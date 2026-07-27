Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

हिरो मोटोकॉर्पचा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रँड विडा (VIDA) आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात दाखल झाला आहे. कंपनीने ‘सीजी मोटर्स’ सोबतच्या भागीदारीतून नेपाळमध्ये आपले ई-स्कूटर्स आणि मुलांसाठीची खास ई-बाईक लाँच केली आहे. हिरो मोटोकॉर्पने आपल्या ब्रँडच्या जागतिक विस्तारासाठी नेपाळची पहिली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून निवड केली आहे.
सीजी मोटर्स ही नेपाळमधील प्रसिद्ध ‘चौधरी ग्रुप’चा भाग आहे. हिरो मोटोकॉर्पने २०१४ मध्ये नेपाळच्या बाजारात प्रवेश केला होता आणि गेली १० पेक्षा जास्त वर्षे कंपनी तिथे आपल्या बाईक्स आणि स्कूटर्सची विक्री करत आहे.
नेपाळमध्ये लाँच झालेले मॉडेल्स आणि वैशिष्ट्ये
कंपनीने या लाँचमध्ये VIDA VX2 Go, VIDA VX2 Plus या दोन ई-स्कूटर्स आणि ४ ते १० वयोगटातील मुलांसाठी VIDA Dirt.E K3 ही खास ऑफ-रोड ई-बाईक सादर केली आहे.
१. विडा VX2 गो (VIDA VX2 Go)
२. विडा VX2 प्लस (VIDA VX2 Plus)
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मुलांसाठी ‘Dirt.E K3’ ऑफ-रोडर ई-बाईक
नेपाळच्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात आधीपासूनच TVS iQube, Bajaj Chetak Electric आणि Ather Rizta यांसारख्या भारतीय ब्रँड्सचा दबदबा आहे. आता हिरोच्या ‘विडा’च्या आगमनाने या बाजारातील स्पर्धा आणखी रंजक होणार आहे.