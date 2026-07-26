WhatsApp Update: व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! iPhone यूजर्सना मिळणार नवं अपडेट, आता iMessage सारखा असणार चॅटचा लूक

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Wabetainfo.com च्या रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सॲप आयओएससाठी एक रीडिजाइन करण्यात आलेल्या मेसेज बबलची चाचणी करत आहे. नवीन इंटरफेस सध्या लेटेस्ट टेस्टफ्लाईट बिल्ड चालवणाऱ्या निवडक बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे. रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, स्टेबल ॲप स्टोअरवाल्या काही यूजर्सना देखील हा बदल पाहायला मिळू शकतो. रिडिझाईन करण्यात आलेले चॅट बबल्स iOS वर्जन 26.29.10.70 साठी व्हॉट्सॲप बीटामध्ये आढळून आले आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
रिपोर्टमध्ये एक स्क्रीनशॉट देखील शेअर करण्यात आला आहे. जो जुन्या आणि नव्या मेसेज बबल डिझाईनमधील अंतर हायलाईट करतो. सध्याच्या मेसेज बबल्समध्ये हलके राउंडेड कॉर्नर्स आहेत, तर नवीन डिझाईनमध्ये अधिक गोलाकार आणि सौम्य आकार आहे. हे लेटेस्ट स्टाईलमध्ये ॲपलच्या आयमेसेजच्या चॅट बबल्स सारखा दिसतो. हा नवीन बदल ॲपलच्या लिक्विड ग्लास डिझाइन लँग्वेजला देखील पूरक आहेत.
हे रिडिझाईन चॅट्समध्ये मीडिया कंटेट पाहण्याची पद्धत देखील बदलणार आहे. रिपोर्टमध्ये असं सांगितलं आहे की, फोटोज, व्हिडीओ आणि GIFs आता व्हॉट्सॲपमध्ये ट्रेडिशनल बॉर्डरवाल्या मेसेज बबल्समध्ये दिसणार नाहीत. तर आता हा कंटेट बॉर्डरशिवाय दिसणार आहे. येत्या काही आठवड्यांत हे अपडेट जास्तीत जास्त यूजर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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व्हॉट्सॲप येत्या काही आठवड्यांत अनेक नवीन फीचर्स लाँच करण्याची देखील तयारी करत आहे. अलीकडेच, व्हॉट्सॲप एका नवीन सुरक्षा फीचरची चाचणी करताना आढळले होते, ज्यामुळे यूजर्सना त्यांचा सध्याचा टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन पिन बदलून पासवर्ड वापरता येईल. तसेच, कंपनीने आपल्या अँड्रॉइड आणि आयओएस ॲप्सच्या स्टेबल आणि बीटा या दोन्ही वर्जन्समध्ये युझरनेम सपोर्ट जोडल्याचेही वृत्त आहे.