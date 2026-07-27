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सह्याद्रीच्या कुशीतला ‘स्वर्ग’; डोंगर दऱ्यांतील Raghuveer घाटात यंदा पर्यटनाला ब्रेक

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:51 PM IST
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सारांश

रघुवीर घाट हा कोकणातील लोकप्रिय पावसाळी पर्यटनस्थळांपैकी एक असला तरी मानवी जीविताचे संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्ती टाळणे हेच प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सह्याद्रीच्या कुशीतला ‘स्वर्ग’; डोंगर दऱ्यांतील Raghuveer घाटात यंदा पर्यटनाला ब्रेक

रघुवीर घाट (फोटो- istockphoto)

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विस्तार
  • डोंगर दऱ्यांतील रघुवीर घाटात यंदा पर्यटनाला ब्रेक
  • मुसळधार पावसाने अनेक दरड कोसळीच्या घटना
  • रघुवीर घाट पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण 
देवेंद्र जाधव/ खेड: कोकणात पावसाची चाहूल लागताच सह्याद्री नव्या रूपात खुलतो. डोंगररांगा हिरव्या शालीने नटतात, कडेकपारींमधून शुभ्र जलधारा कोसळू लागतात आणि दाट धुक्याची चादर संपूर्ण परिसराला रहस्यमय रूप देते. या निसर्गोत्सवाचा सर्वांत मोहक अविष्कार पाहायचा असेल, तर खेड तालुक्यातील रघुवीर घाट हे निसर्गप्रेमींसाठी स्वप्नवत ठिकाण ठरते. खेड शहरापासून सुमारे ३२ किलोमीटर अंतरावर खोपीमार्गे असलेला हा घाट पावसाळ्यात अक्षरशः स्वर्गात रूपांतरित होतो. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ७६० मीटर उंचीवर आणि १४ किलोमीटर लांबीचा हा घाट सह्याद्रीच्या कुशीतून वळणावळणाने पुढे सरकतो. एका बाजूला खोल दऱ्या, दुसऱ्या बाजूला आकाशाला भिडणारे कडे आणि मधोमध धुक्यात हरवलेला रस्ता है दृश्य प्रत्येक पर्यटकाच्या मनात कायमचे घर करून जाते.

१४ गावांचा एक जीवनदुवा

रघुवीर घाटाचे खरे सौंदर्य पावसाळ्यातच खुलते, डोंगरांच्या कुशीतून कोसळणारे २७ हून अधिक नैसर्गिक धबधबे, सतत बरसणारा पाऊस, थंडगार वारे आणि दाट धुक्यात हरवलेली निसर्गरम्य वाट प्रत्येक क्षण अविस्मरणीय बनवते. फेसाळणाऱ्या धबधब्यांच्या सान्निध्यात चिंब भिजण्याचा आनंद शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच दरवर्षी हजारो पर्यटक या घाटाकडे आकर्षित होतात. रघुवीर घाट हा केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर कांदोटी खोऱ्यातील शिंदी, वळवण, उचाट, चकदेव, बन, निवळी, वाघावळे, म्हाळुंगे, सालोशी, कांदाट, अकल्पे, मोरणी अशा १४ गावांचा जीवनदुवा आहे.

Monsoon Tourism : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दरडीच्या धोक्यामुळे रघुवीर घाट १० ऑगस्टपर्यंत बंद; पर्यटकांना नो-एंट्री

अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग
महाबळेश्वर तालुक्याशी जोडणारा हा माम स्थानिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र यंदाच्या मुसळधार पावसाने या निसर्गरम्य घाटालाही मोठा फटका बसला आहे. अनेका ठिकाणी दरडी कोसळल्या असून रस्ते खचल आहेत. मोठमोठे दगड आणि मातीचा भराब रस्त्यावर आल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे अनेक गावे सपर्कहीन झाली असून पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनान घाटातील पर्यटनाला १० ऑगस्टपर्यंत बंदी घातल आहे. रघुवीर घाटाचे सौंदर्य जितके मोहक तितकेच ते धोकादायकही आहे. मुसळधा पावसात दरडी कोसळण्याचा धोका कायम असल्याने या परिसरात सुरक्षिततेला सर्वोच् प्राधान्य दिले जात आहे.

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सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य

रघुवीर घाट हा कोकणातील लोकप्रिय पावसाळी पर्यटनस्थळांपैकी एक असला तरी मानवी जीविताचे संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्ती टाळणे हेच प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे १० ऑगस्टपर्यंत पर्यटकांनी रघुवीर घाटात जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Web Title: Number of tourists visiting raghuvir ghat dropped due to landslides during the monsoon season khed konkan news

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:51 PM

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