सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या विजयी जल्लोषावरून शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी ठाकरे बंधूंवर टीकेची झोड उठवली.

'बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?' प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

'बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?' प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रकाश महाजन यांचा ठाकरे बंधूंवर जोरदार हल्लाबोल
  • शिवाजी पार्कवरील विजयी जल्लोषावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
  • राज ठाकरेंच्या वक्तव्यावरही महाजनांची टीका
 

मुंबई: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या विजयी जल्लोषावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ठाकरे बंधूंनी आंदोलनाच्या यशाचा आनंदोत्सव साजरा केल्यानंतर महाजन यांनी त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

प्रकाश महाजन म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनतेने ठाकरे कुटुंबाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले होते. मात्र, आज राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांना वेगळी भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यांनी ठाकरे बंधूंनी आंदोलनादरम्यान केलेल्या काही विधानांचा संदर्भ देत त्यांच्यावर उपरोधिक टीका केली.

Rohit Pawar News: TET घोटाळ्यातील आरोपी आणि भाजप नेत्याचे आर्थिक कनेक्शन ! रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

“बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय?”

महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना, “बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच “झुरळाला विष्णूचा अवतार म्हणण्याची वेळ आली आहे,” अशी खोचक टिप्पणी करत त्यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या राजकीय भूमिकेवर टीका केली. बाळासाहेब ठाकरे यांना वाघाची उपमा दिली जायची, मात्र त्यांच्या वारसांकडून होत असलेली भाष्ये पाहून आश्चर्य वाटत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

राज ठाकरेंवरही निशाणा

राज ठाकरे यांच्यावरही प्रकाश महाजन यांनी टीका केली. “जेनझीने झिंज्या उपटल्या” या वक्तव्याचा उल्लेख करत त्यांनी त्याची खिल्ली उडवली. राज ठाकरे हे महाराष्ट्रातील प्रभावी नेते असून त्यांच्याकडे राज्याच्या पलीकडेही वातावरण बदलण्याची क्षमता आहे. मात्र, त्यांनी अशा प्रकारच्या राजकीय भाषेचा आधार घेऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महाजन यांनी पुढे म्हटले की, शिवाजी पार्कवरील जल्लोषातून युवकांना कोणता संदेश दिला जात आहे, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणाचा काही पक्ष आपल्या फायद्यासाठी वापरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

Aditi Tatkare: ‘१५०० रुपये मिळताच महिलांची बाजारात…’; वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विविध पक्षांकडून परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका बाजूला विरोधक हा निर्णय विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय असल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील नेते या प्रकरणाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत शिवाजी पार्कवरील विजयी जल्लोष आणि त्यानंतर सुरू झालेली आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापवण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Web Title: Prakash mahajan slams uddhav raj thackeray shivaji park victory rally

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 03:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा शेवट नाही’; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच – नसीम खान
1

‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा शेवट नाही’; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच – नसीम खान

‘फडणवीस साहेब, किती अंधभक्ती करणार?’ धर्मेंद्र प्रधानांच्या समर्थनावरून रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल
2

‘फडणवीस साहेब, किती अंधभक्ती करणार?’ धर्मेंद्र प्रधानांच्या समर्थनावरून रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल

‘धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता “टोलकरी गडकरीं”; हर्षवर्धन सपकाळांची जोरदार टीका, गडकरींच्या राजीनाम्यावरून मोठ्या चर्चाना उधाण
3

‘धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता “टोलकरी गडकरीं”; हर्षवर्धन सपकाळांची जोरदार टीका, गडकरींच्या राजीनाम्यावरून मोठ्या चर्चाना उधाण

‘दिपकेंची जात आडवी आली का?’ तिरंगा रॅलीवरून गुणरत्न सदावर्तेंचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात
4

‘दिपकेंची जात आडवी आली का?’ तिरंगा रॅलीवरून गुणरत्न सदावर्तेंचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

‘बाळासाहेबांचा नातू स्वतःला झुरळ म्हणतो, तर बाप काय म्हणतो ?’ प्रकाश महाजनांचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Jul 27, 2026 | 03:54 PM
Russia Economy: पुतीन सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! 25 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाने विकले 44 टन सोने, आता हिऱ्यांचा लिलाव

Russia Economy: पुतीन सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट! 25 वर्षांत पहिल्यांदाच रशियाने विकले 44 टन सोने, आता हिऱ्यांचा लिलाव

Jul 27, 2026 | 03:51 PM
सह्याद्रीच्या कुशीतला ‘स्वर्ग’; डोंगर दऱ्यांतील Raghuveer घाटात यंदा पर्यटनाला ब्रेक

सह्याद्रीच्या कुशीतला ‘स्वर्ग’; डोंगर दऱ्यांतील Raghuveer घाटात यंदा पर्यटनाला ब्रेक

Jul 27, 2026 | 03:51 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Guru Purnima 2026: गुरुपौर्णिमा विविध संप्रदायांमध्ये कशी साजरी केली जाते? जाणून घ्या संप्रदायातील महत्त्व

Guru Purnima 2026: गुरुपौर्णिमा विविध संप्रदायांमध्ये कशी साजरी केली जाते? जाणून घ्या संप्रदायातील महत्त्व

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट

Bhootam Bhayam Song: मिका सिंग आणि श्रीमान लिजेंडची जुगलबंदी! ‘भूतम भयम्’चं ‘हॅपी न्यू इयर’ गाणं ठरतंय सुपरहिट

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा