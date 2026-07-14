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Uttar Pradesh Crime : पत्नीला परत मिळवायचं असेल तर आईला मारुन टाक… सासूच्या अटीवर मुलाने आईला दिले विष

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

Crime News : पत्नी घर सोडून गेली आणि सासूने केली आईच्या हत्येची मागणी! उत्तर प्रदेशच्या आग्रा जिल्ह्यातून गुन्ह्याची धक्कादायक बातमी समोर येत असून पोलिसांनी संबंधितांना अटक केली आहे.

Uttar Pradesh Crime : पत्नीला परत मिळवायचं असेल तर आईला मारुन टाक... सासूच्या अटीवर मुलाने आईला दिले विष

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे कौटुंबिक वादातून धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
  • एका व्यक्तीविरुद्ध गंभीर आरोपांनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
  • प्रकरणात आणखी एका नातेवाईकाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असून पोलिस सर्व बाजूंनी चौकशी करत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या आग्रा जिल्ह्यातून एक अत्यंत खळबळजनक घटना समोर येत आहे. सासूच्या अटीचा मान राखत मुलाने टोकाचे पाऊल उचलले आणि आईचाच काटा काढला. आरोपी मुलाल पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्यावर FIR दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सासूवरही गंभीर आरोप असून पोलिस सर्व बाजूंचा सखोल तपास करत आहेत. सदर घटना ही पिनाहट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बरपुरा गावात घडली आहे. चला काय प्रकरण ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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समोर आलेल्या वृत्तानुसार, घटना ९ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास घडली. रवींद्र नावाच्या व्यक्तीने कथितरित्या छोलेच्या भाजीत विष मिसळून आपली आई राममूर्ति हिला ते खाऊ घातले. छोलेची भाजी खाल्ल्यानंतर राममूर्तिची तब्बेत अचानक बिघडली ज्यामुळे तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरु असून या प्रकरणात आरोपी मुलावर कारवाई करण्यात आली आहे.

FIR मध्ये सासूचेही नाव सामील

पिडिताचे पती रणवीर सिंह यांनी प्रकरणाची तक्रार पोलिस ठाण्यात केली आहे. एफआयआरनुसार, रवींद्रने कथितपणे आपल्या वडिलांना सांगितले की, विषारी वस्तू त्याला त्याची सासू फूलवती हिने दिली होती. तक्रारीत आरोप लावण्यात आला आहे की, फूलवतीने जावयाला गावी बोलावून आईला मारण्यासाठी त्याच्याकडे विषाची पूडी दिली. यासोबतच तिने त्याला असेही म्हटले की, तिची मुलगी म्हणजेच त्याची बायको तेव्हाच त्याच्याकडे परत येईल जेव्हा तो आपली आईला रस्त्यावरुन बाजूला सारेल, म्हणजेच तिला मारुन टाकेल.

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पोलिसांनी रविंद्र आणि त्याची सासू फूलवती यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६१, १०९ आणि १२३ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी रविंद्रला अटक केली असून पुढील तपास सुरु आहे. पोलिसांनी सांगितले की, पुढील कारवाई मेडिकल रिपोर्ट, फाॅरेंसिक तपासणी आणि तपासादरम्यान गोळा केलेल्या इतर पुराव्यांच्या आधारवर अवलंबून असेल. FIR नुसार आरोपी संबंधित आरोपींची कसून चाैकशी करत असून लवकरच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

 

Web Title: Agra crime son allegedly poisons mother after mother in law condition

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:19 PM

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