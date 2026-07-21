बाईक सुरक्षित ठेवायची असेल तर ‘स्टँड’कडे दुर्लक्ष करू नका; अपघातापासून वाचण्यासाठी ५ सोप्या टिप्स! आत्ताच पाहून घ्या

आपण आपल्या बाईकच्या इंजिनची, मायलेजची आणि लूकची खूप काळजी घेतो. पण गाडी ज्याच्या भरवशावर उभी राहते, त्या ‘स्टँड’ कडे आपले सहसा दुर्लक्ष होते. दुचाकीचा स्टँड खराब झाला, तर गाडी पडण्याचा आणि मोठे नुकसान होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच, बाईकच्या स्टँडची काळजी कशी घ्यावी, याच्या काही सोप्या टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत:
१.वेळेवर ऑयलिंग आणि ग्रीसिंग करणे आवश्यक
स्टँड सतत माती, पाणी आणि कचऱ्याच्या संपर्कात येत असल्याने त्याचा सांधा कडक होतो. त्यामुळे आठवड्यातून किंवा पंधरवड्यातून एकदा स्टँडच्या स्प्रिंगवर आणि जॉइंटवर थोडे वंगण किंवा ग्रीस लावावे. यामुळे स्टँड लावताना किंवा काढताना त्रास होत नाही आणि तो गंजत नाही.
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२.स्प्रिंगच्या ताणाची तपासणी
स्टँडला जोडलेली स्प्रिंग ही सर्वात महत्त्वाची असते. जर स्प्रिंग सैल झाली, तर चालत्या गाडीत स्टँड अचानक खाली पडू शकतो, ज्यामुळे मोठा अपघात होऊ शकतो. स्प्रिंगचा ताण व्यवस्थित आहे की नाही, हे वेळोवेळी तपासा. स्प्रिंग गंजली किंवा सैल झाली असल्यास ती मेकॅनिककडून लगेच बदलून घ्या. मध्यरस्त्यात स्प्रिंग सैल होऊन पडली असेल तर तात्पुरती मार्तुलने ताणून जोडू शकता. पण खराब झालेली स्प्रिंग बदलानेच योग्य ठरेल.
३.वजनाचा अतिवापर टाळा
अनेक लोकांना सवय असते की गाडी साईड स्टँडवर उभी असतानाही ते गाडीवर येऊन बसतात. साईड स्टँड हा केवळ गाडीचा समतोल राखण्यासाठी असतो, संपूर्ण भार पेलण्यासाठी नाही. असे केल्याने स्टँड वाकतो किंवा त्याची चेसिस जोडणारी जागा कमकुवत होते. त्यामुळे गाडीवर बसण्यापूर्वी स्टँड नेहमी वर करा.
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४.योग्य जागीच गाडी उभी करा
गाडी पार्क करताना जमीन कशी आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. चिखलात, वाळूत किंवा चढ-उताराच्या रस्त्यावर साईड स्टँडवर गाडी लावल्यास ती घसरून पडण्याची शक्यता असते. अशा ठिकाणी नेहमी मेन स्टँडचा वापर करा. तसेच, पावसाळ्यात स्टँडच्या खाली लोखंडी किंवा प्लॅस्टिकची प्लेट ठेवल्यास स्टँड जमिनीत रुतत नाही.
५.गंज आणि घाणीपासून संरक्षण
गाडी धुताना स्टँडचा खालचा भाग नीट स्वच्छ करा. तिथे साचलेली माती गंज पकडण्यास कारणीभूत ठरते. जर स्टँडचा रंग उडाला असेल, तर त्याला अँटी-रस्ट कोटिंग किंवा साधा काळा रंग देऊन घ्या, जेणेकरून त्याचे आयुष्य वाढेल.
बाईकचा स्टँड हा जरी छोटा भाग असला, तरी तो तुमच्या महागड्या गाडीला सुरक्षित ठेवतो. त्यामुळे प्रत्येक सर्व्हिसिंगच्या वेळी मेकॅनिकला सांगून स्टँडची आवर्जून तपासणी करून घ्या.