले वेगवेगळे प्रॉडक्ट किंवा लिपबाम लावून ओठांवर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण तरीसुद्धा ओठ चमकदार किंवा गुलाबी दिसत नाही. मेकअप केल्यानंतर ओठांवर लिपस्टिक किंवा लिपबाम लावले जाते. लिपबाम लावल्यामुळे ओठांवरील त्वचा हायड्रेट राहण्यासोबतच ओठ मऊ दिसतात.(फोटो सौजन्य – istock)
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त्वचेच्या सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी ओठांवर लिपस्टिक लावली जाते. पण ओठांवर लावलेली लिपस्टिक वेळीच स्वच्छ न केल्यामुळे ओठांवरील त्वचा काळी होऊन जाते आणि डेड स्किन जमा होण्यास सुरुवात होते. ओठांवर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी महिला वेगवगळ्या लीप ट्रीटमेंट किंवा लीप स्क्रब करतात. पण यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला गुलाबी आणि मुलायम ओठांसाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वापर करून लिपबाम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गुलाबाच्या पाकळ्या ओठ हायड्रेट करण्यास मदत करतात.
लिपबाम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गुलाबाच्या पाकळ्या पाण्याने स्वच्छ धुवून कॉटनच्या कपड्यावर कोरड्या होण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर गुलाबाच्या पाकळ्या ठेचून खोबरेल तेलात मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण डबल बॉईलर पद्धतीने गरम करा. यामुळे गुलाबाच्या पाकळ्यांचा अर्क तेलात मिक्स होईल. तयार केलेले मिश्रण गाळून घ्या आणि त्यात विटामिन ई कँप्सूल मिक्स करा. त्यानंतर त्यात मध, व्हॅसलिन घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण ७ ते १० मिनिटं व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. यामुळे क्रिमी टेक्स्चर येईल. तयार केलेले लिपबाम काचेच्या हवाबंद डब्यात भरून ठेवा . जेणेकरून छान सेट होईल. लिपबाम व्यवस्थित टिकून राहण्यासाठी फ्रिजमध्ये ठेवावे.
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गुलाबाच्या पाकळ्या ओठांचा नैसर्गिक रंग कायम टिकवून ठेवतात. ओठांवर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी आणि ओठ हायड्रेट ठेवण्यासाठी घरी बनवलेले लिपबाम ओठांवर लावावे. मधाच्या वापरामुळे काळवंडलेला रंग सुधारण्यास मदत होते आणि ओठ मऊ होतात. दिवसाभरातुन दोनदा किंवा तीनदा ओठांवर लिपबाम लावल्यास ओठ मऊ होतील.