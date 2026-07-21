हिरो मोटोकॉर्पची जर्मनीच्या मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री; Xpulse 200 4V अन् 200 Pro बाईक्स लाँच!

ऑटोमोबाईल विश्वातील भारताचे सुवर्नांकित नाव म्हणजे हिरो मोटोकॉर्प. या प्रसिद्ध दुचाकी उत्पादक कंपनीने जर्मनीच्या बाजारपेठेत अधिकृतपणे प्रवेश केला आहे. यासह जर्मनी ही हिरो मोटोकॉर्पची युरोपमधील ५ वी, तर जागतिक स्तरावरील ५३ वी बाजारपेठ ठरली आहे. ऑस्ट्रिया स्थित KSR ग्रुप सोबतच्या वितरक भागीदारीद्वारे कंपनी आपली ‘युरो ५+’ मानकांनुसार बनवलेली वाहने जर्मनीत विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे.
या लाँचिंगचा सोहळा जर्मनीतील प्रमुख ऑटोमोबाईल केंद्रांपैकी एक असलेल्या ‘मोटरवर्ल्ड मेटझिंगन’ येथे पार पडला. या वेळी आयोजित केलेल्या अर्बन रायडिंग अनुभवाच्या माध्यमातून पाहुण्यांना हिरोच्या नवीन वाहनांची चाचणी घेण्याची संधी मिळाली.
XPulse 200 4V सिरीज आघाडीवर
जर्मनीत हिरो मोटोकॉर्पच्या पोर्टफोलिओचे नेतृत्व XPulse 200 4V सिरीज करत आहे. यामध्ये XPulse 200 4V आणि ऑफ-रोडिंगसाठी विशेष डिझाइन केलेली XPulse 200 Pro या दोन मॉडेल्सचा समावेश आहे. दोन्ही बाइक्स युरो ५+ मानकांनुसार तयार करण्यात आल्या आहेत.
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या गाड्यांमध्ये Road, Off-Road आणि Rally हे तीन ABS मोड्स आहेत. याव्यतिरिक्त ब्लूटूथ नेव्हिगेशन, LCD इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि LED प्रोजेक्ट हेडलाइट्स हे दोन्ही मॉडेल्समध्ये स्टँडर्ड म्हणून मिळतात.
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विक्रीचे नेटवर्क आणि वॉरंटी
KSR ग्रुप सुरुवातीला जर्मनीतील प्रमुख शहरांमध्ये २८ पेक्षा जास्त अधिकृत डीलरशिप्स आणि सर्व्हिस सेंटर्सद्वारे हिरोच्या गाड्यांची विक्री करेल. तसेच येत्या काळात हे जाळे वेगाने वाढवण्याची योजना आहे. हिरो मोटोकॉर्प ग्राहकांना ५ वर्षांची वॉरंटी देणार आहे.
अधिकारी काय म्हणाले?
संजय भान एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट ग्लोबल बिझनेस, हिरो मोटोकॉर्प म्हणाले, “हिरो मोटोकॉर्पच्या जागतिक प्रवासात जर्मनीतील प्रवेश हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. इटली, स्पेन, फ्रान्स आणि युकेमधील यशांतर युरोपमधील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करणे हे आमच्या जागतिक व्यवसायाची ताकद आणि या प्रदेशातील दीर्घकालीन वचनबद्धता दर्शवते.”
यूके, फ्रान्स, स्पेन आणि इटलीनंतर आता जर्मनीमध्ये प्रवेश केल्यामुळे हिरो मोटोकॉर्पची जागतिक उपस्थिती आता ५३ देशांमध्ये पसरली आहे.