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Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

हिरो मोटोकॉर्पने 'सीजी मोटर्स' सोबतच्या भागीदारीतून नेपाळमध्ये आपल्या 'विडा' ब्रँडचे जागतिक पदार्पण केले आहे. याअंतर्गत VX2 Go, VX2 Plus या ई-स्कूटर्स आणि ४ ते १० वयोगटातील मुलांसाठी Dirt.E K3 ई-बाईक नेपाळच्या बाजारात लाँच करण्यात आली आहे.

Hero: हिरोच्या ‘विडा’ ब्रँडचे नेपाळमध्ये पदार्पण; VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि Dirt.E K3 ई-बाईक बाजारात
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विस्तार
  • हिरो मोटोकॉर्पने नेपाळमध्ये ‘विडा’ ब्रँडची ई-स्कूटर्स आणि मुलांची ई-बाईक लाँच करून जागतिक विस्तार सुरू केला.
  • VX2 Plus मध्ये १४० किमी रेंज, ९० किमी/तास टॉप स्पीड आणि १८-डिग्री चढाई क्षमता उपलब्ध आहे.
  • मुलांसाठीची Dirt.E K3 ई-बाईक रिमूव्हेबल बॅटरी, ३ स्पीड मोड्स आणि ॲप नियंत्रणासह येते.

हिरो मोटोकॉर्पचा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रँड विडा (VIDA) आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात दाखल झाला आहे. कंपनीने ‘सीजी मोटर्स’ सोबतच्या भागीदारीतून नेपाळमध्ये आपले ई-स्कूटर्स आणि मुलांसाठीची खास ई-बाईक लाँच केली आहे. हिरो मोटोकॉर्पने आपल्या ब्रँडच्या जागतिक विस्तारासाठी नेपाळची पहिली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून निवड केली आहे.

सीजी मोटर्स ही नेपाळमधील प्रसिद्ध ‘चौधरी ग्रुप’चा भाग आहे. हिरो मोटोकॉर्पने २०१४ मध्ये नेपाळच्या बाजारात प्रवेश केला होता आणि गेली १० पेक्षा जास्त वर्षे कंपनी तिथे आपल्या बाईक्स आणि स्कूटर्सची विक्री करत आहे.

नेपाळमध्ये लाँच झालेले मॉडेल्स आणि वैशिष्ट्ये

कंपनीने या लाँचमध्ये VIDA VX2 Go, VIDA VX2 Plus या दोन ई-स्कूटर्स आणि ४ ते १० वयोगटातील मुलांसाठी VIDA Dirt.E K3 ही खास ऑफ-रोड ई-बाईक सादर केली आहे.

१. विडा VX2 गो (VIDA VX2 Go)

  • किंमत: NPR ₹२,९९,९०० (नेपाळी रुपये)
  • बॅटरी: २.२ kWh (रिमूव्हेबल)
  • रेंज: ७५ किमी (वास्तविक रेंज)
  • टॉप स्पीड: ७० किमी/तास
  • वेग: ४.२ सेकंदात ० ते ४० किमी/तास
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२. विडा VX2 प्लस (VIDA VX2 Plus)

  • किंमत: NPR ₹३,९९,९०० (नेपाळी रुपये)
  • बॅटरी: ४.४ kWh (२.२ kWh च्या दोन रिमूव्हेबल बॅटऱ्या)
  • रेंज: १४० किमी (वास्तविक रेंज)
  • टॉप स्पीड: ९० किमी/तास
  • वेग: ३.१ सेकंदात ० ते ४० किमी/तास
  • चढाई क्षमता: नेपाळच्या डोंगराळ रस्त्यांसाठी उपयुक्त अशी १८-डिग्री चढाव चढण्याची क्षमता.
इतर वैशिष्ट्ये: दोन्ही स्कूटर्स ‘डीसी फास्ट चार्जिंग’ला सपोर्ट करतात, ज्यामुळे केवळ ६५ मिनिटांत ० ते ८०% चार्जिंग होते. याशिवाय, बॅटरी काढून घरातल्या ५ अँपिअरच्या साध्या सॉकेटवरही चार्ज करता येते. ‘My VIDA’ ॲपद्वारे नेव्हिगेशन, जिओ-फेन्सिंग, कॉल/एसएमएस अलर्ट आणि ओव्हर-द-एयर (OTA) अपडेट्स यांसारखे स्मार्ट फीचर्स मिळतात.

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मुलांसाठी ‘Dirt.E K3’ ऑफ-रोडर ई-बाईक

  • किंमत: NPR ₹१,९९,९०० (नेपाळी रुपये)
  • विशेषता: मुलांच्या शारीरिक वाढीनुसार ही बाईक स्मॉल, मिडीयम आणि लार्ज अशा आकारात ॲडजस्ट केली जाऊ शकते.
  • मोटर व बॅटरी: ३५०W मोटर आणि ३६०Wh रिमूव्हेबल बॅटरी. एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यावर ही ३ तास चालवता येते.
  • सुरक्षा आणि पालकांचे नियंत्रण: पालक ॲपद्वारे या बाईकचा वेग नियंत्रित करू शकतात. यात ८-९ किमी/तास, १७-१८ किमी/तास आणि २३-२४ किमी/तास असे तीन स्पीड मोड्स दिले आहेत.
  • पुरस्कार: या ई-बाईकला ‘रेड डॉट डिझाइन अवॉर्ड २०२५’ आणि ‘CES इनोव्हेशन अवॉर्ड २०२६’ मिळाला आहे.
बाजारातील स्पर्धा

नेपाळच्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारात आधीपासूनच TVS iQube, Bajaj Chetak Electric आणि Ather Rizta यांसारख्या भारतीय ब्रँड्सचा दबदबा आहे. आता हिरोच्या ‘विडा’च्या आगमनाने या बाजारातील स्पर्धा आणखी रंजक होणार आहे.

Web Title: Hero motocorp vida global debut nepal vx2 scooters dirte k3

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:56 PM

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