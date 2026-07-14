Ketan Agarwal Murder Case: ‘…बेटा, तुला न्याय मिळाला…!,’ केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आईची पंतप्रधानांकडे कठोर शिक्षेची मागणी

पंतप्रधानांना उद्देशून राखीने लिहिले की, तिला स्वतःच्या मुलासाठी न्याय मागावा लागेल याची तिने कधी कल्पनाही केली नव्हती. “प्रत्येक आईप्रमाणे, मी स्वप्न पाहिले होते की केतन एक सुंदर आयुष्य घडवेल, लग्न करेल आणि त्याचे म्हातारपण आमच्यासोबत घालवेल. पण त्याऐवजी, मला माझ्या मुलावर अंत्यसंस्कार करावे लागले,” असे ती म्हणाली. आपले दुःख व्यक्त करताना तिने लिहिले, “माझ्या मुलाची निर्घृणपणे हत्या झाली आणि त्याच्यासोबत माझे संपूर्ण जग उद्ध्वस्त झाले. आमच्या घराचा प्रत्येक कोपरा मला त्याची आठवण करून देतो. त्याची खोली, त्याचे कपडे, त्याचे फोटो आणि त्याच्या हास्याची जागा घेतलेली शांतता मला दररोज आठवण करून देते की तो कधीही परत येणार नाही.”
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या दुःखद घटनेत कुटुंबातील आणखी एका सदस्याने आपला जीव गमावल्याचेही या शोकाकुल आईने सांगितले. तिने लिहिले, “केतनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या वीस दिवसांनी माझ्या सासऱ्यांचेही निधन झाले, तेव्हा आमच्या कुटुंबाला आणखी एक मोठा धक्का बसला.” त्यांचे केतनवर खूप प्रेम होते आणि नातवाला गमावण्याचे दुःख त्यांना सहन झाले नाही. काही दिवसांतच आमच्या कुटुंबाने दोन पिढ्या गमावल्या. थेट पंतप्रधानांना आवाहन करताना राखी म्हणाली की, तिला सहानुभूती नको, तर न्याय हवा आहे. “मोदीजी, मी सहानुभूती किंवा कोणत्याही विशेष सवलती मागत नाही. मला फक्त न्याय हवा आहे,” असे ती म्हणाली.
केतनला परत आणता येणार नाही, परंतु त्याच्या जीवाला जबाबदार असलेल्यांना कायद्यानुसार शक्य असलेली कठोरतम शिक्षा मिळालीच पाहिजे. हात जोडून तिने पंतप्रधानांना विनंती केली की, या प्रकरणाकडे योग्य लक्ष दिले जावे आणि कोणताही विलंब न लावता न्याय मिळावा याची खात्री करावी.
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